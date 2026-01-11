Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

बजरी माफिया को ठिकाने लगाने के लिए कड़कड़ती ठंड में पूरी रात धरने पर बैठे रहे हनुमान बेनीवाल, सरकार को दी चेतावनी, वार्ता विफल

हनुमान बेनीवाल पूरी रात कड़ाके की ठंड में धरने पर डटे रहे. उन्होंने राज्य और केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला और कहा कि बजरी माफियाओं को संरक्षण मिल रहा है, जिससे किसानों की जमीनें बर्बाद हो रही हैं, पर्यावरण नष्ट हो रहा है और सरकारी राजस्व की भारी हानि हो रही है.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published: Jan 11, 2026, 07:57 AM IST | Updated: Jan 11, 2026, 07:57 AM IST

Trending Photos

मंदी की फिसलन में फिसले सोने-चांदी के भाव, गिरावट के साथ आज इस रेट पर मिलेगा 10 ग्राम गोल्ड, सिल्वर भी हुई सस्ती
6 Photos
Jaipur Gold Silver Price Update Today

मंदी की फिसलन में फिसले सोने-चांदी के भाव, गिरावट के साथ आज इस रेट पर मिलेगा 10 ग्राम गोल्ड, सिल्वर भी हुई सस्ती

शेखावाटी से लेकर झुंझुनू तक शीतलहर मचाएगी कोहराम, चूरू में तो 'एक्सट्रीम कोल्ड वेव' का अलर्ट, पलटी मारने वाला है राजस्थान का मौसम
8 Photos
Rajasthan Weather Update

शेखावाटी से लेकर झुंझुनू तक शीतलहर मचाएगी कोहराम, चूरू में तो 'एक्सट्रीम कोल्ड वेव' का अलर्ट, पलटी मारने वाला है राजस्थान का मौसम

भीषण ठंड से कड़कड़ाएंगी लोगों की हड्डियां, राजस्थान के इन जिलों में शीतलहर की चेतावनी
7 Photos
Rajasthan Weather Update

भीषण ठंड से कड़कड़ाएंगी लोगों की हड्डियां, राजस्थान के इन जिलों में शीतलहर की चेतावनी

बीकानेर में इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल का रोमांच, धोरों पर थिरकते ऊंटों ने किया सैलानियों को हैरान
7 Photos
Rajasthan tourism

बीकानेर में इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल का रोमांच, धोरों पर थिरकते ऊंटों ने किया सैलानियों को हैरान

बजरी माफिया को ठिकाने लगाने के लिए कड़कड़ती ठंड में पूरी रात धरने पर बैठे रहे हनुमान बेनीवाल, सरकार को दी चेतावनी, वार्ता विफल

Nagaur News: नागौर जिले के रियाबड़ी (रियांबड़ी) में अवैध बजरी खनन के खिलाफ किसानों का आक्रोश चरम पर पहुंच गया है. राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (आरएलपी) के सुप्रीमो और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने किसान स्वाभिमान रैली के दौरान सैकड़ों किसानों के साथ अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया. बेनीवाल पूरी रात ठंड में धरने पर डटे रहे और प्रशासन के साथ हुई वार्ता विफल रही.

धरने का मुख्य कारण

हनुमान बेनीवाल ने राज्य और केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला. उन्होंने आरोप लगाया कि अवैध बजरी खनन माफिया को संरक्षण मिल रहा है, जिससे किसानों की जमीनें बर्बाद हो रही हैं, पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है और राजस्व की भारी हानि हो रही है. बेनीवाल ने कहा, "इस बार आर-पार की लड़ाई होगी. मांगें पूरी होने तक धरना नहीं हटेगा." प्रमुख मांग है कि अवैध बजरी खनन पर तत्काल कार्रवाई की जाए, माफियाओं के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई हो और प्रभावित किसानों को मुआवजा मिले.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

किसानों की स्थिति

भारी संख्या में किसान कड़ाके की ठंड में धरने पर डटे हुए हैं. रैली में शामिल किसानों ने बताया कि बजरी माफियाओं की वजह से उनकी खेती-बाड़ी प्रभावित हो रही है. कई बार विरोध करने पर धमकियां भी मिलती हैं. हनुमान बेनीवाल ने किसानों को एकजुट कर आश्वासन दिया कि वे मांगें मनवाकर ही यहां से जाएंगे.

प्रशासन की प्रतिक्रिया

प्रशासन के उच्चाधिकारियों ने वार्ता के लिए पहुंचकर बातचीत की कोशिश की, लेकिन किसान अपनी मांगों पर अड़े रहे. वार्ता बेनतीजा रही और धरना जारी है. बेनीवाल ने चेतावनी दी कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन और तेज होगा, जिसमें बड़े पैमाने पर किसान शामिल होंगे.

यह घटना राजस्थान में अवैध खनन के मुद्दे को फिर से सुर्खियों में लाई है, जहां पिछले वर्षों में भी रियांबड़ी क्षेत्र बजरी माफिया के खिलाफ बेनीवाल के आंदोलनों का केंद्र रहा है. किसानों का कहना है कि अब वे चुप नहीं बैठेंगे और न्याय के लिए संघर्ष जारी रखेंगे.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Rajasthan Politics News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!


Tags

Trending news