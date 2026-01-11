बजरी माफिया को ठिकाने लगाने के लिए कड़कड़ती ठंड में पूरी रात धरने पर बैठे रहे हनुमान बेनीवाल, सरकार को दी चेतावनी, वार्ता विफल

Nagaur News: नागौर जिले के रियाबड़ी (रियांबड़ी) में अवैध बजरी खनन के खिलाफ किसानों का आक्रोश चरम पर पहुंच गया है. राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (आरएलपी) के सुप्रीमो और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने किसान स्वाभिमान रैली के दौरान सैकड़ों किसानों के साथ अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया. बेनीवाल पूरी रात ठंड में धरने पर डटे रहे और प्रशासन के साथ हुई वार्ता विफल रही.

धरने का मुख्य कारण

हनुमान बेनीवाल ने राज्य और केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला. उन्होंने आरोप लगाया कि अवैध बजरी खनन माफिया को संरक्षण मिल रहा है, जिससे किसानों की जमीनें बर्बाद हो रही हैं, पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है और राजस्व की भारी हानि हो रही है. बेनीवाल ने कहा, "इस बार आर-पार की लड़ाई होगी. मांगें पूरी होने तक धरना नहीं हटेगा." प्रमुख मांग है कि अवैध बजरी खनन पर तत्काल कार्रवाई की जाए, माफियाओं के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई हो और प्रभावित किसानों को मुआवजा मिले.

किसानों की स्थिति

भारी संख्या में किसान कड़ाके की ठंड में धरने पर डटे हुए हैं. रैली में शामिल किसानों ने बताया कि बजरी माफियाओं की वजह से उनकी खेती-बाड़ी प्रभावित हो रही है. कई बार विरोध करने पर धमकियां भी मिलती हैं. हनुमान बेनीवाल ने किसानों को एकजुट कर आश्वासन दिया कि वे मांगें मनवाकर ही यहां से जाएंगे.

प्रशासन की प्रतिक्रिया

प्रशासन के उच्चाधिकारियों ने वार्ता के लिए पहुंचकर बातचीत की कोशिश की, लेकिन किसान अपनी मांगों पर अड़े रहे. वार्ता बेनतीजा रही और धरना जारी है. बेनीवाल ने चेतावनी दी कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन और तेज होगा, जिसमें बड़े पैमाने पर किसान शामिल होंगे.

यह घटना राजस्थान में अवैध खनन के मुद्दे को फिर से सुर्खियों में लाई है, जहां पिछले वर्षों में भी रियांबड़ी क्षेत्र बजरी माफिया के खिलाफ बेनीवाल के आंदोलनों का केंद्र रहा है. किसानों का कहना है कि अब वे चुप नहीं बैठेंगे और न्याय के लिए संघर्ष जारी रखेंगे.

