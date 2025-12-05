Zee Rajasthan
हनुमान बेनीवाल ने केंद्र की मंशा पर उठाए सवाल, कहा- खरनाल और मुकाम के विकास के लिए कोई योजना नहीं

Rajasthan News: सांसद हनुमान बेनीवाल ने आरोप लगाया है कि केंद्र के पास खरनाल और मुकाम के विकास की कोई योजना नहीं है. मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने लोकसभा में कहा कि प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है, जिस पर बेनीवाल ने मंशा पर सवाल उठाए.

Published: Dec 05, 2025, 12:33 PM IST | Updated: Dec 05, 2025, 12:34 PM IST

RLP chief Hanuman Beniwal: राजस्थान के नागौर से सांसद व राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (RLP) के प्रमुख हनुमान बेनीवाल ने केंद्र सरकार पर लोक देवता वीर तेजाजी महाराज की जन्मस्थली खरनाल और बिश्नोई समाज के आस्था केंद्र मुकाम को धार्मिक पर्यटन के रूप में विकसित करने की अनदेखी का गंभीर आरोप लगाया है.

केंद्रीय मंत्री का जवाब: कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं
बेनीवाल ने लोकसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन जब इस संबंध में सवाल उठाया, तो केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने लिखित जवाब में बताया कि खरनाल और मुकाम के विकास को लेकर मंत्रालय के पास कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है.

पर्यटन मंत्रालय ने अपने जवाब में स्पष्ट किया कि प्रस्ताव राज्य सरकारों से आते हैं और यह एक सतत प्रक्रिया है. हालांकि, बेनीवाल ने आरोप लगाया कि मंत्री स्वयं राजस्थान से आते हैं, फिर भी उन्होंने लोक देवताओं से जुड़े इन प्रमुख धर्म स्थलों के विकास से कोई मतलब नहीं रखा. बेनीवाल ने यह भी शिकायत की कि मंत्री ने मुकाम का नाम तक नहीं लिया.

‘अगर प्रस्ताव नहीं आए हैं, तो वे खुद मंगवा सकते थे. मंत्री के जवाब की भाषा से उनकी मंशा साफ दिख रही है.’-हनुमान बेनीवाल

बेनीवाल ने आरोप लगाया कि राजस्थान के लोक देवताओं और बिश्नोई समाज के धार्मिक स्थलों को नजरअंदाज किया जा रहा है और वे जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर इस मामले की शिकायत करेंगे.

पर्यटन मंत्रालय की योजनाएं
हालांकि, मंत्रालय ने यह भी बताया कि देशभर में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं चल रही हैं- प्रशाद योजना,इसके तहत तीर्थस्थलों और विरासत स्थलों पर पर्यटन अवसंरचना का विकास किया जाता है. अब तक 28 राज्यों में 54 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है.स्वदेश दर्शन योजना के तहत आध्यात्मिक, बौद्ध, कृष्ण आदि परिपथों के विकास के लिए परियोजनाएं मंजूर हुई हैं.

मंत्रालय ने बताया कि अप्रैल 2023 से राजस्थान में धार्मिक स्थलों पर कई परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, लेकिन खरनाल के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है.

