किरोड़ी लाल मीणा की नकली खाद पर कार्रवाई पर बोले बेनीवाल कहा- 7 दिन में तय कर दो खाद असली या नकली

Rajasthan Politics : सांसद हनुमान बेनीवाल ने अपने नागौर आवास पर जनसुनवाई की ,वहीं मीडिया से भी रूबरू हुए. इस दौरान हनुमान बेनीवाल ने भाजपा और कांग्रेस सरकार को घेरा और भाजपा सरकार के कई मंत्रियों पर भी गंभीर आरोप लगाते हैं. बेनीवाल ने कहा कि निशुल्क दवा योजना के नाम पर हमारे स्वास्थ्य के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा है.
Trending Photos
Nagaur News : बेनीवाल ने कहा कि दुर्भाग्य है कि कांग्रेस-भाजपा के लोग मिलकर राजस्थान को बर्बादी की कगार पर ले गए. कांग्रेस वालों के पास कोई जाए तो कहते हैं कि सरकार हमारी नहीं है. भाजपा वालों के पास जाओ तो वो कहते हैं कि हमारी चलती नहीं, भजनलाल शर्मा किसी की मानते नहीं हैं. 2 साल में इतने हालात खराब हो गए, एनसीआरबी का डेटा देखा तो पता चला कि दुष्कर्म के मामले में राजस्थान देश में पहले नंबर पर है.
नंदी को दौड़ा-दौड़ा पीटा गया और सरकार चुप
बेनीवाल ने कहा- प्रदेश सरकार गाय की बात करती है, लेकिन लक्ष्मणगढ़ में नंदी को दौड़ा-दौड़ा पीटा गया और सरकार चुप है. नागौर के प्रसिद्ध बैलों को बांसवाड़ा में पुलिस ने जब्त कर लिया और फिर ऊंचे दामों में बेच दिया, ये बेहद शर्मनाक है. बेनीवाल ने कहा- प्रभारी मंत्री को तो ये ही नहीं पता कि नागौर के बछड़ों का कोई मामला भी चल रहा है. ये सरकार तो मेले खत्म करना चाहती है, ये लोग नहीं चाहते कि राजस्थानी संस्कृति और मेलों को खत्म करना चाहती है.
चिकित्सा मंत्री का विभाग में कोई डर नहीं
बेनीवाल ने कहा- चिकित्सा मंत्री की हालत ये है कि वो बहुत परेशान हैं, यो तो इनका बिजनेस इतना बड़ा हो गया कि ये पॉलिटिक्स को और अपने लोगों को टाइम नहीं दे पा रहे हैं. इनको खुद ही मंत्री पद छोड़ देना चाहिए. चिकित्सा विभाग के हालात मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर से नहीं संभल रहे हैं. विभाग में उनका कोई डर नहीं है. ये सिर्फ यही दुकान चलाते हैं कि खींवसर में हनुमान बेनीवाल की पत्नी को उपचुनाव में हरा दिया. अरे भई, हनुमान बेनीवाल को तो बीजेपी-कांग्रेस ने मिलकर हराया, तब हारा.
तय कर दो खाद नकली या असली
हनुमान बेनीवाल न कहा कि जगह-जगह नकली खाद पकड़ी जा रही है, लेकिन कार्रवाई क्या हो रही है ये समझ ही नहीं आ रहा. किरोड़ी लाल मीणा रोज कह रहे हैं कि राजस्थान के दौरे पर निकला हूं. वो क्या कर रहे हैं, मुझे क्या पता ? .सांसद बेनीवाल ने कहा कि राजस्थान में डीएपी की भारी किल्लत है. नकली असली खाद के चक्कर में राजस्थान के लोग किसान खाद नहीं खरीद पा रहे हैं. आपने (डॉ. किरोड़ी मीणा ने) राजस्थान में ऐसा भ्रामक प्रचार कर दिया कि असली-नकली का पता ही नहीं चल रहा है. लोगों को पता ही नहीं चल रहा कि खाद असली है या नकली ! क्या चक्कर है कि उनके दौरे पूरे ही नहीं हो रहे, इतने दिन हो गए. इतना बड़ा डिपार्टमेंट है, पुलिस को साथ लेकर 7 दिन में तय कर दो कि यहां असली खाद है और यहां नकली खाद है.
बेनीवाल ने कहा- भदवासी में जो नकली खाद पकड़ी गई, उसमें कड़ी कार्रवाई करवाने का प्रयास करेंगे. लेकिन नागौर में कार्रवाई कैसे होगी, नागौर तो अपराधियों का अड्डा बन गया.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं nagaur news की हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!