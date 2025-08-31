Zee Rajasthan
Hanuman Beniwal: मानेसर कांड का जिक्र कर बेनीवाल ने गहलोत पर साधा निशाना, बातों-बातों में खोल दी कांग्रेस की कलह

राजस्थान में SI भर्ती परीक्षा रद्द होने के बाद सियासत गरमाई! कल हनुमान बेनीवाल और किरोड़ी लाल मीणा के बीच तीखी बहस, आज अशोक गहलोत ने दोनों पर साधा निशाना. बेनीवाल ने पलटवार में 2018 का पुराना समर्थन याद दिलाया. 

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published: Aug 31, 2025, 06:40 IST | Updated: Aug 31, 2025, 06:40 IST

Hanuman Beniwal: एसआई भर्ती परीक्षा रद्द होने के बाद लगातार सियासत गरमाई हुई है. वही नेताओ द्वारा एक दूसरे पर कटाक्ष किये जा रहे है कल नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल व किरोडी लाल मीणा के बीच बहस हुई. इसके बाद लगातार नेता इस पर बयान दे रहे है वही आज अशोक गहलोत ने भी हनुमान बेनीवाल और किरोडी लाल मीणा को लेकर बयान दिया.


जिस पर नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने पलटवार करते हुए कहा कि अशोक गहलोत ,2018 के विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद जब सचिन पायलट ने मुख्यमंत्री बनने के लिए मुझसे समर्थन मांगा था तब बिना किसी शर्त के मैने सचिन पायलट को सीएम बनाने के लिए RLP के तीन विधायकों का समर्थन कांग्रेस पार्टी को देने की बात कही,चूंकि मानेसर प्रकरण कांग्रेस पार्टी की अंदरूनी कलह का नतीजा था क्योंकि जनता के हितों को भुलाकर आप सीएम बने रहने और आपकी पार्टी के नेता सीएम बनने की दौड़ में लग गए .

मेरा स्टैंड हमेशा जन भावना को ध्यान में रखते हुए स्पष्ट था और सार्वजनिक था इसलिए मुझे आपके किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है कि आपकी सरकार गिराने से जुड़े मामले में मेरी क्या भूमिका थी . चूंकि आप वयोवृद्ध नेता है इसलिए आपको स्मरण दिलाना चाहता हूं कि राजस्थान के इतिहास में यह बात हमेशा याद रखी जाएगी कि जिनके शासन काल में लाखों मेहनतकश युवाओं के सपनों के साथ सबसे ज्यादा कुठाराघात हुआ.वो शासन काल आपका था.

गहलोत जी यह क्यों भूल गए है कि उनके मुख्यमंत्री रहते हुए सीएमओ में बैठे अधिकारी,उनके नजदीकी नेता और वो लोग जिन्हें जनता आपका दलाल कहती थी,सभी की भूमिका पेपर लीक जैसे मामलों में थी,आपकी सरपरस्ती में ही जिन लोगों ने राजस्थान के बेरोजगार युवाओं के सपनों के साथ खिलवाड़ किया उनके खिलाफ कार्यवाही करना तो दूर आपने एक शब्द तक नहीं बोला ,आप तो अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ ही तालमेल नहीं बैठा सके इसलिए आप विधायकों और मंत्रियों को होटल में नजरबंद रखा और होटलों से सरकार चलाई.

आपके शासन में राजस्थान ,देश भर में अपराध में एक नंबर पर आ गया,पेपर लीक में एक नंबर पर आ गया इसलिए नैतिक रूप से तो आपको किसी पर आरोप लगाने का कोई अधिकार ही नहीं है क्योंकि आपने अपने आलाकमान की परिक्रमा करके 15 वर्षों तक राजस्थान की जनता को ठगा.

