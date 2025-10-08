रमेश रुलानिया हत्याकांड : हनुमान बेनीवाल ने किया धरना का समर्थन, 30 घंटे बाद भी पुलिस के हाथ है खाली

Didwana News : डीडवाना में कुचामन पुलिस थाने के सामने, आरोपियों को गिरफ्तार कर उन का एनकाउंटर नहीं होने तक, पोस्टमार्टम नहीं होने देने की बात कहते हुए, धरना जारी है, हनुमान बेनीवाल का भी धरना स्थल पर पहुंचने वाले हैं.
Ramesh Rulania Murder Case Kuchaman : डीडवाना के कुचामन सिटी में बीते मंगलवार को रमेश रूलानिया की गोली मारकर हत्या के बाद उनके परिजनों और स्थानीय लोगों का धरना बुधवार को दूसरे दिन भी जारी रहा. कुचामन पुलिस थाने के सामने चल रहे इस धरने में बड़ी संख्या में लोग शामिल हैं, जो हत्यारों की गिरफ्तारी या उनके एनकाउंटर की मांग कर रहे हैं. क्योंकि हत्या को 30 घंटे से अधिक समय हो चुका है , लेकिन पुलिस के हाथ अभी भी खाली हैं.
इधर, मृतक के शव का न तो पोस्टमार्टम हुआ है और न ही अंतिम संस्कार, क्योंकि परिजन पुलिस की ठोस कार्रवाई का इंतजार कर रहे हैं. इस बीच, नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने धरने में शामिल की घोषणा कर चुके हैं.
हनुमान बेनीवाल ने सोशल मीडिया मंच पर लिखा कि आज सुबह 10 बजे जयपुर के जालूपुरा आवास से कुचामन सिटी के लिए रवाना होऊंगा. वहां दिवंगत व्यवसायी रमेश रूलानिया के परिजनों को न्याय दिलाने के लिए चल रहे धरने में शामिल होऊंगा. उन्होंने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे अधिक से अधिक संख्या में कुचामन पहुंचकर पीड़ित परिवार के समर्थन में धरने में भाग लें. बेनीवाल की मौजूदगी से धरने को और बल मिलने की उम्मीद है.
क्या है पूरा मामला
कुचामन सिटी शहर में एक जिम में बदमाशों घुसकर बिजनेसमैन की गोली मारकर हत्या कर दी थी. व्यापारी रमेश रुलानिया समेत कई व्यापारियों को कुछ दिनों पहले रोहित गोदारा गैंग ने धमकी दी थी. इस घटना से पूरे शहर में सनसनी फैल गई थी. लेकिन 30 घंटे बाद भी पुलिस के हाथ खाली है.
