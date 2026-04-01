Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app
google preferred
On GooglePrefer Zeenews

Hanuman Janmotsav 2026: राजस्थान का वो मंदिर, जहां शीशे में नजर आते हैं बालाजी, जानें कारण

Rajasthan Temple: नागौर के कोयल गांव में स्थित प्राचीन सत्यनारायण मंदिर अपनी दिव्य ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है. यहाँ कांच में दिखने वाली हनुमान जी की छवि भक्तों के आकर्षण का केंद्र है. मान्यता है कि यहाँ दर्शन करने से मानसिक तनाव और नकारात्मकता दूर होती है.

Arti Patel
Edited ByArti Patel
Reported ByZee Rajasthan Web Team
Published:Apr 01, 2026, 06:35 PM IST | Updated:Apr 01, 2026, 06:35 PM IST

Trending Photos

राजस्थान की वो झील जहां पानी में तैरता है किला, खूबसूरती देख ठहर आपका दिल जाएगा!
7 Photos
rajasthan place to visit

राजस्थान की वो झील जहां पानी में तैरता है किला, खूबसूरती देख ठहर आपका दिल जाएगा!

Good News: राजस्थान में यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी! अप्रैल-जून तक चलेंगी इन रूटों पर 22 स्पेशल ट्रेनें
7 Photos
jaipur news

Good News: राजस्थान में यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी! अप्रैल-जून तक चलेंगी इन रूटों पर 22 स्पेशल ट्रेनें

अगर नहीं बनवाया ये जरूरी कार्ड, तो राजस्थान में अटक जाएगी PM किसान की अगली किस्त!
7 Photos
PM Kisan 23rd Installment

अगर नहीं बनवाया ये जरूरी कार्ड, तो राजस्थान में अटक जाएगी PM किसान की अगली किस्त!

कौन हैं घटोत्कच ? जिनका खाटू श्याम जी से है गहरा नाता
7 Photos
khatu shyam ji

कौन हैं घटोत्कच ? जिनका खाटू श्याम जी से है गहरा नाता

Hanuman Janmotsav 2026: राजस्थान का वो मंदिर, जहां शीशे में नजर आते हैं बालाजी, जानें कारण

Nagaur Hanuman Temple: हनुमान जन्मोत्सव के पावन अवसर पर यदि आप आध्यात्मिक शांति और मानसिक सुकून की तलाश में हैं, तो राजस्थान के नागौर जिले का कोयल गांव एक सिद्ध स्थान साबित हो सकता है. यहाँ स्थित लगभग 250 साल पुराना भगवान सत्यनारायण का मंदिर अपनी दिव्य ऊर्जा और एक अनोखे 'चमत्कार' के लिए देशभर में प्रसिद्ध है.

कांच में दिखती है प्रभु की छवि
इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता वह दृश्य है जिसे भक्त दैवीय चमत्कार मानते हैं. मंदिर के गर्भगृह में स्थापित भगवान सत्यनारायण, लक्ष्मी जी और बाल हनुमान की मूर्तियों के सामने रखे कांच (शीशे) में उनकी स्पष्ट छवि दिखाई देती है. बता दें कि विशेष रूप से आरती और पूजा के समय इस छवि के दर्शन करने के लिए भक्तों का तांता लगा रहता है. श्रद्धालुओं का मानना है कि इस 'शीशे वाले बालाजी' के दर्शन मात्र से जीवन की बड़ी से बड़ी परेशानी हल हो जाती है

मानसिक शांति का धाम
आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में जहां तनाव और एंजाइटी आम है, वहीं कोयल गांव का यह मंदिर सकारात्मक ऊर्जा के केंद्र के रूप में उभरा है. दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और जयपुर जैसे महानगरों से लोग यहां केवल मानसिक शांति पाने आते हैं. भक्तों का कहना है कि यहां कुछ समय ध्यान लगाने से मन का बोझ हल्का हो जाता है और नकारात्मक विचार खुद दूर हो जाते हैं. वहीं आम जनता के साथ-साथ कई प्रसिद्ध राजनेता, अभिनेता और खिलाड़ी भी इस मंदिर की शांत ऊर्जा का अनुभव करने यहां पहुंच चुके हैं.

250 वर्षों का गौरवशाली इतिहास
मंदिर के इतिहास के अनुसार, सदियों पहले एक सिद्ध संत ने इस गांव में कठिन तपस्या की थी, जिनके आशीर्वाद से इस भव्य मंदिर का निर्माण हुआ. कोयल गांव में मुख्य रूप से क्षत्रिय राजपूत परिवार निवास करते हैं, जो सदियों से इस मंदिर की सेवा में जुटे हैं, वहीं मंदिर की पूजा-अर्चना का दायित्व ब्राह्मण परिवार निभा रहे हैं.

हनुमान जन्मोत्सव पर विशेष आयोजन
प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को यहां भव्य भजन संध्या और विशेष आरती होती है. हनुमान जन्मोत्सव 2026 के अवसर पर मंदिर में विशेष सजावट और महाप्रसाद का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं के जुटने की उम्मीद है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee Rajasthan इसकी पुष्टि नहीं करता है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Naguar News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news