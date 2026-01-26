डीडवाना में भीषण हादसा! ईंटों से भरे ट्रेलर में घुसा गोवंश से भरा ट्रक, 2 व्यक्तियों की मौत

Didwana News: जानकारी के अनुसार, ईंटों से भरा एक ट्रेलर सड़क पर खड़ा था, तभी पीछे से तेज गति से आ रहा गोवंश से भरा ट्रक उसमें जा टकराया. बताया जा रहा है कि ट्रक अजमेर की ओर जा रहा था और उसमें गाय भरी हुई थीं. हादसा इतना भीषण था कि ट्रक के अगले हिस्से के परखच्चे उड़ गए.

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, आगे चल रहे ट्रेलर का टायर अचानक फट गया था. टायर फटने के कारण ट्रेलर चालक ने वाहन को सड़क किनारे रोक दिया. इसी दौरान पीछे से आ रहा गोवंश से भरा ट्रक ट्रेलर से जा टकराया. टक्कर इतनी जोरदार थी कि ट्रक में सवार दो व्यक्तियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया. घायल को उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया गया है.

यातायात को सुचारू किया जा सके

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

इस हादसे में ट्रक में भरी 8 से 10 गायों की भी मौत हो गई, जबकि कुछ गोवंश घायल बताए जा रहे हैं. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को संभालने में जुट गई. पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को सड़क से हटवाकर रोड के साइड में करवाया, ताकि यातायात को सुचारू किया जा सके.

हादसे के कारण मेगा हाईवे पर लंबा ट्रैफिक जाम लग गया था. दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं. पुलिस और प्रशासन की कड़ी मशक्कत के बाद धीरे-धीरे ट्रैफिक को नियंत्रित किया गया.

अन्य पहलुओं की जानकारी जुटाई जा रही

फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है. मृतकों की पहचान और दुर्घटना के अन्य पहलुओं की जानकारी जुटाई जा रही है. इस दर्दनाक हादसे से क्षेत्र में शोक का माहौल है और लोग प्रशासन से सड़क सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने की मांग कर रहे हैं.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Didwana Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!



ये भी पढ़ें-