/नागौर में मजदूरों पर मंडरा रहा मौत का साया! मानवाधिकार आयोग सख्त, अवैध खनन पर मांगी रिपोर्ट

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Nagaur News: नागौर में खनन क्षेत्रों में मजदूरों की जिंदगी पर मंडरा रहे खतरे को लेकर अब राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग ने सख्त रुख अपनाया है. आयोग ने जिला कलेक्टर और खनन अभियंता को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.
Nagaur News: राजस्थान के नागौर में खनन क्षेत्रों में मजदूरों की जिंदगी पर मंडरा रहे खतरे को लेकर अब राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग ने सख्त रुख अपनाया है. आयोग ने माना है कि अवैध खनन और सुरक्षा मानकों की अनदेखी के चलते मजदूर सिलिकोसिस जैसी जानलेवा बीमारी का शिकार हो रहे हैं. आयोग ने जिला कलेक्टर और खनन अभियंता को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.
राजस्थान के कई क्षेत्रों में खनन कार्य चल रहे हैं. इन क्षेत्रों से लगातार उड़ती धूल और मशीनों के शोर के बीच लाखों की तादाद में मजदूर काम कर रहे हैं. इन हालात में धीरे-धीरे बड़ी संख्या में जिंदगियां मौत की तरफ बढ़ रही हैं. नागौर जिले में सिलिकोसिस मौत और बीमारे के बढ़ते मामलों ने मानव अधिकार आयोग की चिंता बढ़ा दी है.
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आयोग ने इन मामलों पर प्रसंज्ञान लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं. आयोग ने साफ कहा है कि सुरक्षा उपायों की कमी और अवैध खनन मजदूरों की जिंदगी पर भारी पड़ रहा है. दरअसल राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की एक बैठक में नागौर के बड़ी खाटू क्षेत्र का मुद्दा उठा. बैठक में बताया गया कि खनन क्षेत्रों में काम कर रहे मजदूर बड़ी संख्या में सिलिकोसिस जैसी गंभीर बीमारी की चपेट में आ रहे हैं, लेकिन इलाज और मेडिकल सुविधाएं बेहद कमजोर हैं.
इसके बाद राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग ने सिलिकोसिस पर स्वतः संज्ञान लेते हुए जिला कलेक्टर नागौर और मुख्य खनन अभियंता को नोटिस जारी कर दिया. आयोग ने अपने आदेश में साफ कहा है कि जिले के सभी खनन क्षेत्रों का निरीक्षण किया जाए, जहां अवैध खनन हो रहा है वहां तुरंत कार्रवाई हो. साथ ही मजदूरों को सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराए जाएं.
इतना ही नहीं आयोग ने “वेट माइनिंग” यानी गीली खनन प्रक्रिया सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं, ताकि धूल कम उड़े और मजदूरों के फेफड़े सुरक्षित रह सकें. आयोग ने कहा कि सिलिकोसिस एक ऐसी बीमारी है, जो धीरे-धीरे फेफड़ों को खराब कर देती है. खनन क्षेत्रों में उड़ने वाली महीन धूल मजदूरों के शरीर में पहुंचती है और समय के साथ यह बीमारी जानलेवा बन जाती है.
राजस्थान में पहले भी सिलिकोसिस के हजारों मामले सामने आ चुके हैं. सरकार को पीड़ितों और मृतकों के परिजनों को आर्थिक सहायता देनी पड़ती है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर सुरक्षा इंतजामों में लापरवाही क्यों बरती जा रही है. आयोग ने नागौर प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि सिलिकोसिस पीड़ित मजदूरों के लिए विशेष चिकित्सा शिविर लगाए जाएं. इलाज और जांच की बेहतर व्यवस्था की जाए और हर महीने विशेष स्वास्थ्य शिविर आयोजित हों. साथ ही आयोग ने 11 जून 2026 तक विस्तृत रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए हैं.
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