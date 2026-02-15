Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

महाशिवरात्रि पर जाट समाज का ऐतिहासिक निर्णय, मायरा और मृत्युभोज में फिजूलखर्ची पर रोक

Nagaur Jat Community Meeting: नागौर जिले में महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर जाट समाज की ओर से श्री सूरजपुरी महाराज के स्थान पर आयोजित विशाल सामाजिक बैठक में समाज सुधार को लेकर कई महत्वपूर्ण एवं दूरगामी निर्णय लिए गए.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Damodar inaniya
Published: Feb 15, 2026, 10:22 PM IST | Updated: Feb 15, 2026, 10:22 PM IST

Trending Photos

फिर उड़ा सोना-चांदी का रॉकेट! क्या इस बार टूट जाएंगे सब रिकॉर्ड? जानें आज के ताजा रेट
7 Photos
Jaipur Gold Silver Rate Today

फिर उड़ा सोना-चांदी का रॉकेट! क्या इस बार टूट जाएंगे सब रिकॉर्ड? जानें आज के ताजा रेट

राजस्थानी स्टाइल में घर पर बनाएं गट्टा करी, जानें रेसिपी और फायदे
6 Photos
Rajasthani Gatta Curry

राजस्थानी स्टाइल में घर पर बनाएं गट्टा करी, जानें रेसिपी और फायदे

राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ से बदलेगा मौसम का मिजाज, झमाझम बारिश का अलर्ट जारी!
6 Photos
Rajasthan Weather

राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ से बदलेगा मौसम का मिजाज, झमाझम बारिश का अलर्ट जारी!

जगतपुरा के सीबीआई फाटक जाम से मिलेगी राहत, 95 करोड़ का फ्लाईओवर निर्माण हुआ शुरू
7 Photos
Rajasthan government project

जगतपुरा के सीबीआई फाटक जाम से मिलेगी राहत, 95 करोड़ का फ्लाईओवर निर्माण हुआ शुरू

महाशिवरात्रि पर जाट समाज का ऐतिहासिक निर्णय, मायरा और मृत्युभोज में फिजूलखर्ची पर रोक

Nagaur Jat Community Meeting: राजस्थान के नागौर जिले में रियांबड़ी उपखण्ड के ग्राम पादूकलां में महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर जाट समाज की ओर से श्री सूरजपुरी महाराज के स्थान पर आयोजित विशाल सामाजिक बैठक में समाज सुधार को लेकर कई महत्वपूर्ण एवं दूरगामी निर्णय लिए गए.

बैठक में बुजुर्गों, युवाओं एवं प्रबुद्ध नागरिकों की सर्वसम्मति से विवाह, मायरा (भात) और मृत्युभोज में बढ़ती फिजूलखर्ची पर सख्त रोक लगाने के साथ-साथ समाज में छोटे-बड़े और आम परिवारों के बीच बढ़ते भेदभाव को समाप्त करने का अहम निर्णय लिया गया.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

बैठक में वक्ताओं ने कहा कि सोने-चांदी के तेजी से बढ़ते दामों और दिखावे की बढ़ती प्रवृत्ति ने गरीब, किसान और मध्यमवर्गीय परिवारों पर भारी आर्थिक बोझ डाल दिया है. कई परिवार सामाजिक दबाव के कारण कर्ज लेने तक को मजबूर हो जाते हैं. साथ ही विवाह समारोहों में अधिक खर्च करने वाले और साधारण परिवारों के बीच सामाजिक दूरी भी बढ़ रही है.

इस स्थिति को समाप्त करने के उद्देश्य से समाज ने एकजुट होकर सादगी अपनाने का संकल्प लिया. निर्णय के अनुसार, लड़के की शादी हो या लड़की की- दोनों ही स्थिति में अधिकतम 5 तोला सोने के जेवरात देने-लेने की सीमा तय की गई है. इससे अधिक सोना देने-लेने पर सामाजिक रोक रहेगी.

इसके साथ ही विवाह में बर्तन बांटने की प्रथा पूर्णतः बंद करने, मायरा (भात) में सादगी अपनाने तथा कपड़ों के स्थान पर सीमित व प्रतीकात्मक राशि देने पर सहमति बनी. मृत्युभोज में कपड़ों के लेन-देन की परंपरा समाप्त कर लिफाफे में सीमित राशि देने की व्यवस्था लागू की जाएगी. हल्दी व मेहंदी जैसे अलग-अलग आयोजनों को सीमित कर विवाह संस्कार सादगीपूर्ण ढंग से संपन्न कराने पर जोर दिया गया.

समाज के वरिष्ठजनों ने कहा कि इन निर्णयों का मुख्य उद्देश्य आर्थिक संतुलन स्थापित करना, सामाजिक समानता को बढ़ावा देना तथा छोटे-बड़े और आम परिवारों के बीच भेदभाव की भावना को समाप्त करना है. बैठक के अंत में सभी सदस्यों ने इन निर्णयों की पूर्ण पालना करने और समाज में एकता व सादगी की परंपरा को मजबूत करने का सामूहिक संकल्प लिया.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंNagaur Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Tags

Trending news