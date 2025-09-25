Zee Rajasthan
मकराना रेलवे स्टेशन से होकर जाएगी जोधपुर-दिल्ली कैंट वंदे भारत ट्रेन, लोगों का सफर होगा आसान

Jodhpur Delhi Cantt Vande Bharat: जोधपुर-दिल्ली कैंट वंदे भारत ट्रेन का मकराना रेलवे स्टेशन पर जोरदार स्वागत हुआ. वंदे भारत ट्रेन मकराना स्टेशन पर सुबह 7:30 बजे पहुंचेगी, जो यहां से दिल्ली जाएगी. 

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Damodar inaniya
Published: Sep 25, 2025, 07:46 PM IST | Updated: Sep 25, 2025, 07:46 PM IST

Makrana News: राजस्थान के मकराना में जोधपुर-दिल्ली कैंट वंदे भारत ट्रेन का मकराना रेलवे स्टेशन पर भव्य स्वागत किया गया. इस अवसर पर लोको पायलट और स्टाफ को साफा पहनाकर सम्मानित किया गया.

ट्रेन का शुभारंभ समारोह बेहद उत्साहपूर्ण रहा, जिसमें स्थानीय गणमान्य नागरिकों, रेलवे अधिकारियों और स्कूली बच्चों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया. कार्यक्रम की शुरुआत प्रधानमंत्री के लाइव प्रसारण के साथ हुई, जिसके बाद राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के छात्र-छात्राओं ने स्वच्छता जागरूकता पर आधारित रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए.

रेलवे विभाग द्वारा बच्चों के लिए कविता, निबंध और चित्रकला जैसी विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया गया. इन प्रतियोगिताओं में प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र-छात्राओं के साथ-साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले बच्चों को मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया. वंदे भारत ट्रेन मकराना स्टेशन पर सुबह 7:30 बजे पहुंचेगी, जो दिल्ली के लिए रवाना होगी.

इस अवसर पर रेलवे ने सभी अतिथियों का साफा पहनाकर पारंपरिक रूप से स्वागत किया. इस दौरान विधायक गैसावत, पूर्व विधायक सहित जनप्रतिनिधियों ने कार्यक्रम को संबोधित किया. उन्होंने कहा कि इस ट्रेन से लोगों को यातायात में काफी सुविधा मिलेगी और पर्यटन में भी इजाफा होगा.

कार्यक्रम में विधायक जाकिर हुसैन गैसावत, पंचायत समिति मकराना की प्रधान सुमिता भींचर, पूर्व विधायक श्रीराम भींचर, पूर्व विधायक रूपाराम मुरावतिया, पूर्व उपसभापति अब्दुल सलाम भाटी, सांसद प्रतिनिधि भूराराम शेषमल, गिरधर पलोड़, भाजपा जिलाध्यक्ष सुनीता रांदड़, मोहम्मद सलीम उस्ता, नितेश जैन, मिथिलेश मारू, भागुराम आंवला, श्याम सुंदर स्वामी, मेहंदी हसन, दिलीप सिंह दिलढाणी, नाथूराम चौहान, घनश्याम सोनी, डीपी व्यास, रामदेव पारीक सहित कई गणमान्य नागरिक और स्थानीय लोग उपस्थित रहे.

बता दें कि जोधपुर से दिल्ली कैंट, बीकानेर से दिल्ली कैंट तक वंदे भारत एक्सप्रेस और उदयपुर से चंडीगढ़ ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर पीएम मोदी ने आमजन को बड़ी सौगात दी है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Deedwana News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

