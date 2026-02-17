Zee Rajasthan
BJP नेता को रोहित गोदारा गैंग की धमकी, 'अब तू अपने मरने का इंतज़ार कर. ये गिनती के ही दिन हैं'

Didwana News: डीडवाना जिले के कुचामन में भाजपा नेता विजय सिंह पलाड़ा को रोहित गोदारा गैंग की ओर से लगातार आठ ऑडियो धमकी भरे मैसेज भेजे जाने के बाद सर्व समाज ने कुचामन बंद का आह्वान किया. धमकियों में आर्थिक मदद न देने पर जान से मारने की चेतावनी दी गई है. शहर में पहले भी फिरौती को लेकर हत्या की घटना हो चुकी है, जिससे व्यापारियों और आमजन में दहशत का माहौल है.
 

Published: Feb 17, 2026, 04:40 PM IST | Updated: Feb 17, 2026, 04:40 PM IST

Didwana News: डीडवाना जिले के कुचामन मे लगातार तीन दिनों से रोहित गोदारा गैंग द्वारा भाजपा नेता विजय सिंह पलाड़ा को धमकी मिलने के मामले में आज सर्व समाज की और से कुचामन बंद का आव्हान किया गया. इस दौरान आज कुचामन सिटी मे सभी दुकानदारों ने अपने प्रतिष्ठान बंद रखे.

बता दें कि पिछले तीन दिनों से भाजपा नेता विजय सिंह पलाड़ा को रोहित गोदारा गैंग के राहुल फतेहपुर द्वारा एक के बाद एक करके कुल आठ ओडियो धमकी भरे मैसेज वॉट्सप पर भेजे गये, जिसमें भाझपा नेता से रोहित गोदारा गैंग की आर्थिक मदद करने की बात कही गई.

वहीं, आर्थिक मदद नही करने पर जान से मारने की धमकी भी दी गई. बता दें कि कुचामन सिटी में लगातार बड़े व्यापारियों को फिरौती की मांग को लेकर धमकियां मिलती जा रही हैं. पहले रमेश रूलानिया को भी फिरौती की मांग की और नहीं देने पर जिम के अंदर घुसकर दो बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी. वहीं, इन धमकियों को लेकर शहर मे भी खौफ बना हुआ है.

वहीं, सोमवार शाम को भी तीन ऑडियो मैसेज और भेजे गये, जिनमें रोहित गोदारा गैंग के राहुल फतेहपुर ने कहा कि हां, विजय सिंह, राहुल बोल रहा हूं फतेहपुर से, रोहित गोदारा ग्रुप से. दो दिन हो गए तेरे पास रिकॉर्डिंग छोड़ते हुए और फोन करते हुए. न तो तेरा कोई जवाब आया है और न ही कुछ और. तू ये मैसेज देख-देखकर (सीन करके) भी कोई जवाब नहीं दे रहा है. ये पूरे लक्षण तेरे मरने के ही हैं. तू तैयार हो जाना, तुझसे जल्दी ही मुलाकात होगी.

​'तुझे दो दिन का समय दिया था, अब तेरा वह समय खत्म हो चुका है. अब न तो मेरा कोई वॉइस मैसेज आएगा, न कोई मैसेज और न ही कोई कॉल. बहुत कर लिया और बहुत इंतज़ार हो गया. अब तू अपने मरने का इंतज़ार कर. अब ये गिनती के ही दिन हैं, ऐसा मान ले कि गिनकर दिन काट ले. बहुत जल्दी मुलाकात होगी. तेरे घर या परिवार में से कोई भी मिल गया ना, तो यह याद रखना कि मेरा नाम राहुल है, फतेहपुर से. इसे अपने दिमाग में बिठा ले, जब भी तू यह नाम सुनेगा तुझे डर लगेगा. तेरी ऐसी हालत (कंडीशन) कर दूंगा.

साथ ही कहा कि तेरे प्रॉब्लम समझ में नहीं आई ना. अगर अब घर से निकले तो राम का नाम लेकर ही निकलना. आज तक जिनको भी मारा से सिक्योरिटी में ही मारा है और परिवार के सदस्य को भी सेफ रखना. आज से तेरा बुरा समय शुरू हो चुका है.


