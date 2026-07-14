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राजस्थान में अवैध तस्करी रैकेट का भंडाफोड़, कुचामन से 3 बांग्लादेशी महिलाओं समेत 8 गिरफ्तार

Rajasthan Crime: डीडवाना-कुचामन जिले के कुचामन सिटी में पुलिस और खुफिया एजेंसियों ने संयुक्त कार्रवाई कर अंतरराष्ट्रीय सेक्स ट्रैफिकिंग नेटवर्क का पर्दाफाश किया. होटल ब्लू डायमंड पर छापेमारी के दौरान तीन बांग्लादेशी महिलाओं सहित कुल आठ लोगों को गिरफ्तार किया गया.

Edited byAman SinghReported byZee Rajasthan Web Team
Published: Jul 14, 2026, 12:27 PM|Updated: Jul 14, 2026, 12:27 PM
राजस्थान में अवैध तस्करी रैकेट का भंडाफोड़, कुचामन से 3 बांग्लादेशी महिलाओं समेत 8 गिरफ्तार
Image Credit: Rajasthan CrimeSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Rajasthan Crime: राजस्थान के डीडवाना-कुचामन जिले के कुचामन सिटी में पुलिस और खुफिया एजेंसियों ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए एक अंतरराष्ट्रीय सेक्स ट्रैफिकिंग नेटवर्क का बड़ा पर्दाफाश किया है. नारायणपुरा तिराहे पर स्थित होटल ब्लू डायमंड पर रविवार देर रात दी गई दबिश में तीन बांग्लादेशी महिलाओं सहित कुल आठ लोगों को गिरफ्तार किया गया है.

दिल्ली से हो रहा था गिरोह का संचालन

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पुलिस की शुरुआती जांच के अनुसार, यह बात सामने आई है कि यह पूरा गिरोह दिल्ली से संचालित हो रहा था, जो बांग्लादेशी महिलाओं को अवैध तरीके से भारत लाकर, उनकी फर्जी पहचान तैयार करता था और फिर उन्हें देह व्यापार के लिए राजस्थान सहित देश के अलग-अलग राज्यों में सप्लाई करता था. इस मामले में पुलिस ने तीन बांग्लादेशी महिलाओं, बिहार की एक युवती, होटल संचालक और तीन अन्य युवकों को गिरफ्तार किया है.

फिलहाल पुलिस और खुफिया एजेंसियां आरोपियों से पूछताछ कर गिरोह के मुख्य सरगना, नेटवर्क, फर्जी दस्तावेज तैयार करने वाले लोगों और अन्य राज्यों से जुड़े कनेक्शन की जांच कर रही हैं. अधिकारियों का मानना है कि जांच में इस अंतरराज्यीय और अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क से जुड़े कई और बड़े खुलासे हो सकते हैं. फिलहाल पुलिस और खुफिया एजेंसियां गिरोह के मुख्य सरगना तक पहुंचने के लिए आरोपियों से गहनता से पूछताछ कर रही हैं.

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Aman Singh

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अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.
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