/राजस्थान में अवैध तस्करी रैकेट का भंडाफोड़, कुचामन से 3 बांग्लादेशी महिलाओं समेत 8 गिरफ्तार

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Rajasthan Crime: राजस्थान के डीडवाना-कुचामन जिले के कुचामन सिटी में पुलिस और खुफिया एजेंसियों ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए एक अंतरराष्ट्रीय सेक्स ट्रैफिकिंग नेटवर्क का बड़ा पर्दाफाश किया है. नारायणपुरा तिराहे पर स्थित होटल ब्लू डायमंड पर रविवार देर रात दी गई दबिश में तीन बांग्लादेशी महिलाओं सहित कुल आठ लोगों को गिरफ्तार किया गया है.
दिल्ली से हो रहा था गिरोह का संचालन
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पुलिस की शुरुआती जांच के अनुसार, यह बात सामने आई है कि यह पूरा गिरोह दिल्ली से संचालित हो रहा था, जो बांग्लादेशी महिलाओं को अवैध तरीके से भारत लाकर, उनकी फर्जी पहचान तैयार करता था और फिर उन्हें देह व्यापार के लिए राजस्थान सहित देश के अलग-अलग राज्यों में सप्लाई करता था. इस मामले में पुलिस ने तीन बांग्लादेशी महिलाओं, बिहार की एक युवती, होटल संचालक और तीन अन्य युवकों को गिरफ्तार किया है.
फिलहाल पुलिस और खुफिया एजेंसियां आरोपियों से पूछताछ कर गिरोह के मुख्य सरगना, नेटवर्क, फर्जी दस्तावेज तैयार करने वाले लोगों और अन्य राज्यों से जुड़े कनेक्शन की जांच कर रही हैं. अधिकारियों का मानना है कि जांच में इस अंतरराज्यीय और अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क से जुड़े कई और बड़े खुलासे हो सकते हैं. फिलहाल पुलिस और खुफिया एजेंसियां गिरोह के मुख्य सरगना तक पहुंचने के लिए आरोपियों से गहनता से पूछताछ कर रही हैं.
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