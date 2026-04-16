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डीडवाना में वकीलों का प्रदर्शन जारी, थानाधिकारी का पुतला फूंककर जताया विरोध

Lawyer Police Dispute: डीडवाना में थानाधिकारी राजेंद्र सिंह कमांडो के खिलाफ अधिवक्ताओं ने प्रदर्शन किया. बार संघ के एक सदस्य के साथ की गई कथित अभद्रता का मामला अब लगातार तूल पकड़ता जा रहा है.

Edited byAman SinghReported byDamodar inaniya
Published: Apr 16, 2026, 08:05 PM|Updated: Apr 16, 2026, 08:05 PM
डीडवाना में वकीलों का प्रदर्शन जारी, थानाधिकारी का पुतला फूंककर जताया विरोध
Image Credit: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Didwana Lawyer Police Dispute: राजस्थान के डीडवाना में थानाधिकारी राजेंद्र सिंह कमांडो के खिलाफ बार संघ की ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है. बताया जा रहा है कि बार संघ के एक सदस्य के साथ की गई कथित अभद्रता का मामला अब लगातार तूल पकड़ता जा रहा है. इस घटना से आक्रोशित वकीलों ने पुलिस प्रशासन के विरुद्ध मोर्चा खोलते हुए अपना विरोध तेज कर दिया है.

बार संघ के नेतृत्व में दूसरे दिन भी बड़ी संख्या में अधिवक्ता न्यायालय परिसर के मुख्य गेट के बाहर कार्य बहिष्कार कर धरने पर बैठे. आज वकीलों ने न्यायालय परिसर के बाहर राजेंद्र सिंह कमांडो का पुतला जलाकर विरोध प्रदर्शन किया.

वकीलों का कहना है कि जब तक थाना अधिकारी राजेंद्र कमांडो को यहां से हटाया नहीं जाता तब तक हमारा धरना लगातार जारी रहेगा और कार्य बहिष्कार भी जारी रहेगा. डीडवाना कुचामन जिला सहित प्रदेश भर के वकीलों का धरने को समर्थन मिल रहा है. अगर प्रशासन द्वारा समय रहते कार्रवाई नहीं की जाती है, तो प्रदेश भर में आंदोलन किए जाएंगे.

पढ़ें एक और बड़ी खबर

धौलपुर में मानव कल्याण जनसेवा समिति के सदस्यों ने गुरुवार को डॉ. सोनदेव बंसल की गिरफ्तारी का कड़ा विरोध जताते हुए मुख्यमंत्री के नाम सरमथुरा एसडीएम अल्का श्रीवास्तव को ज्ञापन सौंपा. ज्ञापन में समिति के सदस्यों ने डॉ. सोनदेव बंसल की गिरफ्तारी की कड़ी निंदा की और तत्काल प्रभाव से गिरफ्तारी रद्द करने की मांग की.

समिति के पदाधिकारियों ने कहा कि डॉ. बंसल सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए हैं और उनकी गिरफ्तारी न्यायसंगत नहीं है. इस दौरान समिति के कई सदस्य मौजूद रहे और प्रशासन से निष्पक्ष जांच कर डॉ. बंसल को शीघ्र रिहा करने की मांग की. एसडीएम अल्का श्रीवास्तव ने ज्ञापन लेकर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया.

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