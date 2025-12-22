डीडवाना में बड़ा घोटाला, फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनाकर करोड़ों की जमीन ट्रांसफर

Didwana News: डीडवाना जिले के प्रेमपुरा ग्राम पंचायत में एक जीवित व्यक्ति को सरकारी दस्तावेजों में मृत घोषित कर उसकी करोड़ों की पुश्तैनी जमीन किसी दूसरे के नाम ट्रांसफर कर दी गई.
Didwana News: राजस्थान के डीडवाना जिले में प्रेमपुरा ग्राम पंचायत से धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक जीवित व्यक्ति को सरकारी दस्तावेजों में मृत घोषित कर उसकी करोड़ों की पुश्तैनी जमीन किसी दूसरे के नाम ट्रांसफर कर दी गई. पीड़ित हनुमान राम जाट ने जिला कलेक्टर को शिकायती पत्र सौंपकर न्याय की गुहार लगाई है और दोषियों को जेल भेजने की मांग की है.
पीड़ित हनुमान पुत्र जोधा राम जाट (निवासी शेषमा का बास) के अनुसार, भू-माफियाओं ने ग्राम विकास अधिकारी और संबंधित कर्मचारियों के साथ सांठगांठ कर 6 अगस्त 2022 को उन्हें कागजों में मृत घोषित करवा दिया. हद तो तब हो गई जब 20 अगस्त 2022 को उनका फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र भी ऑनलाइन जारी करवा दिया गया.
शिकायती पत्र में बताया गया कि हनुमान की दो विवाहित पुत्रियां हैं, लेकिन जालसाजों ने फर्जी शपथ पत्र पेश कर यह बताया कि उनका कोई वारिस नहीं है. इसके बाद 16 अक्टूबर 2025 को पटवार मंडल पांचवा और ग्राम पंचायत प्रशासन की मिलीभगत से जमीन का नामांतरण (म्यूटेशन) नेमा राम पुत्र मोहन राम के नाम खोल दिया गया.
पीड़ित का आरोप है कि अब सरकारी रिकॉर्ड से उनका नाम पूरी तरह हटा दिया गया है. कलेक्टर से सख्त कार्रवाई की मांग पीड़ित ने खुद को जीवित बताते हुए कलेक्टर से मांग की है कि तत्काल प्रभाव से फर्जी नामांतरण रद्द कर जमीन वापस उनके नाम की जाए.
फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों पर मुकदमा दर्ज हो. इस साजिश में शामिल भू-माफियाओं को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजा जाए. मामला सामने आने के बाद प्रशासनिक अधिकारी में हड़कंप मच गया है.
