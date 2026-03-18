मकराना में घरेलू सिलेंडर का कमर्शियल उपयोग, 4 होटलों से 9 सिलेंडर जब्त

Nagaur News: मकराना में घरेलू गैस सिलेंडर के व्यावसायिक उपयोग के खिलाफ मंगलवार दोपहर जिला रसद विभाग ने सख्त कार्रवाई की. विभाग की टीम ने बायपास बस स्टैंड और गौड़ाबास क्षेत्र में होटल और रेस्टोरेंट्स पर औचक निरीक्षण किया. इस दौरान चार अलग-अलग प्रतिष्ठानों से कुल 9 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए गए, जिनका इस्तेमाल नियमों के विपरीत व्यावसायिक कार्यों में किया जा रहा था.

कार्रवाई के दौरान बायपास तिराहे स्थित दिल्ली जायका बिरयानी कॉर्नर पर टीम और होटल संचालक के बीच कहासुनी हो गई. विवाद की सूचना मिलते ही मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई, जिससे स्थिति कुछ समय के लिए तनावपूर्ण हो गई. इसी बीच नगर परिषद की टीम भी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के लिए मौके पर पहुंची, लेकिन काफी देर तक मौजूद रहने के बावजूद बिना कार्रवाई किए ही लौट गई.

पुलिस और होटल संचालक के बीच मारपीट की अफवाहें

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घटना के बाद सोशल मीडिया पर पुलिस और होटल संचालक के बीच मारपीट की अफवाहें भी फैलने लगीं, जिससे माहौल और गर्मा गया. सूचना मिलने पर प्रशासन हरकत में आया और मौके पर अंशुल सिंह बेनीवाल, नेमीचंद खारिया, विक्की नागपाल और गरिमा चौधरी सहित पुलिस जाब्ता पहुंचा. अधिकारियों ने स्थिति को संभालते हुए भीड़ को शांत कराया और कानून-व्यवस्था बहाल की.

पुलिस के अनुसार, कार्रवाई के दौरान अख्तर अली पुत्र बनी अली ने खुद को आग लगाने की धमकी दी. पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उसे काबू में किया और गाड़ी में बैठाया. इस दौरान कुछ पुलिसकर्मियों को मामूली चोटें भी आईं. रसद विभाग की ओर से आरोपी के खिलाफ राजकार्य में बाधा डालने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है.

क्या कहना है जिला रसद अधिकारी उपेंद्र ढाका का

जिला रसद अधिकारी उपेंद्र ढाका ने बताया कि घरेलू गैस सिलेंडर का व्यावसायिक उपयोग करना नियमों के खिलाफ है और ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई जारी रहेगी. उन्होंने स्पष्ट किया कि जिले में घरेलू गैस की कोई कमी नहीं है, इसलिए लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं है.

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