/मकराना में विवाहिता की संदिग्ध मौत, फोन पर बोली थी 'मैं ठीक हूं', कुछ घंटों बाद...

Makrana, Deedwana News: राजस्थान के मकराना शहर के पलाड़ा रोड़ क्षेत्र में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होने का मामला बुधवार को सामने आया है. मृतका के परिजनों ने पति सहित ससुराल पक्ष के छह लोगों पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने और हत्या करने का आरोप लगाते हुए पुलिस थाने में रिपोर्ट दी है.

मृतका के पिता गुलाम कादर ने पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया कि उनकी 26 वर्षीय पुत्री रब्बाना बानो का निकाह 17 नवंबर 2023 को मुस्लिम रीति-रिवाज के अनुसार, रहमान गजधर निवासी पलाड़ा रोड, मकराना के साथ हुआ था. विवाह के समय उन्होंने अपनी हैसियत के अनुसार दान-दहेज दिया था.

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आरोप है कि विवाह के कुछ समय बाद ही पति, सास, ननदों और अन्य परिजनों ने दहेज में पांच लाख रुपये नकद और एक कार की मांग शुरू कर दी. मांग पूरी नहीं होने पर रब्बाना बानो को शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता था.

रिपोर्ट के अनुसार, दहेज की मांग को लेकर आए दिन मारपीट की जाती थी. परिजनों का आरोप है कि दो-तीन दिनों से प्रताड़ना और बढ़ गई थी. 2 जून की रात सूचना मिलने पर मृतका का भाई आलम उसके ससुराल पहुंचा और समझाइश कर वापस लौट आया.

आरोप है कि उस दौरान भी ससुराल पक्ष ने दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी थी. मृतका के पिता ने बताया कि मंगलवार रात करीब 12 बजे मारपीट की सूचना मिलने पर उन्होंने अपने पुत्र आलम को बेटी के ससुराल भेजा था. आलम ने वहां पहुंचकर कई घंटों तक समझाइश कर मामला शांत कराया और वापस लौट आया.

बुधवार सुबह रब्बाना बानो का फोन भी आया था, जिसमें उसने स्वयं को ठीक बताया था. इसके बाद दोपहर में सूचना मिली कि उसकी तबीयत खराब है, उसके ससुराल पहुंचे तो बताया उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है. ससुराल में रब्बाना बानो मृत अवस्था में मिली. पिता का आरोप है कि मृतका के शरीर पर कई स्थानों पर चोटों के निशान थे और गले पर भी गंभीर चोट दिखाई दे रही थी.

वहीं, ससुराल पक्ष ने घटना को आत्महत्या बताया, जबकि परिजनों ने इसे दहेज हत्या बताते हुए पति, सास, ननदों और अन्य परिजनों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है. पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर जांच शुरू कर दी है. पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया हैं, मेडिकल बोर्ड से उसका पोस्टमार्टम करवाया जाएगा.

