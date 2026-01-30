मेरी बच्ची को बचा लो, पत्नी अपने जैसा बना देगी.... कहकर शख्स ने खत्म की जिंदगी, पढ़ें डीडवाना की दर्दनाक दास्तां

Didwana Crime News: सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को नीचे उतरवाकर आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू की. बाद में शव को पोस्टमार्टम के लिए नावा उपजिला अस्पताल भिजवा दिया गया. पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और विस्तृत जांच के बाद ही वास्तविक स्थिति सामने आ सकेगी. इधर, मृतक के परिजनों ने गंभीर आरोप लगाए हैं.

मुकदमा दर्ज करवाकर डराया जा रहा था

परिजनों का कहना है कि दीपक अपनी पत्नी नीतू और ससुराल पक्ष के कुछ लोगों से मानसिक रूप से परेशान था. परिजनों के अनुसार उस पर कथित रूप से पैसों की मांग, झूठे मुकदमों में फंसाने और जेल भिजवाने की धमकियां दी जा रही थीं और जोधपुर के महिला थाने में भी मुकदमा दर्ज करवाकर डराया जा रहा था.

परिजनों ने बताया कि मृतक दीपक ने आत्महत्या से पहले एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया के इंस्टाग्राम पर डाला है, जिसमें उसने अपनी पत्नी नीतू और सास और पत्नी के कुछ 3-4 मित्रों पर उसे प्रताड़ित करने के आरोप लगाए हैं.

पत्नी पर लगाए आरोप

शहर में इंस्टाग्राम पर शेयर किया गया वीडियो सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हो रहा है. मृतक के कमरे से सुसाइड नोट भी बरामद हुआ, जिसमें मृतक ने अपनी पत्नी और सास पर प्रताड़ित करने सहित अपनी पत्नी के कई लोगों के साथ नाजायज सम्बध की बात भी लिखी है. उसने बताया है कि उसने अपनी पत्नी को किसी दूसरे व्यक्ति कर साथ गलत काम करते हुए देखा था.

मृतक के परिजनों ने मांग की है कि नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाए. इस मांग को लेकर परिजन और स्थानीय लोग भावुक नजर आए.

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है. संबंधित पक्षों से पूछताछ, डिजिटल साक्ष्यों की जांच और अन्य तथ्यों के आधार पर निष्पक्ष जांच की जाएगी. पुलिस ने लोगों से अपील की है कि अफवाहों से बचें और जांच पूरी होने तक धैर्य बनाए रखें.

Disclaimer: जीवन अनमोल है. जी भरकर जिएं. इसका पूरी तरह सम्‍मान करें. हर पल का आनंद लें. किसी बात-विषय-घटना के कारण व्‍यथित हों तो जीवन से हार मानने की कोई जरूरत नहीं. अच्‍छे और बुरे दौर आते-जाते रहते हैं. लेकिन कभी जब किसी कारण गहन हताशा, निराशा, डिप्रेशन महसूस करें तो सरकार द्वारा प्रदत्‍त हेल्‍पलाइन नंबर 9152987821 पर संपर्क करें.

