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नागौर-जोधपुर सीमा पर भीषण सड़क हादसा, ट्रेलर-कार टक्कर में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत, कार के उड़ गए परखच्चे

Rajasthan Road Accident: राजस्थान के नागौर-जोधपुर सीमा क्षेत्र में ट्रेलर और कार की भीषण टक्कर में एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि एक बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई. हादसा इतना भयावह था कि ट्रेलर कार को करीब 50 फीट तक घसीटता ले गया. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

Edited byAnsh RajReported byDamodar inaniya
Published: Jun 22, 2026, 08:13 AM|Updated: Jun 22, 2026, 08:13 AM
नागौर-जोधपुर सीमा पर भीषण सड़क हादसा, ट्रेलर-कार टक्कर में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत, कार के उड़ गए परखच्चे
Image Credit: ai image

Nagaur Accident Trailer Car Collision: राजस्थान में सड़क हादसों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है. रविवार को नागौर और जोधपुर जिले की सीमा पर एक भीषण सड़क दुर्घटना ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया. जसनगर थाना क्षेत्र के निकट हुए इस हादसे में एक कार और ट्रेलर की आमने-सामने जोरदार भिड़ंत हो गई. टक्कर इतनी भयावह थी कि कार के परखच्चे उड़ गए और उसमें सवार एक ही परिवार के तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं एक मासूम बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसका इलाज जारी है.


ट्रेलर ने कार को 50 फीट तक घसीटा
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हादसा बोरुंदा-बीटन सरहद पर स्थित एक पेट्रोल पंप के पास हुआ. बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार ट्रेलर और कार की आमने-सामने टक्कर हुई. टक्कर के बाद कार ट्रेलर के अगले हिस्से में फंस गई और ट्रेलर चालक वाहन पर नियंत्रण नहीं रख सका. इसके बाद ट्रेलर कार को करीब 50 फीट तक घसीटता हुआ ले गया. अंत में ट्रेलर सड़क किनारे बनी दीवार से टकरा गया, जिससे कार पूरी तरह पिचक गई और उसमें सवार लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिला.

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एक ही परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़
हादसे में कार सवार पति, पत्नी और उनकी छह वर्षीय बेटी की मौके पर ही मौत हो गई. परिवार हरियाणा के रोहतक जिले के मेवाड़ी गांव का निवासी बताया जा रहा है. हादसे के समय परिवार राजस्थान से होकर गुजर रहा था. दुर्घटना के बाद घटनास्थल पर चीख-पुकार मच गई और राहगीरों ने तुरंत पुलिस एवं एंबुलेंस को सूचना दी.


जिंदगी की जंग लड़ रही मासूम
हादसे में परिवार की आठ वर्षीय बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई. घायल बच्ची को पहले नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर हालत को देखते हुए जोधपुर रेफर कर दिया गया. डॉक्टरों की टीम बच्ची का इलाज कर रही है और उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है. हादसे ने पूरे परिवार को उजाड़ दिया और अब मासूम बच्ची जिंदगी की जंग लड़ रही है.


पुलिस ने संभाला मोर्चा
सूचना मिलते ही जसनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू कराया. दुर्घटना के कारण कुछ समय के लिए यातायात भी प्रभावित रहा, जिसे पुलिस ने वाहनों को हटाकर सुचारू कराया. पुलिस ने मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया और उनके परिजनों को सूचना दी.


सड़क सुरक्षा पर फिर उठे सवाल
राजस्थान में लगातार बढ़ते सड़क हादसे चिंता का विषय बने हुए हैं. नागौर में हुआ यह हादसा एक बार फिर तेज रफ्तार और लापरवाह ड्राइविंग के खतरों को उजागर करता है. प्रारंभिक जांच में हादसे का कारण तेज गति और वाहन चालक की लापरवाही माना जा रहा है. पुलिस मामले की विस्तृत जांच कर रही है. इस दर्दनाक दुर्घटना ने एक बार फिर सड़क सुरक्षा नियमों के सख्ती से पालन की आवश्यकता को रेखांकित किया है, ताकि भविष्य में ऐसे हादसों को रोका जा सके.

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Ansh Raj

Ansh Raj

अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं

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