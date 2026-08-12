/मेड़ता-नागौर मंडी में आज किस फसल ने छुआ सबसे ऊंचा भाव? मूंग से लेकर सरसों तक देखें पूरी रेट लिस्ट

Merta And Nagaur Mandi Rate Chart: राजस्थान की कृषि उपज मंडियों के 12 अगस्त 2026 के ताजा भाव जारी हो गए हैं. कृषि उपज मंडी समिति मेड़ता सिटी और नागौर मंडी में कई प्रमुख फसलों के दाम सामने आए हैं. आज भी जीरा महंगी फसलों में शामिल रहा, जिसके भाव मेड़ता मंडी में 20,700 रुपये और नागौर मंडी में 20,500 रुपये प्रति क्विंटल तक पहुंचे. इसके अलावा मूंग, ग्वार, सौंफ, इसबगोल, सरसों, चना और अन्य फसलों के रेट भी सामने आए हैं. किसान अपनी उपज बेचने से पहले आज के ताजा भाव जरूर देख लें.

मेड़ता मंडी में मूंग और चना के भाव

मेड़ता मंडी में मूंग के भाव 5000 रुपये से 7200 रुपये प्रति क्विंटल तक रहे. वहीं चना 4900 रुपये से 5900 रुपये प्रति क्विंटल तक बिका. मूंग खरीफ की प्रमुख दलहन फसल है, जबकि चना रबी सीजन की अहम फसल मानी जाती है. नागौर मंडी में मूंग के भाव 5500 रुपये से 7400 रुपये और चना 5000 रुपये से 5750 रुपये प्रति क्विंटल तक रहे.

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जीरा के भाव 20,700 रुपये तक पहुंचे

मसाला फसलों में जीरा सबसे महंगी फसलों में बना हुआ है. मेड़ता मंडी में जीरा 15,000 रुपये से 20,700 रुपये प्रति क्विंटल तक बिका. वहीं नागौर मंडी में जीरे के भाव 17,000 रुपये से 20,500 रुपये प्रति क्विंटल दर्ज किए गए. जीरे की अच्छी मांग के चलते इसके भाव ऊंचे बने हुए हैं.

सौंफ, सुवा और ग्वार के ताजा रेट

मेड़ता मंडी में सौंफ के भाव 7500 रुपये से 11,000 रुपये प्रति क्विंटल रहे. सुवा (डिल सीड) 7500 रुपये से 9400 रुपये तक बिका. वहीं ग्वार के भाव 5000 रुपये से 5750 रुपये प्रति क्विंटल रहे. नागौर मंडी में सौंफ 7000 से 11,400 रुपये, ग्वार 5000 से 5790 रुपये और सिंधी सुवा 6000 से 7700 रुपये प्रति क्विंटल तक रहा.

इसबगोल, तारामीरा और असालिया के भाव

मेड़ता मंडी में इसबगोल 11,000 रुपये से 12,500 रुपये प्रति क्विंटल तक रहा. तारामीरा 5650 रुपये से 6150 रुपये और असालिया 5500 रुपये से 6200 रुपये प्रति क्विंटल तक बिका. नागौर मंडी में इसबगोल 9000 से 12,500 रुपये, तारामीरा 5500 से 6200 रुपये और असालिया 5600 से 6000 रुपये प्रति क्विंटल दर्ज किया गया.

सरसों, तिल और ज्वार के रेट

मेड़ता मंडी में 40 प्रतिशत फैट (तेल) वाली रायड़ा (सरसों) के भाव 7800 रुपये से 8000 रुपये प्रति क्विंटल रहे. वहीं नागौर मंडी में 40 प्रतिशत फैट वाली सरसों का औसत भाव 8100 रुपये प्रति क्विंटल दर्ज किया गया. नागौर मंडी में ज्वार 4500 से 5000 रुपये, काला तिल 9000 से 10,800 रुपये, सफेद तिल 10,000 से 11,500 रुपये तथा दाणा मैथी 5700 से 6400 रुपये प्रति क्विंटल तक बिकी.

नागौर मंडी में अन्य फसलों के भाव

नागौर मंडी में 12 अगस्त को मूंग 5500 से 7400 रुपये, ग्वार 5000 से 5790 रुपये, जीरा 17,000 से 20,500 रुपये, सौंफ 7000 से 11,400 रुपये और इसबगोल 9000 से 12,500 रुपये प्रति क्विंटल तक रहा. इसके अलावा सिंधी सुवा 6000 से 7700 रुपये, तारामीरा 5500 से 6200 रुपये, असालिया 5600 से 6000 रुपये और चना 5000 से 5750 रुपये प्रति क्विंटल तक बिका.

किसान बिक्री से पहले ताजा भाव जरूर देखें

मंडी में फसलों के भाव रोजाना आवक, गुणवत्ता और मांग के अनुसार बदलते रहते हैं. ऐसे में किसान अपनी फसल बेचने से पहले संबंधित मंडी के ताजा रेट जरूर जांच लें, ताकि उन्हें अपनी उपज का बेहतर दाम मिल सके.