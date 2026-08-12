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मेड़ता-नागौर मंडी में आज किस फसल ने छुआ सबसे ऊंचा भाव? मूंग से लेकर सरसों तक देखें पूरी रेट लिस्ट

Merta And Nagaur Mandi Taza Bhav: राजस्थान की मेड़ता और नागौर मंडी में 12 अगस्त 2026 के ताजा भाव जारी हुए. मेड़ता में जीरा 20,700 और नागौर में 20,500 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंचा. मूंग, ग्वार, सौंफ, इसबगोल, सरसों, चना समेत अन्य फसलों के रेट भी सामने आए.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Damodar inaniya
Published:Aug 12, 2026, 11:02 PM IST | Updated:Aug 12, 2026, 11:02 PM IST
मेड़ता-नागौर मंडी में आज किस फसल ने छुआ सबसे ऊंचा भाव? मूंग से लेकर सरसों तक देखें पूरी रेट लिस्ट
Image Credit: राजस्थान की मेड़ता और नागौर मंडी में 12 अगस्त 2026 के ताजा भाव जारी हुए.

Merta And Nagaur Mandi Rate Chart: राजस्थान की कृषि उपज मंडियों के 12 अगस्त 2026 के ताजा भाव जारी हो गए हैं. कृषि उपज मंडी समिति मेड़ता सिटी और नागौर मंडी में कई प्रमुख फसलों के दाम सामने आए हैं. आज भी जीरा महंगी फसलों में शामिल रहा, जिसके भाव मेड़ता मंडी में 20,700 रुपये और नागौर मंडी में 20,500 रुपये प्रति क्विंटल तक पहुंचे. इसके अलावा मूंग, ग्वार, सौंफ, इसबगोल, सरसों, चना और अन्य फसलों के रेट भी सामने आए हैं. किसान अपनी उपज बेचने से पहले आज के ताजा भाव जरूर देख लें.

मेड़ता मंडी में मूंग और चना के भाव
मेड़ता मंडी में मूंग के भाव 5000 रुपये से 7200 रुपये प्रति क्विंटल तक रहे. वहीं चना 4900 रुपये से 5900 रुपये प्रति क्विंटल तक बिका. मूंग खरीफ की प्रमुख दलहन फसल है, जबकि चना रबी सीजन की अहम फसल मानी जाती है. नागौर मंडी में मूंग के भाव 5500 रुपये से 7400 रुपये और चना 5000 रुपये से 5750 रुपये प्रति क्विंटल तक रहे.

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जीरा के भाव 20,700 रुपये तक पहुंचे
मसाला फसलों में जीरा सबसे महंगी फसलों में बना हुआ है. मेड़ता मंडी में जीरा 15,000 रुपये से 20,700 रुपये प्रति क्विंटल तक बिका. वहीं नागौर मंडी में जीरे के भाव 17,000 रुपये से 20,500 रुपये प्रति क्विंटल दर्ज किए गए. जीरे की अच्छी मांग के चलते इसके भाव ऊंचे बने हुए हैं.

सौंफ, सुवा और ग्वार के ताजा रेट
मेड़ता मंडी में सौंफ के भाव 7500 रुपये से 11,000 रुपये प्रति क्विंटल रहे. सुवा (डिल सीड) 7500 रुपये से 9400 रुपये तक बिका. वहीं ग्वार के भाव 5000 रुपये से 5750 रुपये प्रति क्विंटल रहे. नागौर मंडी में सौंफ 7000 से 11,400 रुपये, ग्वार 5000 से 5790 रुपये और सिंधी सुवा 6000 से 7700 रुपये प्रति क्विंटल तक रहा.

इसबगोल, तारामीरा और असालिया के भाव
मेड़ता मंडी में इसबगोल 11,000 रुपये से 12,500 रुपये प्रति क्विंटल तक रहा. तारामीरा 5650 रुपये से 6150 रुपये और असालिया 5500 रुपये से 6200 रुपये प्रति क्विंटल तक बिका. नागौर मंडी में इसबगोल 9000 से 12,500 रुपये, तारामीरा 5500 से 6200 रुपये और असालिया 5600 से 6000 रुपये प्रति क्विंटल दर्ज किया गया.

सरसों, तिल और ज्वार के रेट
मेड़ता मंडी में 40 प्रतिशत फैट (तेल) वाली रायड़ा (सरसों) के भाव 7800 रुपये से 8000 रुपये प्रति क्विंटल रहे. वहीं नागौर मंडी में 40 प्रतिशत फैट वाली सरसों का औसत भाव 8100 रुपये प्रति क्विंटल दर्ज किया गया. नागौर मंडी में ज्वार 4500 से 5000 रुपये, काला तिल 9000 से 10,800 रुपये, सफेद तिल 10,000 से 11,500 रुपये तथा दाणा मैथी 5700 से 6400 रुपये प्रति क्विंटल तक बिकी.

नागौर मंडी में अन्य फसलों के भाव
नागौर मंडी में 12 अगस्त को मूंग 5500 से 7400 रुपये, ग्वार 5000 से 5790 रुपये, जीरा 17,000 से 20,500 रुपये, सौंफ 7000 से 11,400 रुपये और इसबगोल 9000 से 12,500 रुपये प्रति क्विंटल तक रहा. इसके अलावा सिंधी सुवा 6000 से 7700 रुपये, तारामीरा 5500 से 6200 रुपये, असालिया 5600 से 6000 रुपये और चना 5000 से 5750 रुपये प्रति क्विंटल तक बिका.

किसान बिक्री से पहले ताजा भाव जरूर देखें
मंडी में फसलों के भाव रोजाना आवक, गुणवत्ता और मांग के अनुसार बदलते रहते हैं. ऐसे में किसान अपनी फसल बेचने से पहले संबंधित मंडी के ताजा रेट जरूर जांच लें, ताकि उन्हें अपनी उपज का बेहतर दाम मिल सके.

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सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.
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