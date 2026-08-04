/मेड़ता और नागौर मंडी का भाव: जीरा पहुंचा 21500 पार, जानें मूंग से लेकर सरसों तक का ताजा रेट

Merta And Nagaur Mandi Rate Chart: राजस्थान की कृषि उपज मंडियों में फसलों के ताजा भाव जारी हो गए हैं. 4 अगस्त 2026 को कृषि उपज मंडी समिति मेड़ता सिटी और कृषि उपज मंडी समिति नागौर में अलग-अलग जिंसों के भाव सामने आए. मंडियों में जीरा सबसे महंगी फसलों में शामिल रहा, जहां इसके भाव 21,500 रुपये प्रति क्विंटल तक पहुंचे. इसके अलावा मूंग, ग्वार, सौंफ, इसबगोल, सरसों समेत कई फसलों के भाव में भी बदलाव देखने को मिला. किसान अपनी फसल बेचने से पहले मंडी के ताजा भाव जरूर देख लें.

मेड़ता मंडी में मूंग के भाव 7200 रुपये तक पहुंचे

मेड़ता मंडी में 4 अगस्त को मूंग के भाव 5000 रुपये से 7200 रुपये प्रति क्विंटल तक रहे. मूंग खरीफ सीजन की प्रमुख दलहन फसल है. इसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है और यह किसानों के लिए अच्छी आमदनी वाली फसल मानी जाती है. चना के भाव मेड़ता मंडी में अधिकतम 5900 रुपये और न्यूनतम 4900 रुपये प्रति क्विंटल रहे. चना रबी सीजन की प्रमुख फसल है, जिसे कम पानी में भी अच्छी पैदावार के लिए जाना जाता है.

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जीरा के भाव 21,500 रुपये प्रति क्विंटल तक पहुंचे

मसाला फसलों में जीरा के भाव सबसे मजबूत बने हुए हैं. मेड़ता मंडी में जीरा 15,000 रुपये से 21,500 रुपये प्रति क्विंटल तक बिका. वहीं नागौर मंडी में भी जीरा के भाव 17,000 रुपये से 21,500 रुपये प्रति क्विंटल रहे. जीरा राजस्थान की प्रमुख नगदी फसलों में शामिल है. इसकी मांग देश के साथ-साथ विदेशों में भी रहती है, इसलिए किसान इसे महत्वपूर्ण फसल मानते हैं.

सौंफ और सुवा के भाव में भी तेजी

मेड़ता मंडी में सौंफ के भाव 7500 रुपये से 11,500 रुपये प्रति क्विंटल तक रहे. वहीं सुवा (डिल सीड) के भाव 6000 रुपये से 8600 रुपये प्रति क्विंटल तक रहे. सौंफ और सुवा दोनों रबी सीजन की मसाला फसलें हैं. इनका उपयोग खाने-पीने के साथ-साथ औषधीय कामों में भी किया जाता है.

ग्वार के भाव 5751 रुपये तक पहुंचे

ग्वार के भाव मेड़ता मंडी में 5000 रुपये से 5751 रुपये प्रति क्विंटल तक रहे. नागौर मंडी में ग्वार के भाव 5000 रुपये से 5800 रुपये प्रति क्विंटल दर्ज किए गए. ग्वार खरीफ फसल है और इसका उपयोग ग्वार गम बनाने के साथ कई औद्योगिक कामों में किया जाता है.

इसबगोल के भाव 13 हजार रुपये तक

इसबगोल के भाव मेड़ता मंडी में 11,000 रुपये से 12,500 रुपये प्रति क्विंटल तक रहे. वहीं नागौर मंडी में इसके भाव 9000 रुपये से 13,000 रुपये प्रति क्विंटल रहे. इसबगोल राजस्थान की प्रमुख औषधीय फसलों में शामिल है. इसकी मांग घरेलू बाजार के साथ विदेशी बाजारों में भी रहती है.

तारामीरा और असालिया के भाव

मेड़ता मंडी में तारामीरा के भाव 5650 रुपये से 6275 रुपये प्रति क्विंटल रहे. असालिया के भाव 5500 रुपये से 6150 रुपये प्रति क्विंटल तक दर्ज किए गए. नागौर मंडी में तारामीरा 5500 रुपये से 6250 रुपये और असालिया 5600 रुपये से 6000 रुपये प्रति क्विंटल रहा. इन फसलों का उपयोग तेल और औषधीय कामों में किया जाता है.

सरसों (रायड़ा) के भाव 7950 रुपये तक

सरसों यानी रायड़ा के भाव भी किसानों के लिए अहम रहे. मेड़ता मंडी में 40 प्रतिशत फैट (तेल) वाली सरसों के भाव 7700 रुपये से 7950 रुपये प्रति क्विंटल रहे. नागौर मंडी में सरसों के भाव 7600 रुपये तक रहे. सरसों रबी सीजन की प्रमुख तिलहन फसल है, जिससे तेल के साथ पशुओं के लिए खली भी मिलती है.

नागौर मंडी में ज्वार, तिल और चना के भाव

नागौर मंडी में ज्वार के भाव 4500 रुपये से 6000 रुपये प्रति क्विंटल रहे. काले तिल के भाव 9000 रुपये से 10,800 रुपये और सफेद तिल के भाव 10,000 रुपये से 11,500 रुपये प्रति क्विंटल रहे. इसके अलावा चना 5000 रुपये से 5600 रुपये, मोठ 3500 रुपये से 4500 रुपये और दाणा मैथी 5700 रुपये से 6000 रुपये प्रति क्विंटल रही.

मंडी भाव बाजार की मांग के हिसाब से बदल सकते हैं

कृषि उपज मंडी में जारी किए गए ये भाव 4 अगस्त 2026 के हैं. मंडी में फसलों की कीमतें आवक, गुणवत्ता और बाजार की मांग के अनुसार रोज बदल सकती हैं. इसलिए किसान अपनी फसल बेचने से पहले स्थानीय मंडी के ताजा भाव जरूर जांच लें.