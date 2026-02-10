Zee Rajasthan
मेड़ता सिटी में आधी रात खूनी वारदात, सराफा कारोबारी की चाकू गोदकर हत्या, दो कारीगर गंभीर घायल

Rajasthan Crime News: मेड़ता सिटी के ब्रह्मपुरी इलाके में आधी रात चाकूबाजी की सनसनीखेज घटना सामने आई. बदमाशों ने सराफा कारोबारी पंकज सोनी की हत्या कर दी, जबकि दो कारीगर गंभीर घायल हुए. घटना के विरोध में स्वर्णकार समाज ने बाजार बंद कर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की.

Arti Patel
Edited By Arti Patel
Reported By Damodar inaniya
Published: Feb 10, 2026, 12:50 PM IST | Updated: Feb 10, 2026, 12:50 PM IST

मेड़ता सिटी में आधी रात खूनी वारदात, सराफा कारोबारी की चाकू गोदकर हत्या, दो कारीगर गंभीर घायल

Nagaur Crime News: मेड़ता सिटी में कल देर रात एक दिल दहला देने वाली चाकूबाजी की घटना सामने आई है. शहर के सराफा बाजार स्थित ब्रह्मपुरी इलाके में आधी रात करीब 12:30 बजे दो बदमाशों ने एक सराफा दुकान पर काम कर रहे तीन लोगों पर ताबड़तोड़ चाकू से हमला कर दिया. इस हमले में सराफा कारोबारी पंकज सोनी (40) की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उन्हें बचाने आए दो कारीगर गंभीर रूप से घायल हो गए.

आधी रात को दुकान में घुसे हमलावर

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार जैतारण चौकी क्षेत्र के निवासी पंकज सोनी की ब्रह्मपुरी में सराफा दुकान है. घटना के समय पंकज सोनी अपने दो कारीगरों के साथ दुकान में बैठे थे. इसी दौरान चाकू लेकर आए दो बदमाशों ने अचानक हमला बोल दिया. हमलावरों ने पंकज सोनी पर ताबड़तोड़ वार किए, जिससे उनकी मौत हो गई. बीच-बचाव करने आए दोनों कारीगरों को भी बदमाशों ने नहीं बख्शा और गंभीर रूप से घायल कर दिया.

परिजनों का धरना

घटना की सूचना मिलते ही मेड़ता थाना पुलिस और डीएसटी टीम मौके पर पहुंची.घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत में अजमेर रेफर किया गया है.पुलिस ने मौके का मुआयना कर आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी है. वही अब आरोपियों की गिरफ्तारी और मृतक परिवार को आर्थिक पेकेज सहित सरकारी नौकरी देने की मआंग को लेकर मृतक के परिजनों व शहरवासियो ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया.

बाजार बंद

इधर, घटना से आक्रोशित स्वर्णकार समाज ने विरोध जताया है. स्वर्णकार समाज व्यापार संघ के अध्यक्ष धर्मीचंद सोनी ने बताया कि हत्या के विरोध में आज मेड़ता सिटी में सभी सराफा दुकानें बंद रखी जाएंगी. साथ ही संघ ने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है.

पुलिस की कार्रवाई और जांच

मेड़ता डीएसपी रामकरण सिंह मलिंडा ने बताया कि हमले के कारणों की जांच की जा रही है. पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान करने में जुटी है और जल्द ही बदमाशों को गिरफ्तार किया जाएगा.

घटना के बाद से शहर में दहशत का माहौल है, वहीं सराफा कारोबारियों में भारी रोष व्याप्त है. पुलिस ने क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ा दी है और मामले की हर एंगल से जांच की जा रही है.

