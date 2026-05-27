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पानी की किल्लत पर बोले मंत्री कन्हैयालाल चौधरी, कहा- जल संरक्षण का संकल्प लें

Didwana News : मंत्री  कन्हैयालाल चौधरी ने कहा कि जल संकट से बचाव के लिए प्रत्येक व्यक्ति को पानी बचाने की आदत अपनानी होगी. उन्होंने लोगों को बरसात का पानी संग्रहित करने के लिए घरों में टांके बनाने की सलाह दी.

Edited byZee Rajasthan Web TeamReported byDamodar inaniya
Published: May 27, 2026, 09:00 PM|Updated: May 27, 2026, 09:00 PM
पानी की किल्लत पर बोले मंत्री कन्हैयालाल चौधरी, कहा- जल संरक्षण का संकल्प लें
Image Credit: Didwana News

Didwana News : डीडवाना जिले के नावा शहर स्थित पगल्या वाले बाबा धाम मंदिर परिसर में बुधवार को ‘वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान’ के तहत कार्यक्रम आयोजित हुआ. कार्यक्रम में राजस्थान सरकार के जल संसाधन मंत्री एवं डीडवाना जिले के प्रभारी मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने शिरकत कर मंत्री चौधरी ने सबसे पहले पगल्या बाबा मंदिर में दर्शन कर मां सरस्वती का पूजन किया. इसके बाद महिलाओं द्वारा सिर पर धारण किए गए कलशों की विधिवत पूजा-अर्चना की गई.

कार्यक्रम में पीपल पूजन, कुआं पूजन एवं गौ पूजन जैसे धार्मिक व सांस्कृतिक आयोजन भी संपन्न हुए। इस दौरान जिला कलेक्टर अवदेश मीणा एवं एसडीएम दिव्या सोनी सहित प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे. कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री चौधरी ने कहा कि जल संकट से बचाव के लिए प्रत्येक व्यक्ति को पानी बचाने की आदत अपनानी होगी. उन्होंने लोगों को बरसात का पानी संग्रहित करने के लिए घरों में टांके बनाने की सलाह दी. साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के ‘वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान’ को जनहितकारी बताते हुए पौधारोपण भी किया.

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कार्यक्रम के बाद एसडीएम कार्यालय में प्रेस वार्ता के दौरान मंत्री चौधरी ने प्रदेश के कई इलाकों में पेयजल संकट की स्थिति स्वीकारते हुए कहा कि सरकार पानी की समस्या कम करने के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है. उन्होंने जल जीवन मिशन (JJM) में पूर्व सरकार के समय हुए कथित घोटालों का उल्लेख करते हुए कहा कि गलत कार्य करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। हालांकि, जब मंत्री से पानी की किल्लत से राहत और समाधान की समयसीमा को लेकर सवाल किया गया तो वे बिना स्पष्ट जवाब दिए वहां से रवाना हो गए.


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