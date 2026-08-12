/MLA मुकेश भाकर के नेतृत्व में प्रदर्शन, पुलिस के साथ धक्का-मुक्की-बैरिकेडिंग गिरा दी गयी

Ladnun, Didwana News : विधायक मुकेश भाकर सैकड़ों समर्थकों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे और क्षेत्र की समस्याओं को लेकर प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई. इस दौरान विधायक भाकर ने कहा कि लाडनूं क्षेत्र की जनता लंबे समय से विभिन्न समस्याओं से परेशान है, लेकिन प्रशासन और सरकार समस्याओं का समाधान नहीं कर रही है. उन्होंने कहा कि जनता की आवाज को दबाया नहीं जा सकता और जब तक क्षेत्र की समस्याओं का समाधान नहीं होता, उनका संघर्ष जारी रहेगा.

कलेक्ट्रेट परिसर में प्रवेश की कोशिश

बैरिकेड्स को गिरा दिया गया

प्रदर्शन के दौरान विधायक भाकर अपने समर्थकों के साथ कलेक्ट्रेट परिसर में प्रवेश करने का कोशिश करते नजर आए. पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए बैरिकेड्स लगाए थे, लेकिन प्रदर्शनकारियों की भीड़ ने बैरिकेड्स गिरा दिए. स्थिति को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस जाब्ता तैनात रहा.

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पुलिस के साथ हुई धक्का मुक्की

प्रदर्शन के दौरान पुलिस और विधायक समर्थकों के बीच काफी देर तक धक्का मुक्की और खिंचतान होती रही. विधायक के साथ समर्थकों ने सुरक्षा के लिए लगाए बैरीकेड्स गिराकर कलेक्ट्रेट में प्रवेश की कोशिश की. बाद में पुलिस और प्रशासन की समझाइश के बाद एक प्रतिनिधि मण्डल को कलेक्ट्रेट में प्रवेश दिया.जहां जिला कलेक्टर अवधेश मीणा को ज्ञापन सौंप क्षेत्र के किसानों के मुआवजे और भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई सहित विभिन्न मांगों का ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपा गया.

विधायक मुकेश भाकर किन मांगों के लेकर प्रदर्शन कर रहे थे ?

1-लाडनूं तहसील में साल 2023 से 2026 तक फसल खराबे का बकाया मुआवजा और बीमा क्लेम का पैसा जल्द से जल्द किसानों को दिया जाए.

2-जिन क्षेत्रों की फसल खराबे की रिपोर्ट बाद में भेजी गई थी या पोर्टल पर दर्ज नहीं हुई थी, उन्हें भी स्वीकृत करके शीघ्र भुगतान किया जाए.

3-मूंग तुलाई और क्रय-विक्रय समिति में हुए भ्रष्टाचार के मामलों में दर्ज मामलों पर पुलिस तुरंत चालान पेश करे और सख्त कार्रवाई करे.

​4-शिक्षा विभाग (विशेषकर ACBO स्तर) में शिक्षकों के तबादले और पुराना सामान बेचने के नाम पर हो रहे कथित भ्रष्टाचार को रोका जाए और जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय हो.

5- पानी और बिजली की किल्लत और उससे जुड़ी समस्याओं का त्वरित समाधान किया जाए

6-आसोटा, खानपुर और जसवंतगढ़ जैसे गांवों की सीमा से जुड़े मामलों का सुजानगढ़ के साथ उचित निस्तारण किया जाए.