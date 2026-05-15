/आपके आने के बाद कामों का सत्यानाश हो गया... सिर्फ कमीशन लेकर फार्महाउस बनवाने में व्यस्त हो” – MP हनुमान बेनीवाल का अधिकारी पर तीखा हमला

Hanuman Beniwal statement: सांसद हनुमान बेनीवाल ने एक बैठक के दौरान अधिकारी पर जमकर नाराज़गी जताई. उन्होंने आरोप लगाया कि अधिकारी के आने के बाद विकास कार्य पूरी तरह प्रभावित हुए हैं. बेनीवाल ने कहा कि अधिकारी काम करने के बजाय कमीशन लेने और फार्महाउस बनवाने में व्यस्त हैं. उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि जनता के कामों पर ध्यान दिया जाए और जिम्मेदारी से कार्य किया जाए.



सांसद का गरमा-गरम बयान

मीटिंग के दौरान हनुमान बेनीवाल ने कहा,

“आपके आने के बाद सभी कामों का सत्यानाश हो गया. थोड़ा काम भी कीजिए. सिर्फ कमीशन लेकर फार्महाउस बनवाने पर ध्यान मत दीजिए, जनता के कामों पर भी ध्यान दें.”सांसद के इस बयान से बैठक का माहौल एकदम गर्म हो गया. बेनीवाल ने आगे कहा कि अधिकारी सिर्फ अपनी जेब भरने और बच्चों के लिए फार्महाउस खरीदने में व्यस्त रहते हैं, जबकि जनता की समस्याओं और विकास कार्यों की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं देते.

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“काम ऐसा करो जो लोग सालों तक याद रखें”

तीखी फटकार के बाद बेनीवाल ने अधिकारी को समझाते हुए भी कहा कि उन्हें ऐसा काम करना चाहिए जिसे लोग आने वाले सालों तक याद रखें और मिसाल के तौर पर पेश करें. उन्होंने अधिकारियों को सख्त हिदायत दी कि वे समय-समय पर कार्यों की मॉनिटरिंग करें, जनता की समस्याओं को गंभीरता से लें और विकास कार्यों पर पूरा फोकस दें.

वीडियो वायरल, सोशल मीडिया पर चर्चा

बैठक का यह पूरा वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है. लोग इसे प्रशासनिक जवाबदेही का एक अच्छा उदाहरण मान रहे हैं. कई लोगों ने सांसद हनुमान बेनीवाल की तारीफ करते हुए कहा कि अधिकारी अगर अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से निभाएं तो विकास कार्य तेजी से हो सकते हैं.

हनुमान बेनीवाल का साफ संदेश था कि सरकारी पद सिर्फ कुर्सी संभालने और व्यक्तिगत फायदे के लिए नहीं होता. अधिकारी जनता के भरोसे पर खरे उतरें, तभी सच्चा विकास संभव है. उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर अधिकारी जनता के काम नहीं करेंगे तो उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

यह घटना राजस्थान में प्रशासनिक सुधार और जवाबदेही की मांग को लेकर हो रहे बहस को नई दिशा दे रही है. आम जनता लंबे समय से अधिकारियों की लापरवाही और भ्रष्टाचार की शिकायत करती रही है. ऐसे में सांसद का यह खुलकर बोलना कई लोगों को पसंद आया है.