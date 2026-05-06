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मनोज वैष्णव हत्याकांड! मां की रिपोर्ट पर चार लोगों के खिलाफ मुकदमा, FSL टीम मौके पर

Manoj Vaishnav Murder Case: मेड़ता के सांवरिया दाल मिल में रविवार को हुई युवक मनोज वैष्णव की संदिग्ध मौत के मामले में पुलिस ने मंगलवार को हत्या समेत गंभीर धाराओं में FIR दर्ज कर ली है. 

Edited byAnsh RajReported byDamodar inaniya
Published: May 06, 2026, 08:55 AM|Updated: May 06, 2026, 08:55 AM
मनोज वैष्णव हत्याकांड! मां की रिपोर्ट पर चार लोगों के खिलाफ मुकदमा, FSL टीम मौके पर
Image Credit: Nagaur Crime News

Nagaur Crime News: नागौर जिले के मेड़ता शहर में रविवार को हुई युवक मनोज वैष्णव की संदिग्ध मौत का मामला अब हत्या का रूप ले चुका है. मृतक की मां विमला देवी की रिपोर्ट पर पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ हत्या सहित गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है.

मामला दर्ज, पोस्टमार्टम कराया गया
मंगलवार को पुलिस ने कमल झंवर, माधव, मधुसूदन गट्टाणी और गोविंद के खिलाफ हत्या (302) समेत अन्य गंभीर धाराओं में FIR दर्ज की. शव का पोस्टमार्टम मेडिकल बोर्ड से करवाया गया, जिसके बाद शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया.

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घटना क्या थी?
रविवार को मनोज वैष्णव रोज की तरह पानी सप्लाई प्लांट पर काम करने गया था. देर शाम उसकी बेदावड़ी रोड स्थित सांवरिया दाल मिल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए सोमवार को थाने में रिपोर्ट दी, लेकिन पुलिस ने मंगलवार को ही मामला दर्ज किया.

FSL टीम ने जुटाए साक्ष्य
मामले की गंभीरता को देखते हुए मंगलवार को फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (FSL) की टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल से महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए. पुलिस अब इन साक्ष्यों के आधार पर आगे जांच कर रही है.

परिजनों का आरोप
मनोज वैष्णव की मां विमला देवी ने पुलिस को दी गई शिकायत में आरोप लगाया है कि उनके बेटे की हत्या की गई है. उन्होंने चारों आरोपियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए न्याय की मांग की है. परिजनों का कहना है कि मनोज की मौत सामान्य नहीं बल्कि प्लानिंग के तहत की गई हत्या है.

दाल मिल मालिक का बयान
दूसरी ओर सांवरिया दाल मिल के मालिक का कहना है कि मनोज वैष्णव की मौत बिजली के करंट लगने से हुई है. उन्होंने किसी भी हत्या की बात से इनकार किया है.

इलाके में मचा सनसनी
इस घटना से पूरे मेड़ता इलाके में सनसनी फैली हुई है. मनोज वैष्णव स्थानीय स्तर पर जाना-पहचाना युवक था. उसकी मौत के बाद परिजनों में गहरा गम है. स्थानीय लोगों ने पुलिस से जल्द से जल्द सच्चाई सामने लाने और दोषियों को सजा दिलाने की मांग की है. पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है. FSL रिपोर्ट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मामले की दिशा और साफ हो सकेगी. फिलहाल सभी आरोपियों की तलाश जारी है और पुलिस ने पूरे मामले को संवेदनशीलता से लेते हुए जांच तेज कर दी है.

यह मामला एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर रहा है कि छोटे शहरों और कस्बों में काम करने वाले युवकों की सुरक्षा कहां तक सुनिश्चित है.

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Ansh Raj

अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं

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