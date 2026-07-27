Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Nagaur
  • /नागौर में 10 साल की भाविका कंवर का पाग दस्तूर, दादी और मां बोली बेटा-बेटी बराबर

नागौर में 10 साल की भाविका कंवर का पाग दस्तूर, दादी और मां बोली बेटा-बेटी बराबर

Nagaur News : नागौर के रियां बड़ी के सुरियास गांव में 10 साल की भाविका कंवर का पाग दस्तूर हुआ. पिता के निधन के बाद भाविका परिवार की इकलौती बेटी है. 

Pragati Pant
Edited By Pragati Pant
Published:Jul 27, 2026, 08:39 AM IST | Updated:Jul 27, 2026, 08:39 AM IST
नागौर में 10 साल की भाविका कंवर का पाग दस्तूर, दादी और मां बोली बेटा-बेटी बराबर
Image Credit: 10 साल की भाविका कंवर का पाग दस्तुर

Nagaur News : राजस्थान की सामाजिक परम्पराओं में पिता के निधन के सबसे बड़े बेटे को उत्तराधिकारी माना जाता है और पाग दस्तूर की रस्म निभाई जाती है. अगर बेटा नहीं हो तो परम्परानुसार दत्तक पुत्र लेकर ये रस्म संपन्न करायी जाती है, लेकिन रियां बड़ी पंचायत समिति के सुरियास गांव में इस परम्परा को नई दिशा देते हुए एक बेटी के पाग दस्तूर की रस्म अदा की गई, जिसकी पूरे क्षेत्र में चर्चा हो रही है.


सुरियास निवासी कानसिंह राठौड़ का 15 जुलाई को गंभीर बीमारी के बाद कम उम्र में निधन हो गया था. उनके परिवार में एकमात्र 10 साल की बेटी भाविका कंवर उर्फ बिट्टू है. रविवार को बारहवें की रस्म के बाद परिवार के पुरुष सदस्य किसी रिश्तेदार को दत्तक लेकर पाग दस्तूर करने पर विचार कर रहे थे. इसी बीच कानसिंह के मामा शंकरसिंह राजावत और भाविका के मामा महावीरसिंह सिंगोद ने परिवार की महिलाओं से चर्चा की. इस दौरान मृतक की माता और पत्नी ने साफ कहा कि बेटा और बेटी में कोई अंतर नहीं होता, इसलिए पाग दस्तूर बेटी का हो किया जाए.

Add Zee News as a Preferred Source


परिवार बोला बेटा बेटी बराबर

परिवार की भावनाओं का सम्मान करते हुए पीहर और ससुराल पक्ष सहित सभी परिजनों ने सर्वसम्मति से भाविका कंवर के पाग दस्तूर करने का फैसला किया. फिर परंपरा के मुताबिक सबसे पहले उसकी दादी के पीहर पक्ष से शंकरसिंह राजावत ने पगड़ी बंधवाई, इसके बाद ननिहाल की ओर से महावीरसिंह सिंगोद ने दूसरी पगड़ी पहनाकर रस्म पूरी कराई.


पाग दस्तूर की बदली पंरपरा, बेटी ने पहना पग

आपको बता दें कि इस परिवार में पिछले चार पीढ़ियों से हर पीढ़ी में केवल एक ही पुरुष सदस्य रहा. पड़दादा भीमसिंह, उनके पुत्र उदयसिंह, फिर भगवानसिंह और उनके बाद कानसिंह—सभी परिवार के इकलौते बेटे थे. कानसिंह के निधन के बाद अब परिवार की विरासत और उम्मीदों का केंद्र उनकी इकलौती पुत्री भाविका कंवर है.

पिता की निधन के बाद 10 साल की भाविका का पाग दस्तूर


इस मौके पर कुन्दनसिंह, छोटूसिंह, हड़मानसिंह, गिरवरसिंह, किशोरसिंह, महावीरसिंह, रुघनाथसिंह, गोपालसिंह, रतनसिंह, भंवरसिंह, रविन्द्रसिंह, दशरथसिंह, विक्रमसिंह, श्यामसिंह सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे.

इस परिवार ने साबित कर दिया है कि राजस्थान की संस्कृति अपनी अच्छी जड़ों के साथ-साथ समय के साथ खुद को बदलना भी जानती है. जब घर की मां और पत्नी ने ये हिम्मत दिखाई और कहा कि "बेटा और बेटी में कोई फर्क नहीं होता," तो ये सिर्फ एक परिवार का फैसला नहीं था, बल्कि पूरे समाज के लिए एक बड़ा संदेश था. जिस घर में चार पीढ़ियों से सिर्फ बेटे ही उत्तराधिकारी बनते आए थे, आज वहां 10 साल की बेटी को जिम्मेदारी सौंपना ये बताता है कि असली वारिस वही है जो जिम्मेदारी संभाल सके, और राजस्थान का समाज अब इस बदलाव को खुशी-खुशी अपना रहा है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Nagaur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

संबंधित खबरें

CM भजनलाल का बड़ा प्लान! दुनियाभर के प्रवासी राजस्थानियों को जोड़ने की तैयारी, अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश

राजस्थान को मिला नया टेबल टेनिस स्टार! 14 साल के खिलाड़ी ने दिग्गजों को धूल चटाकर जीता गोल्ड

कारगिल विजय दिवस पर देशभक्ति का ज्वार, सादुलपुर में वीरांगनाओं और पूर्व सैनिकों का हुआ ऐतिहासिक सम्मान

बीकानेर में बाजरा बना सुपरफूड और रोजगार का जरिया, 'मरूशक्ति यूनिट' में बन रहे कई पौष्टिक उत्पाद

ट्रेंडिंग न्यूज़

जयपुर में शिक्षा मंत्री के खिलाफ कर्मचारियों का बड़ा प्रदर्शन! सड़कों पर उतरे कर्मचारी, बर्खास्तगी की उठी मांग

मणिपुर में तैनात छुट्टी पर घर आए सेना के जवान की अचानक मौत, नागौर में शोक की लहर

पाली में चीटिंग करके दे रहे एग्जाम, नकल करते छात्र-छात्रा का वीडियो वायरल

Video: डॉ. की कुर्सी पर फन फैलाकर बैठा सांप, मरीजों में मच गई चीख-पुकार

बीकानेर में बाजरा बना सुपरफूड और रोजगार का जरिया, 'मरूशक्ति यूनिट' में बन रहे कई पौष्टिक उत्पाद

Sikar News: पिता अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रहे थे, पीछे से चोर ले उड़े बेटियों की शादी के गहने

राजस्थान में मानसून का महाअलर्ट! 6 जुलाई से बदलेगा मौसम, इन संभागों में भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी

पश्चिम बंगाल में BJP की ऐतिहासिक जीत पर पूरे राजस्थान में जश्न, देखें वीडियो

राजस्थान चुनाव से पहले कांग्रेस में हलचल, टिकट के दावेदारों की नेताओं के घर लगी कतार

जयपुर में पूर्व डिस्ट्रिक्ट जज के बेटे का वायरल हो रहा है वीडियो, CCTV में कैद हो गया कांड

एक साथ 10 लोग बीमार... हनुमानगढ़ के गांव में मचा हड़कंप, छाछ पीने के बाद बिगड़ी तबीयत

Udaipur news: महिलाओं के कपड़े पहनकर करते थे लूटपाट, हुआ पर्दाफाश

इश्क में अंधी पत्नी ने पार की सारी हदें! प्रेमी संग मिलकर पति का गला घोंटा, फिर रच दी सुसाइड की कहानी

टॉयलेट के झगड़े ने ली जान! गुस्से में तलवार से काट दी पड़ोसी की गर्दन, 24 घंटे में खुला सनसनीखेज मर्डर केस

CM भजनलाल पहुंचे देश के सबसे अनोखे गांव! रोपवे से लेकर करोड़ों की सौगात तक किए बड़े ऐलान

राजस्थान के 6 जिलों को भिगोने का प्लान बना रहा मौसम, इन शहरों की ओर तेजी से आ रहे काले बादल

राजस्थान में जॉब्स का महाकुंभ, 21 नए औद्योगिक क्षेत्र से बदल जाएगी राजस्थान की किस्मत!

राजस्थान को मिला नया टेबल टेनिस स्टार! 14 साल के खिलाड़ी ने दिग्गजों को धूल चटाकर जीता गोल्ड

पेट्रोल-डीजल पर गहलोत का तीखा हमला, बोले- सरकार खुलकर बताए अपनी मजबूरी

कोटा का सबसे बड़ा अस्पताल हुआ 'बीमार'! गंदगी और सीवरेज ने बढ़ाया महामारी का खतरा

बारिश से फिर भीगेगा राजस्थान! 23 जिलों में ऑरेंज-येलो अलर्ट जारी, जानिए कब लौटेगा मानसून का तूफानी दौर?

'कम दहेज लाई थी'... क्या इसी वजह से चली गई प्रियंका की जान? कोर्ट के आदेश से बड़ा एक्शन

जयपुर-अजमेर रोड पर 24 घंटे में दूसरा बड़ा हादसा, ट्रेलर ने सिर-चेहरे को कुचला, तड़प-तड़पकर युवती की दर्दनाक मौत

उप जिला अस्पताल के निरीक्षण पर निकले 'नंदी'! कर्मचारियों में मची अफरा-तफरी, Video Viral

राजस्थान होमगार्ड की अधूरी लड़ाई, भर्ती पर राहत, पर नियमित रोजगार और ग्रेच्युटी अब भी दूर

चित्तौड़गढ़ में ANTF का बड़ा एक्शन, भैंसों के तबेले से 2 करोड़ का डोडा चूरा बरामद, तस्कर फरार

TAGS:
Nagaur news
Rajasthan news

About the Author

Pragati Pant

Pragati Pant

प्रगति पंत अवस्थी वर्तमान में ज़ी राजस्थान न्यूज डिजिटल की जिम्मेदारी संभाल रही है. टीवी और डिजिटल मीडिया में 15 साल से ज्यादा का अनुभव हैं. इससे पहले फर्स्ट इंडिया न्यूज और ईटीवी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में सीनियर पदों पर भी काम कर चुकी हैं. Pragati.Pant@india.com ईमेल के जरिए आप संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप एक्स (https://x.com/zeerajasthan_) और फेसबुक पर (https://www.facebook.com/ZeeRajasthanNews) पर क्लिक कर सकते हैं.
Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
नागौर में 10 साल की भाविका कंवर का पाग दस्तूर, दादी और मां बोली बेटा-बेटी बराबर
Nagaur news
2
rajasthan crime
3
Rajasthan news
4
rajasthan crime
5
rajasthan crime