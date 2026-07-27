/नागौर में 10 साल की भाविका कंवर का पाग दस्तूर, दादी और मां बोली बेटा-बेटी बराबर

Nagaur News : राजस्थान की सामाजिक परम्पराओं में पिता के निधन के सबसे बड़े बेटे को उत्तराधिकारी माना जाता है और पाग दस्तूर की रस्म निभाई जाती है. अगर बेटा नहीं हो तो परम्परानुसार दत्तक पुत्र लेकर ये रस्म संपन्न करायी जाती है, लेकिन रियां बड़ी पंचायत समिति के सुरियास गांव में इस परम्परा को नई दिशा देते हुए एक बेटी के पाग दस्तूर की रस्म अदा की गई, जिसकी पूरे क्षेत्र में चर्चा हो रही है.



सुरियास निवासी कानसिंह राठौड़ का 15 जुलाई को गंभीर बीमारी के बाद कम उम्र में निधन हो गया था. उनके परिवार में एकमात्र 10 साल की बेटी भाविका कंवर उर्फ बिट्टू है. रविवार को बारहवें की रस्म के बाद परिवार के पुरुष सदस्य किसी रिश्तेदार को दत्तक लेकर पाग दस्तूर करने पर विचार कर रहे थे. इसी बीच कानसिंह के मामा शंकरसिंह राजावत और भाविका के मामा महावीरसिंह सिंगोद ने परिवार की महिलाओं से चर्चा की. इस दौरान मृतक की माता और पत्नी ने साफ कहा कि बेटा और बेटी में कोई अंतर नहीं होता, इसलिए पाग दस्तूर बेटी का हो किया जाए.

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परिवार बोला बेटा बेटी बराबर

परिवार की भावनाओं का सम्मान करते हुए पीहर और ससुराल पक्ष सहित सभी परिजनों ने सर्वसम्मति से भाविका कंवर के पाग दस्तूर करने का फैसला किया. फिर परंपरा के मुताबिक सबसे पहले उसकी दादी के पीहर पक्ष से शंकरसिंह राजावत ने पगड़ी बंधवाई, इसके बाद ननिहाल की ओर से महावीरसिंह सिंगोद ने दूसरी पगड़ी पहनाकर रस्म पूरी कराई.





पाग दस्तूर की बदली पंरपरा, बेटी ने पहना पग

आपको बता दें कि इस परिवार में पिछले चार पीढ़ियों से हर पीढ़ी में केवल एक ही पुरुष सदस्य रहा. पड़दादा भीमसिंह, उनके पुत्र उदयसिंह, फिर भगवानसिंह और उनके बाद कानसिंह—सभी परिवार के इकलौते बेटे थे. कानसिंह के निधन के बाद अब परिवार की विरासत और उम्मीदों का केंद्र उनकी इकलौती पुत्री भाविका कंवर है.

पिता की निधन के बाद 10 साल की भाविका का पाग दस्तूर



इस मौके पर कुन्दनसिंह, छोटूसिंह, हड़मानसिंह, गिरवरसिंह, किशोरसिंह, महावीरसिंह, रुघनाथसिंह, गोपालसिंह, रतनसिंह, भंवरसिंह, रविन्द्रसिंह, दशरथसिंह, विक्रमसिंह, श्यामसिंह सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे.

इस परिवार ने साबित कर दिया है कि राजस्थान की संस्कृति अपनी अच्छी जड़ों के साथ-साथ समय के साथ खुद को बदलना भी जानती है. जब घर की मां और पत्नी ने ये हिम्मत दिखाई और कहा कि "बेटा और बेटी में कोई फर्क नहीं होता," तो ये सिर्फ एक परिवार का फैसला नहीं था, बल्कि पूरे समाज के लिए एक बड़ा संदेश था. जिस घर में चार पीढ़ियों से सिर्फ बेटे ही उत्तराधिकारी बनते आए थे, आज वहां 10 साल की बेटी को जिम्मेदारी सौंपना ये बताता है कि असली वारिस वही है जो जिम्मेदारी संभाल सके, और राजस्थान का समाज अब इस बदलाव को खुशी-खुशी अपना रहा है.