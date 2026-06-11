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नागौर में अन्नपूर्णा रसोई योजना में बड़ा घोटाला, एक मोबाइल नंबर, कई नाम और फर्जी टोकन

Nagaur News: राजस्थान के नागौर में अन्नपूर्णा रसोई योजना में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है. एसडीएम गोविंद सिंह भींचर के रात को औचक निरीक्षण के दौरान नकास गेट स्थित अन्नपूर्णा रसोई में फर्जी टोकन काटकर सरकारी अनुदान हड़पने का मामला उजागर हुआ.
 

Edited bySneha AggarwalReported byDamodar inaniya
Published: Jun 11, 2026, 07:15 PM|Updated: Jun 11, 2026, 07:15 PM
नागौर में अन्नपूर्णा रसोई योजना में बड़ा घोटाला, एक मोबाइल नंबर, कई नाम और फर्जी टोकन
Image Credit: Nagaur News

Nagaur News: राजस्थान के नागौर जिला मुख्यालय पर जरूरतमंदों के मुंह से निवाला छीन ठेकेदार अपनी जेब भरने में लगे हुए हैं.

मामले का खुलासा जब हुए जब नागौर एसडीएम गोविंद सिंह भींचर ने जिला मुख्यालय के नकास गेट स्थित श्री अन्नपूर्णा रसोई का रात्रि के समय औचक निरीक्षण के लिए पहुंचे. वहां निरीक्षण के दौरान देखा गया की रात के समय दौ हो टोकन कट चुके थे.

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जब टोकन की जांच की तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ. यहां खाना खाने आये हुए लोगों की फोटो एआई जनरेट और सोशल मीडिया से एडिट कर लगाई गई.

एक ही मोबाइल नंबर से कई जनों के टोकन

वहीं, एक ही मोबाइल नंबर से कई जनों के टोकन की बार अलग-अलग नामों से कटे हुए पाये गए. इसके बाद एसडीएम गोविंद सिंह भींचर ने पीछले चार पांच दिन की डिटेल निकाली तो कहानी ऐसी ही थी.

रोजाना फर्जी तरीके से दौ हो थाली निकाली जा रही थी, जिससे सरकार को लाखों का नुकसान होता जा रहा था. वहीं इसके बाद मुख्यालय के दूसरी अन्नपूर्णा रसोइयों की भी जांच की गई. वहीं, नकास गेट स्थित अन्नपूर्णा रसोई संचालित फर्म मैसर्स श्री सालासर बालाजी फूड्स को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया और एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया.

अन्नपूर्णा रसोई में पाई गई गड़बड़ियां

वहीं, इसके खिलाफ कोतवाली थाने में मुकदमा भी दर्ज करवाया गया. एसडीएम गोविंद सिंह भींचर ने बताया कि निरीक्षण के दौरान अन्नपूर्णा रसोई में पाई गई गड़बड़ियों को लेकर उच्च अधिकारियों को भी इसकी जानकारी दी गई है और जिले में जहां भी अन्नपूर्णा रसोई संचालित हो रही है. वहां के संबंधित अधिकारियों को अन्नपूर्णा रसोई का औचक निरीक्षण कर जांच करने के लिए निर्देशित किया है.

भींचर ने बताया कि फर्म मैसर्स श्री सालासर बालाजी फूड्स के फर्जीवाड़े को लेकर डीएलबी में भी इसकी शिकायत की गई . इस फर्म से दूसरे जिलों में भी कहीं अन्नपूर्णा रसोई संचालित हो रही है, तो उनकी भी जांच करवाने के लिए पत्र लिखा है.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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