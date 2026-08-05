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ATM में महिला को बातों में उलझाकर बदला कार्ड, कपड़ों की खरीदारी के बाद खाते से निकाले 22,500 रुपए, मामला दर्ज

नागौर में बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम पर महिला को मदद के बहाने बातों में उलझाकर बदमाशों ने उसका एटीएम कार्ड बदल दिया. इसके बाद आरोपियों ने कपड़ों की खरीदारी की और खाते से कुल 22,500 रुपये निकाल लिए. मोबाइल पर ट्रांजेक्शन का मैसेज आने पर महिला को ठगी का पता चला. पुलिस ने मामला दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच शुरू कर दी है.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Reported By Damodar inaniya
Published:Aug 05, 2026, 05:07 PM IST | Updated:Aug 05, 2026, 05:07 PM IST
ATM में महिला को बातों में उलझाकर बदला कार्ड, कपड़ों की खरीदारी के बाद खाते से निकाले 22,500 रुपए, मामला दर्ज
Image Credit: Rajasthan Crime News

Rajasthan Crime News: राजस्थान के नागौर जिले में एटीएम कार्ड बदलकर ठगी करने का एक और मामला सामने आया है. इस बार बदमाशों ने एक महिला को अपना निशाना बनाया. आरोपियों ने पहले मदद के बहाने महिला से बातचीत शुरू की, फिर चालाकी से उसका एटीएम कार्ड बदल दिया. इसके बाद उसी कार्ड का इस्तेमाल कर खरीदारी की और खाते से नकदी भी निकाल ली. जब महिला के मोबाइल पर लगातार ट्रांजेक्शन के मैसेज आने लगे, तब उसे एहसास हुआ कि उसके साथ बड़ी ठगी हो चुकी है.


ऐसे दिया वारदात को अंजाम

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जानकारी के अनुसार 2 अगस्त की शाम महिला डीडवाना रोड स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम पर पैसे निकालने पहुंची थी. उस समय एटीएम के अंदर पहले से दो युवक मौजूद थे. उन्होंने खुद को मददगार बताते हुए महिला से बातचीत शुरू की और एटीएम चलाने में सहायता करने का भरोसा दिलाया. इसी दौरान उन्होंने महिला का एटीएम पिन भी जान लिया. महिला ने खाते से 10 हजार रुपये निकाले, लेकिन इसी बीच आरोपियों ने उसका असली एटीएम कार्ड बदलकर दूसरा कार्ड उसके हाथ में थमा दिया. महिला को उस समय इस धोखाधड़ी का कोई अंदाजा नहीं हुआ.


पहले शॉपिंग, फिर खाते से निकाली नकदी

महिला के एटीएम से निकलते ही दोनों आरोपी सक्रिय हो गए. पुलिस के अनुसार आरोपियों ने सबसे पहले एक कपड़ों के शोरूम में जाकर करीब 7,658 रुपये की खरीदारी की. इसके बाद वे यूनियन बैंक के एटीएम पहुंचे और खाते से करीब 14,800 रुपये और निकाल लिए. इस तरह कुल 22,500 रुपये की ठगी को अंजाम दिया गया. कुछ ही देर बाद महिला के मोबाइल पर ट्रांजेक्शन के संदेश आए, तब उसे समझ आया कि उसका कार्ड बदल दिया गया है.


पुलिस ने शुरू की जांच

पीड़िता ने तुरंत नागौर कोतवाली थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है ताकि आरोपियों की पहचान की जा सके. पुलिस का कहना है कि जल्द ही संदिग्धों को चिन्हित कर गिरफ्तारी की जाएगी.


एटीएम इस्तेमाल करते समय रखें ये सावधानियां

लगातार सामने आ रहे ऐसे मामलों के बीच पुलिस ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है. एटीएम के अंदर किसी अनजान व्यक्ति की मदद लेने से बचें. अपना पिन किसी को न बताएं और मशीन पर लेन-देन करते समय कीपैड को हाथ से ढककर पिन डालें. ट्रांजेक्शन पूरा होने के बाद अपना कार्ड अच्छी तरह जांच लें और यदि किसी भी तरह की संदिग्ध गतिविधि दिखाई दे तो तुरंत बैंक और पुलिस को सूचना दें. छोटी सी सावधानी आपको बड़ी आर्थिक ठगी से बचा सकती है.

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Ansh Raj

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं
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