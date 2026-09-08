/सुबह-सुबह खून से सनी नागौर की डेह रोड, तेज रफ्तार स्लीपर बस ने वकील को कुचला, मौके पर दर्दनाक मौत

Nagaur News: नागौर शहर से कुछ दूरी पर डेह रोड पर मंगलवार सुबह करीब 9 बजे बड़ा सड़क हादसा हो गया. जोधपुर-दिल्ली रूट पर चलने वाली एक निजी स्लीपर बस ने साइकिल के साथ पैदल जा रहे अधिवक्ता को टक्कर मार दी. हादसा इतना भीषण था कि अधिवक्ता की मौके पर ही मौत हो गई.

हादसे के बाद बस चालक वाहन पर नियंत्रण नहीं रख सका. अनियंत्रित बस फुटपाथ के किनारे लगी रेलिंग को तोड़ते हुए आगे चल रही क्रेन से जा टकराई. इस दौरान बस चालक और खलासी घायल हो गए. दोनों को इलाज के लिए नागौर के राजकीय चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है.

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अधिवक्ता ने मौके पर तोड़ा दम

हादसा नागौर कोतवाली थाना क्षेत्र में डेह रोड पर हुआ. मृतक की पहचान अमरपुरा निवासी अधिवक्ता धनाराम के रूप में हुई है.

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार धनाराम साइकिल लेकर सड़क के किनारे पैदल जा रहे थे. इसी दौरान पीछे से आ रही तेज रफ्तार स्लीपर बस ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया. टक्कर इतनी जोरदार थी कि धनाराम गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्होंने मौके पर ही दम तोड़ दिया.

रेलिंग तोड़कर क्रेन से टकराई बस

अधिवक्ता को टक्कर मारने के बाद बस बेकाबू हो गई. चालक बस को संभाल नहीं सका और वाहन सड़क किनारे फुटपाथ पर लगी रेलिंग को तोड़ते हुए आगे बढ़ गया. इसके बाद बस आगे चल रही क्रेन के पीछे जा टकराई.

टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस और क्रेन के अगले हिस्से को काफी नुकसान पहुंचा. हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया.

क्रेन चालक ने कूदकर बचाई जान

बस को अपनी ओर तेजी से आता देख क्रेन चालक ने खतरा भांप लिया. उसने समय रहते चलती क्रेन से छलांग लगा दी और अपनी जान बचाने में सफल रहा.

हादसे में बस चालक और खलासी घायल हुए, जिन्हें नागौर के राजकीय चिकित्सालय ले जाया गया. वहीं बस में सवार यात्रियों में से किसी के घायल होने की सूचना नहीं है.

बड़ा हादसा टलने से राहत

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, यदि बस क्रेन से नहीं टकराती तो स्थिति और गंभीर हो सकती थी. सुबह के समय डेह रोड के इस हिस्से में काफी संख्या में लोग और राहगीर मौजूद रहते हैं. ऐसे में बस का अनियंत्रित होकर आगे बढ़ना बड़े हादसे का कारण बन सकता था. क्रेन से टकराने के बाद बस रुक गई और यात्रियों को किसी चोट की जानकारी नहीं है.