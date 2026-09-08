Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Nagaur
  • /सुबह-सुबह खून से सनी नागौर की डेह रोड, तेज रफ्तार स्लीपर बस ने वकील को कुचला, मौके पर दर्दनाक मौत

सुबह-सुबह खून से सनी नागौर की डेह रोड, तेज रफ्तार स्लीपर बस ने वकील को कुचला, मौके पर दर्दनाक मौत

Nagaur News: नागौर के डेह रोड पर मंगलवार सुबह स्लीपर बस ने साइकिल के साथ पैदल जा रहे अधिवक्ता धनाराम को टक्कर मार दी. हादसे में उनकी मौके पर मौत हो गई. इसके बाद बस क्रेन से टकराई, जिसमें चालक और खलासी घायल हुए.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Damodar inaniya
Published:Sep 08, 2026, 11:47 AM IST | Updated:Sep 08, 2026, 11:47 AM IST
सुबह-सुबह खून से सनी नागौर की डेह रोड, तेज रफ्तार स्लीपर बस ने वकील को कुचला, मौके पर दर्दनाक मौत
Image Credit: रेलिंग तोड़कर क्रेन से टकराई बस.

Nagaur News: नागौर शहर से कुछ दूरी पर डेह रोड पर मंगलवार सुबह करीब 9 बजे बड़ा सड़क हादसा हो गया. जोधपुर-दिल्ली रूट पर चलने वाली एक निजी स्लीपर बस ने साइकिल के साथ पैदल जा रहे अधिवक्ता को टक्कर मार दी. हादसा इतना भीषण था कि अधिवक्ता की मौके पर ही मौत हो गई.

हादसे के बाद बस चालक वाहन पर नियंत्रण नहीं रख सका. अनियंत्रित बस फुटपाथ के किनारे लगी रेलिंग को तोड़ते हुए आगे चल रही क्रेन से जा टकराई. इस दौरान बस चालक और खलासी घायल हो गए. दोनों को इलाज के लिए नागौर के राजकीय चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

अधिवक्ता ने मौके पर तोड़ा दम

हादसा नागौर कोतवाली थाना क्षेत्र में डेह रोड पर हुआ. मृतक की पहचान अमरपुरा निवासी अधिवक्ता धनाराम के रूप में हुई है.

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार धनाराम साइकिल लेकर सड़क के किनारे पैदल जा रहे थे. इसी दौरान पीछे से आ रही तेज रफ्तार स्लीपर बस ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया. टक्कर इतनी जोरदार थी कि धनाराम गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्होंने मौके पर ही दम तोड़ दिया.

रेलिंग तोड़कर क्रेन से टकराई बस

अधिवक्ता को टक्कर मारने के बाद बस बेकाबू हो गई. चालक बस को संभाल नहीं सका और वाहन सड़क किनारे फुटपाथ पर लगी रेलिंग को तोड़ते हुए आगे बढ़ गया. इसके बाद बस आगे चल रही क्रेन के पीछे जा टकराई.

टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस और क्रेन के अगले हिस्से को काफी नुकसान पहुंचा. हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया.

क्रेन चालक ने कूदकर बचाई जान

बस को अपनी ओर तेजी से आता देख क्रेन चालक ने खतरा भांप लिया. उसने समय रहते चलती क्रेन से छलांग लगा दी और अपनी जान बचाने में सफल रहा.

हादसे में बस चालक और खलासी घायल हुए, जिन्हें नागौर के राजकीय चिकित्सालय ले जाया गया. वहीं बस में सवार यात्रियों में से किसी के घायल होने की सूचना नहीं है.

बड़ा हादसा टलने से राहत

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, यदि बस क्रेन से नहीं टकराती तो स्थिति और गंभीर हो सकती थी. सुबह के समय डेह रोड के इस हिस्से में काफी संख्या में लोग और राहगीर मौजूद रहते हैं. ऐसे में बस का अनियंत्रित होकर आगे बढ़ना बड़े हादसे का कारण बन सकता था. क्रेन से टकराने के बाद बस रुक गई और यात्रियों को किसी चोट की जानकारी नहीं है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Nagaur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

यह भी पढ़ें:गुस्से की आग में सुलग उठा आमेर, गाइड की हत्या के बाद थाने का घेराव, आरोपियों पर बुलडोजर चलाने की मांग

ट्रेंडिंग न्यूज़

खाकी पर घूस का संगीन आरोप! टोडारायसिंह थाने के पूर्व थानाधिकारी समेत 6 पुलिसकर्मियों पर केस दर्ज

बसों के हेंड ब्रेक लगाकर हड़ताल पर चले ऑपरेटर, आज रात 12 बजे से अनिश्चितकालीन Strike का ऐलान, ऑनलाइन बुकिंग भी बंद

केमिकल से भरे टैंकर में लगी भीषण आग, नजारा देख कांप जाएगी रूह! देखें Video

कौन हैं युवा IPS विशाल जांगिड़? जिनके आते ही प्रतापगढ़ के अपराधियों में मचा हड़कंप

हल्दी, मिर्च और धनिया के नाम पर क्या बिक रहा? शाहाबाद में बिना लेबल वाले मसालों से मचा हड़कंप

चित्तौड़गढ़ में अमित शाह और CM भजनलाल खोलेंगे सौगातों का पिटारा, 21 फीट की अष्टधातु अटल प्रतिमा का करेंगे भव्य अनावरण

पुलिस लाइन में ही खाकी को खुली चुनौती! कांस्टेबल के घर से 27 लाख पार, चोरों ने ऐसे दिया वारदात को अंजाम

बारां के घोघरा गांव की दर्दनाक तस्वीर, मुक्तिधाम नहीं मिला तो नदी किनारे करना पड़ा अंतिम संस्कार

जोधपुर में अचानक भरभराकर गिरा मंदिर का हिस्सा, नाले में समाई स्कॉर्पियो

अमित शाह 16 अगस्त को अलवर दौरे पर, 700 करोड़ की परियोजनाओं की देंगे सौगात

सोना फिर हुआ महंगा, चांदी के नहीं बदले दाम, जानें 8 अगस्त के ताजा रेट

5 लाख की रकम जमीन में छिपाई, लेकिन भूल गया ठिकाना… एक साल बाद निकाले तो मिला कागज का ढेर!

धौलपुर में AC-कूलर की ठंडी हवा के चक्कर में बड़ा खेल! खुलते ही सामने आया 35 लाख का मामला

निजी बस ऑपरेटरों का आंदोलन छठे दिन भी जारी, सोमवार तक समाधान नहीं तो पूरे चूरू में चक्का जाम

बेंगलुरु में गूंजा राजस्थान का नाम! CM भजनलाल का बड़ा ऐलान, प्रवासियों को दिया ‘पधारो म्हारे देस’ का न्योता

'शाम को तेरे घर आ जाता हूं...' बयान से गरमाई प्रतापगढ़ की राजनीति, राहुल गांधी पोस्ट विवाद ने पकड़ा तूल

राजस्थान में निकाय चुनाव की तैयारी तेज, 13-14 अगस्त को आरक्षण की लॉटरी से तय होंगे समीकरण

चरागाह पर कब्जा किया तो अब खैर नहीं! अखबार में नाम के साथ छपेगी फोटो, चार सौ बीसी करने वालों पर फिर होगी FIR

23 अगस्त को जंतर-मंतर पर सवर्ण शक्ति का महाजुटान! UGC रोलबैक को लेकर बड़ा ऐलान

एक ऑडियो ने खोल कर रख दिया हत्या की साजिश का राज! पति-पत्नी ने दी थी 50 हजार की सुपारी, 2.29 लाख के लेनदेन में मर्डर

राजस्थान में चारागाह भूमि पर कब्जाधारियों को 15 दिन का अल्टीमेटम, फिर होगी FIR... घुमंतू परिवारों को पुनर्वास तक नहीं हटाएगी सरकार

'कपड़े उतारो सभी...' शिक्षिका का आदेश सुनते ही सन्न रह गईं छात्राएं, वजह ने सबको चौंका दिया

सावधान! ऑनलाइन गेमिंग और 500 रुपये की ID के लालच में डूबे करोड़ों, जयपुर पुलिस ने भंडाफोड़ कर 5 को दबोचा!

Crocodile: नहीं थम रहा मगरमच्छों की मौत का सिलसिला, बीते 4 दिनों में 3 Crocodiles के मिले शव

सेफ्टी टैंक की खुदाई बनी मौत का गड्ढा! 20 फीट नीचे दबा मजदूर, 12 घंटे बाद निकला शव

शाम होते ही बदल जाएगा राजस्थान का मौसम, गरजेंगे बादल, चलेगी आंधी और जमकर बरसेगा पानी!

झालावाड़, बारां और प्रतापगढ़ समेत बारिश से भीगेंगे राजस्थान के ये जिले, IMD ने सुबह 4:26 पर जारी किया अलर्ट

सोने ने लगाई लंबी छलांग, चांदी भी हुई बेकाबू, मचा हड़कंप! जानें ताजा रेट

राजस्थान में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, 13 जिलों में येलो अलर्ट, आंधी-तूफान के साथ बारिश की चतावनी जारी

पानी जैसी दाल, सब्जियों के साथ आटे में लगे कीड़े, रामगंजमंडी की अन्नपूर्णा रसोई में हंगामा, 8 की जगह 10 रुपये वसूलने का आरोप

सड़क किनारे मिला उपसरपंच के पति का शव, सिर पर चोट के निशान से हत्या की आशंका

बूंदी जनाना अस्पताल में प्रसूता की मौत के बाद हंगामा, डेड बॉडी ले जाने पर परिजनों ने एंबुलेंस रोकी, इलाज में लापरवाही के लगाए आरोप

मंच पर जगह नहीं मिली तो भड़कीं भाजपा नेता, सम्मान नहीं मिलने से नाराज हुए नेता-कार्यकर्ता, खूब हुई नोकझोंक

डूंगरपुर के स्कूल में 19 साल के लड़के की लाश मिलने से हड़कंप, 9 दिन पहले खाने-कमाने गया था अहमदाबाद

नकली सोना, असली लाखों का लोन! गोल्ड लोन कंपनियों को चूना लगाने वाली गैंग के 7 गिरफ्तार

Pratapgarh Road Accident: प्रतापगढ़ में बड़ा सड़क हादसा, भुतयवर घाटी की खाई में जा गिरी रोडवेज बस, 20-25 यात्री थे सवार

जैसलमेर में 50 फीट ऊपर उछला पानी, सेल्फी लेने वालों की लगी भीड़

जोधपुर में ASI 40 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार, ACB ने किया ट्रैप

ब्लैकमेल कर 3 साल तक मिटाई हवस, प्रेगनेंट हुई तो आरोपी ने दी जान से मारने की धमकी, पढ़ें चूरू का शर्मनाक मामला

TAGS:
Nagaur News

About the Author

Sandhya Yadav

Sandhya Yadav

संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
सुबह-सुबह खून से सनी नागौर की डेह रोड, तेज रफ्तार स्लीपर बस ने वकील को कुचला, मौके पर दर्दनाक मौत
2
3
4
5