Nagaur: प्लास्टिक के कट्टे में मिला बुजुर्ग महिला का शव, गायब था सिर और पांव के पंजे, पढ़ें अपडेट

Nagaur News: राजस्थान के नागौर जिले के पादू कलां थाना क्षेत्र में बुजुर्ग महिला की निर्मम हत्या के मामले में महिला के परिजन और ग्रामीण धरने पर बैठ गए हैं. महिला का शव डेगाना के राजकीय चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया गया है और परिजनों हॉस्पिटल परिसर में ही धरने पर बैठ गए हैं. परिजनों की मांग महिला के सिर और पैर बरामद करने और मामले का खुलासा होने के बाद ही पोस्टमार्टम करवाने की है.

बीते दिन पादु कलां थाना क्षेत्र के पचरंडा गांव के कांकड़ में एक प्लास्टिक के कट्टे में एक महिला का शव मिला था, जिसका सिर और पांव के पंजे गायब थे. महिला की निर्मम तरीके से हत्या की गई थी. पुलिस इसे लूट की नियत से हत्या मान रही थी. हालांकि शाम को नागौर एसपी ने इसे लूट की नियत से हत्या मानना जल्दबाजी बताते हुए साजिश की आशंका भी जताई थी. इस मामले में दो संदिग्धों को हिरासत में लिया है, जिनसे पूछताछ अभी जारी है.

FSL टीम और डॉग स्क्वाड ने सबूत जुटाए

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कल शाम को पुलिस की FSL टीम और डॉग स्क्वाड ने भी मौके से सबूत जुटाए हैं. इसके बाद पुलिस ने महिला का शव डेगाना अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया गया था. सुबह परिजन अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठ गए हैं. परिजन हत्यारों की गिरफ्तारी और महिला के सिर और पंजे बरामद करने की मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं.

आरोपियों को फांसी दी जाए

परिजनों के धरने को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है. वहीं, नागौर एसपी रोशन मीणा ने भी घटनास्थल का जायजा लिया. मृतका के रिश्तेदार कमल बावरी ने बताया कि धरना शांति पूर्ण तरीके से चल रहा है. जब पुलिस बॉडी के मिसिंग पार्ट बरामद कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लेगी तो हम बॉडी ले जाएंगे. हमारी मांग है कि मामले का जल्द से जल्द खुलासा हो आरोपियों की गिरफ्तारी हो और मामला फास्ट ट्रेक में चलाकर आरोपियों को फांसी दी जाए.

सबूत और पहचान छिपाने की कोशिश

नागौर एसपी रोशन मीणा ने बताया कि पुलिस इस मामले की विभिन्न पहलुओं से जांच कर रही है. एसपी के अनुसार, घटना में अपराधी द्वारा सबूत और पहचान छिपाने की कोशिश की गई है, जिससे यह संकेत मिलता है कि वह अपनी और घटनास्थल की पहचान गुप्त रखना चाहता था. उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि यह केवल लूट की घटना होती तो अपराधी आमतौर पर लूट कर फरार हो जाता है और वह इस तरह सबूत छिपाने का प्रयास नहीं करता.

​एसपी ने आगे जानकारी दी कि पुलिस लूट के साथ-साथ अन्य संभावित कारणों की भी गहराई से जांच कर रही है और इस गुत्थी को सुलझाने के लिए 100 से अधिक लोगों की विशेष टीम गठित की गई है, जो अलग-अलग बिंदुओं पर काम कर रही है. मृतका की पहचान उनके पोतों द्वारा की गई है, जिसकी पुष्टि के लिए पुलिस ने डीएनए सैंपल भी लिए हैं. इसके साथ ही घटनास्थल के पास से मिले मोबाइल और सीडीआर का भी विश्लेषण किया जा रहा है ताकि अपराधियों तक पहुंचा जा सके.

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