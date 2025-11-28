फसल तबाह, मदद नहीं मिली… तो नाराज किसान ने खेत में बो दिए नोट, नागौर का Video वायरल

Nagaur News: जिले के देवरिया जाटान गांव में फसल बीमा मुआवजा न मिलने से आहत एक किसान ने अनोखे तरीके से विरोध जताया है. किसान मल्लाराम बावरी की कपास की फसल अतिवृष्टि से पूरी तरह नष्ट हो गई, लेकिन इसके बावजूद उन्हें बीमा क्लेम नहीं मिला. मामले से निराश होकर किसान ने खेत में 500-500 रुपये के नोट बोकर अपना रोष व्यक्त किया. इस विरोध का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

किसान मल्लाराम ने बताया कि उन्होंने कपास की खेती के लिए बैंक से एक लाख रुपये का कर्ज लिया था, लेकिन लगातार बारिश के कारण फसल तबाह हो गई और उन्हें सिर्फ 4,000 रुपये की ही उपज मिल पाई. नुकसान की भरपाई के लिए उन्होंने फसल बीमा भी करवाया था और बारिश के बाद बीमा कंपनी के टोल-फ्री नंबर पर शिकायत की थी, लेकिन कोई अधिकारी मौके पर जांच के लिए नहीं पहुंचा.

किसान का कहना है कि फसल की तबाही के बाद मुआवजा मिलना तो दूर, खेत में दोबारा बुवाई का खर्च निकालना भी मुश्किल हो गया है. इसी बेबसी और गुस्से में उन्होंने खेत में नोट बोकर व्यवस्था पर कड़ा विरोध दर्ज कराया है.

राजस्थान की अनोखी शादी, 61 ट्रैक्टरों के साथ निकली बारात, वीडियो वायरल

Rajasthan Unique Wedding: राजस्थान के नागौर जिले में निकली एक बारात ने लोगों की जुबान पर अपनी अलग ही छाप छोड़ दी है. इस बारात की चर्चा इसलिए हो रही है, क्योंकि यह पूरी तरह से कृषि और किसानों के प्रति परिवार के गहरे जुड़ाव को दर्शाती है.



मौका तब का है जब किसान परिवार से संबंध रखने वाले समुंदर सिंह की शादी का था. समुंदर सिंह वर्तमान में रक्षा मंत्रालय में जूनियर इंजीनियर के पद पर कार्यरत हैं, जबकि उनकी दुल्हन कीर्ति सिंह पचार विज्ञान में मास्टर्स की डिग्री हासिल कर चुकी हैं.

दरअसल खेती और किसान से जुड़े परिवार के बेटे समुंदर सिंह की बारात को विशेष बनाने के लिए उनके दोनों भाइयों ने यह अनूठा आइडिया अपनाया. उन्होंने बारात के लिए 61 ट्रैक्टर बुलाए. जब यह बारात नागौर के मुंडवा चौराहे से गुड़ला चौराहा स्थित एक मैरिज गार्डन के लिए निकली, तो पूरी सड़क पर लग्जरी गाड़ियों के साथ ट्रैक्टरों की एक लंबी कतार देखकर लोग हैरान रह गए.

