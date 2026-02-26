नागौर में खेलते-खेलते गिरी 9 साल की बच्ची, हार्ट अटैक से मौत… CCTV में कैद घटना

Nagaur Breaking News: नागौर जिले के गोटन स्थित एक प्राइवेट स्कूल में 9 साल की छात्रा की कथित हार्ट अटैक से मौत हो गई. इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है. वीडियो में बच्ची खेलते-खेलते अचानक लड़खड़ाकर गिरती हुई दिखाई दे रही है. घटना के तुरंत बाद स्कूल स्टाफ ने उसे आनन-फानन में अस्पताल पहुंचाया, लेकिन वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

इस दर्दनाक घटना से परिवार और स्कूल में शोक की लहर है. बताया जा रहा है कि करीब चार महीने पहले ही बच्ची के बड़े भाई की भी इसी तरह हार्ट अटैक से मौत हो गई थी. एक ही परिवार में इतने कम समय में दो बच्चों की मौत से क्षेत्र में चर्चा और संवेदना का माहौल बना हुआ है.

खबर अपडेट की जा रही है...

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Nagaur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-