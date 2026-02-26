नागौर में खेलते-खेलते गिरी 9 साल की बच्ची, हार्ट अटैक से मौत… CCTV में कैद घटना

Nagaur News: जिले के गोटन के एक प्राइवेट स्कूल में 9 साल की छात्रा की कथित हार्ट अटैक से मौत हो गई. घटना का CCTV फुटेज सामने आया है, जिसमें बच्ची खेलते-खेलते अचानक लड़खड़ाकर गिरती दिखाई दे रही है. स्कूल स्टाफ तुरंत उसे अस्पताल लेकर पहुंचा, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया.
Nagaur Breaking News: नागौर जिले के गोटन स्थित एक प्राइवेट स्कूल में 9 साल की छात्रा की कथित हार्ट अटैक से मौत हो गई. इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है. वीडियो में बच्ची खेलते-खेलते अचानक लड़खड़ाकर गिरती हुई दिखाई दे रही है. घटना के तुरंत बाद स्कूल स्टाफ ने उसे आनन-फानन में अस्पताल पहुंचाया, लेकिन वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.
इस दर्दनाक घटना से परिवार और स्कूल में शोक की लहर है. बताया जा रहा है कि करीब चार महीने पहले ही बच्ची के बड़े भाई की भी इसी तरह हार्ट अटैक से मौत हो गई थी. एक ही परिवार में इतने कम समय में दो बच्चों की मौत से क्षेत्र में चर्चा और संवेदना का माहौल बना हुआ है.
खबर अपडेट की जा रही है...
