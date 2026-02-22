नागौर में भीषण सड़क हादसे से मचा हड़कंप, 28 लोगों के घायल होने पर मची अफरा-तफरी

Rajasthan News: राजस्थान के नागौर जिले में शनिवार रात करीब साढ़े आठ बजे एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें निजी लोक परिवहन बस और एक ट्रक (या मिनी ट्रक) की आमने-सामने जोरदार टक्कर हो गई. हादसा हरिमा गांव के पास स्थित पेट्रोल पंप (भाम्भू या हरीमा पेट्रोल पंप) के नजदीक डेह रोड पर हुआ. बस नागौर से सुजानगढ़ की ओर जा रही थी और ओवरटेक करने के प्रयास में सामने से आ रहे ट्रक से टकरा गई. इस दुर्घटना में बस में सवार करीब 28 यात्री घायल हो गए, जबकि ट्रक चालक बुरी तरह से क्षतिग्रस्त केबिन में फंस गया. स्थानीय लोगों और राहगीरों ने तुरंत मदद की और घायलों को बाहर निकाला.



घायलों को विभिन्न अस्पतालों में पहुंचाया गया, 2 गंभीर हालत में जोधपुर रेफर

हादसे के बाद 108 एंबुलेंस, पुलिस और निजी वाहनों की मदद से सभी घायलों को नागौर के जेएलएन अस्पताल, डेह सरकारी अस्पताल और आसपास के निजी अस्पतालों में भर्ती कराया गया. जेएलएन अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने जांच के बाद 2 (कुछ रिपोर्ट्स में 3) गंभीर घायलों को बेहतर इलाज के लिए जोधपुर के अस्पताल रेफर कर दिया. बाकी घायलों का इलाज नागौर में ही जारी है. अधिकांश घायलों की हालत स्थिर बताई जा रही है, लेकिन कुछ की चोटें गंभीर हैं. ट्रक चालक को भी निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है.



पुलिस और प्रशासन की त्वरित कार्रवाई, सड़क सुचारू

सूचना मिलते ही नागौर पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाने में मदद की और क्रेन की सहायता से क्षतिग्रस्त बस और ट्रक को सड़क से हटवाया, जिससे यातायात सुचारू हो सका. हादसे के कारण सड़क पर कुछ देर जाम लगा रहा, लेकिन पुलिस ने जल्दी ही स्थिति संभाल ली. प्रारंभिक जांच में ओवरटेकिंग को मुख्य कारण माना जा रहा है. दोनों वाहनों की स्पीड ज्यादा होने और रात के समय होने से हादसा इतना भीषण हो गया. पुलिस ने दोनों वाहनों के ड्राइवरों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

सड़क सुरक्षा पर सवाल, ऐसे हादसे रोकने की जरूरत

यह हादसा राजस्थान में बढ़ते सड़क हादसों की एक और मिसाल है. नागौर-लाडनूं-डेह रोड पर अक्सर ओवरटेकिंग और तेज रफ्तार के कारण दुर्घटनाएं होती रहती हैं. विशेषज्ञों का कहना है कि रात के समय हाईवे पर ट्रैफिक नियमों का सख्ती से पालन, स्पीड लिमिट और बेहतर साइनेज की जरूरत है. लोक परिवहन बसों में यात्रियों की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त सावधानियां बरतनी चाहिए. हादसे ने एक बार फिर सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता की कमी को उजागर किया है. प्रशासन को ऐसे हादसों को रोकने के लिए अभियान चलाने की जरूरत है, ताकि आम लोगों की जान माल की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके.

