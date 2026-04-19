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नागौर में तस्करों पर पुलिस का बुलडोजर एक्शन! एक महीने में तीन, दो माह में आधा दर्जन संपत्तियां फ्रीज

Nagaur News: नागौर में तस्करों पर सख्त कार्रवाई जारी है. डीडवाना बाइपास पर तस्कर गोविंद राम का 1300 स्क्वायर फीट मकान फ्रीज किया गया. दो माह में आधा दर्जन से ज्यादा संपत्तियों पर कार्रवाई हो चुकी है, अभियान आगे भी जारी रहेगा.
 

Edited bySandhya YadavReported byDamodar inaniya
Published: Apr 19, 2026, 10:58 AM|Updated: Apr 19, 2026, 10:58 AM
नागौर में तस्करों पर पुलिस का बुलडोजर एक्शन! एक महीने में तीन, दो माह में आधा दर्जन संपत्तियां फ्रीज
Image Credit: ZEE News Desk

Nagaur News: राजस्थान में अवैध गतिविधियों में लिप्त तस्करों के खिलाफ राज्य सरकार का सख्त अभियान लगातार जारी है. इसी कड़ी में नागौर जिले में भी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक और तस्कर की अवैध संपत्ति को फ्रीज कर दिया है. बीते दो महीनों में जिले में आधा दर्जन से अधिक तस्करों की संपत्तियों पर कार्रवाई की जा चुकी है, जिससे अपराधियों में हड़कंप मचा हुआ है.

नागौर पुलिस अधीक्षक रोशन मीणा के निर्देशन में जिलेभर में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है. पुलिस की ओर से की जा रही इस सख्ती का असर भी साफ नजर आ रहा है. तस्करों के खिलाफ कार्रवाई के बाद अब उनकी अवैध कमाई से अर्जित संपत्तियों को भी निशाना बनाया जा रहा है.

मकान अवैध मादक पदार्थों की तस्करी से अर्जित धन से खरीदा गया

इसी क्रम में आज नागौर के डीडवाना बाइपास क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई की गई. एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज मामले में तस्कर बारानी निवासी गोविंद राम के 1300 स्क्वायर फीट के मकान को फ्रीज किया गया है. पुलिस जांच में सामने आया कि यह मकान अवैध मादक पदार्थों की तस्करी से अर्जित धन से खरीदा गया था.

क्या कहना है पुलिस का

नागौर कोतवाली थाना अधिकारी वेदपाल शिवरान ने बताया कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार तस्करों की अवैध संपत्तियों को चिन्हित कर उन पर कार्रवाई की जा रही है. इसी के तहत आज एसपी रोशन मीणा के निर्देशन में डीडवाना बाइपास स्थित गोविंद राम के मकान को फ्रीज किया गया है. उन्होंने कहा कि इस तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी.

पुलिस के अनुसार जिले में पिछले एक माह के भीतर ही तीन तस्करों के मकानों को फ्रीज किया जा चुका है. वहीं बीते दो महीनों में यह आंकड़ा आधा दर्जन से अधिक पहुंच चुका है. पुलिस का मानना है कि इस तरह की सख्त कार्रवाई से तस्करी के नेटवर्क पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सकेगा.

अवैध संपत्ति को भी जब्त या फ्रीज किया जा रहा

राज्य सरकार की इस नीति के तहत अब केवल गिरफ्तारी तक ही कार्रवाई सीमित नहीं है, बल्कि अपराधियों की अवैध संपत्ति को भी जब्त या फ्रीज किया जा रहा है. इससे तस्करों की आर्थिक कमर तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि वे दोबारा इस तरह की गतिविधियों में शामिल न हो सकें.

नागौर पुलिस का यह अभियान आने वाले समय में और तेज होने के संकेत हैं. अधिकारियों का कहना है कि जिले में जहां-जहां भी अवैध गतिविधियों से अर्जित संपत्तियां सामने आएंगी, वहां इसी तरह की कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

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