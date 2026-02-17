नागौर में घर पर धावा! लाठियों के साथ घुसे लोग, महिला को बाल पकड़ पकड़कर पीटा

Nagaur News: नागौर जिले के जायल उपखण्ड की बड़ी खाटू में मकान कब्जे को लेकर हुए विवाद का वीडियो सामने आया है, जिसमें लाठियों से लैस लोग घर में घुसकर तोड़फोड़ और महिलाओं से मारपीट करते नजर आ रहे हैं. बताया जा रहा है कि मकान बिक्री के बाद कब्जा खाली नहीं करने को लेकर विवाद हुआ. हालांकि किसी पक्ष ने रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई, लेकिन पुलिस ने दोनों पक्षों को शांति भंग के आरोप में पाबंद किया है.
Nagaur News: नागौर जिले के जायल उपखण्ड क्षेत्र की बड़ी खाटू कस्बे से मारपीट का एक वीडियो सामने आया है, जिसने स्थानीय स्तर पर हलचल मचा दी है. वायरल हो रहे इस वीडियो में कुछ लोग लाठियां लेकर एक घर में घुसते और तोड़फोड़ करते नजर आ रहे हैं. वीडियो में यह भी दिखाई दे रहा है कि घर में मौजूद महिलाओं और बुजुर्गों के साथ मारपीट की जा रही है. कुछ लोग महिलाओं के बाल खींचते और उनके साथ बर्बरता करते भी नजर आ रहे हैं.
जानकारी के अनुसार यह वीडियो दो दिन पुराना बताया जा रहा है. घटना के पीछे मकान के कब्जे को लेकर पुराना विवाद सामने आया है. पुलिस के मुताबिक, एक पक्ष ने कुछ वर्ष पहले अपना मकान दूसरे पक्ष को बेच दिया था, लेकिन लंबे समय से मकान खाली नहीं किया जा रहा था. इसी बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच तनाव बना हुआ था. बताया जा रहा है कि इसी विवाद के चलते खरीददार पक्ष के लोगों ने मौके पर पहुंचकर हमला कर दिया.
हालांकि, इस पूरे घटनाक्रम के बावजूद दोनों ही पक्षों की ओर से पुलिस में कोई मामला दर्ज नहीं करवाया गया है. इसके बावजूद जब पुलिस को घटना की सूचना मिली तो बड़ी खाटू पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की. पुलिस ने दोनों पक्षों के लोगों को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार कर पाबंद किया है.
बड़ी खाटू थानाधिकारी दिलीप सहल ने बताया कि मकान के कब्जे को लेकर विवाद हुआ था. मकान बेचने के बाद भी एक पक्ष द्वारा उसे खाली नहीं किया जा रहा था, जिससे स्थिति तनावपूर्ण हो गई. उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी पक्ष की ओर से लिखित रिपोर्ट नहीं दी गई है, लेकिन कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने दोनों पक्षों को पाबंद किया है.
वीडियो सामने आने के बाद इलाके में चर्चा का माहौल है. हालांकि पुलिस का कहना है कि स्थिति फिलहाल नियंत्रण में है और आगे किसी भी तरह की शांति भंग की आशंका को देखते हुए दोनों पक्षों पर नजर रखी जा रही है.
