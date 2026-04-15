/नागौर की छोरी ने रच डाला इतिहास, अर्चना जांगिड़ का इसरो में हुआ चयन

राजस्थान के नागौर जिले के जायल के गांव की रहने वाली छात्रा अर्चना जांगिड़ का चयन इसरो में हुआ. अर्चना का चयन अपने आप में बेहद खास और प्रेरणादायक है.
Nagaur News: राजस्थान के नागौर जिले के जायल इलाके से एक प्रेरणादायक खबर सामने आई है, जहां महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय कठौती की छात्रा अर्चना जांगिड़ ने अपनी मेहनत और प्रतिभा के दम पर एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर पूरे क्षेत्र का नाम रोशन कर दिया है.
अर्चना जांगिड़ का चयन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के प्रतिष्ठित 'युविका मिशन' (युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम) के लिए हुआ है, जो स्कूल के साथ पूरे क्षेत्र के लिए गर्व की बात है.
राजस्थान से शामिल हुए 14 विद्यार्थियों के नाम
'युविका मिशन' देशभर के स्कूली छात्रों के बीच विज्ञान और अंतरिक्ष के प्रति रुचि बढ़ाने के उद्देश्य से चलाया गया एक विशेष प्रोग्राम है, जिसमें हर साल देश के विभिन्न हिस्सों से प्रतिभाशाली विद्यार्थियों का चयन होता है. इस साल कुल 456 छात्रों को चुना गया, जिनमें से राजस्थान से 14 विद्यार्थियों को नाम शामिल है. ऐसे में अर्चना का चयन अपने आप में बेहद खास और प्रेरणादायक है.
अर्चना जांगिड़ की उपलब्धि का राज
अर्चना जांगिड़ छोटे से गांव की रहने वाली हैं, जिनके पास सीमित संसाधन हैं लेकिन फिर भी वह अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटी.
उसकी सफलता यह साबित करती है कि अगर इरादे मजबूत हों, तो किसी भी हालातों में सफलता प्राप्त कर सकते हैं. अर्चना की इस उपलब्धि के राज इसके पीछे की उसकी कड़ी मेहनत और विद्यालय के शिक्षकों का मार्गदर्शन है.
शिक्षकों ने अर्चना की सफलता पर जताया गर्व
स्कूल के शिक्षकों ने अर्चना की इस सफलता पर गर्व जताया. उन्होंने कहा कि अर्चना शुरू से ही जिज्ञासु और मेहनती छात्रा रही है, जो हर विषय को गहराई से समझने कोशिश करती हैं. अर्चना की यह उपलब्धि उनके और उसके परिवार के लिए खुशी की बात है.
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