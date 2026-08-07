Nagaur News: राजस्थान के नागौर जिले के खरनाल गांव से एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने हर किसी को हैरान कर दिया. पहले होटल में देसी कट्टा दिखाने के दौरान चली गोली से होटल संचालक गंभीर रूप से घायल हो गया और फिर इलाज के लिए जोधपुर ले जाते समय एंबुलेंस हादसे का शिकार हो गई. इस दर्दनाक घटनाक्रम में घायल होटल संचालक की मौत हो गई, जबकि एंबुलेंस चालक सहित तीन अन्य लोग घायल हो गए.

घटना शुक्रवार तड़के सदर थाना क्षेत्र के खरनाल स्थित नीलकंठ होटल की है. पुलिस के अनुसार, भोपालगढ़ के नांदिया गांव निवासी शराब कारोबारी महिपाल विश्नोई होटल पर खाना खाने पहुंचा था. होटल संचालक रामकुमार उर्फ रामदास से उसकी पहले से जान-पहचान थी.

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होटल में चली अचानक गोली

खाना खाने के बाद चाय का इंतजार करते हुए महिपाल ने अपनी जेब से देसी कट्टा निकालकर दिखाना शुरू किया. इसी दौरान अचानक गोली चल गई, जो रामकुमार के सीने में लगी और कंधे के पास से आर-पार निकल गई. गोली लगते ही महिपाल मौके से फरार हो गया.

घायल रामकुमार को पहले नागौर के जेएलएन अस्पताल लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे जोधपुर रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में खींवसर के पास एंबुलेंस के सामने अचानक एक मवेशी आ जाने से वाहन अनियंत्रित होकर निर्माणाधीन नाले की दीवार से टकराकर पलट गया. हादसे में रामकुमार की मौत हो गई, जबकि एंबुलेंस चालक, होटल मालिक और एक कर्मचारी घायल हो गए.

गहन जांच में जुटी पुलिस

घटना के बाद एफएसएल टीम और पुलिस ने मौके से साक्ष्य जुटाए हैं. शुरुआती जांच में गोली गलती से चलने की बात सामने आई है. फिलहाल फरार आरोपी महिपाल विश्नोई की तलाश जारी है और पुलिस पूरे मामले की गहन जांच कर रही है.

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सीकर जिले के रींगस में यूनियन बैंक के बाहर दिनदहाड़े एक कार से करीब 4 लाख रुपए से भरा बैग चोरी होने का मामला सामने आया. वारदात उस समय हुई, जब कार चालक बैंक के अंदर किसी काम से गया हुआ था. इसी दौरान अज्ञात युवक कार से रुपयों से भरा बैग लेकर फरार हो गया. पूरी घटना आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों में भी कैद होने की संभावना जताई जा रही है.

जानकारी के अनुसार, परसरामपुरा रीको औद्योगिक क्षेत्र निवासी रोहिताश बिजारणियां अपनी कार यूनियन बैंक के सामने खड़ी कर बैंक के अंदर गए थे. इसी दौरान पीछे से आए एक अज्ञात युवक ने कार में रखा करीब 4 लाख रुपये से भरा बैग पार कर लिया. वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी ई-रिक्शा में बैठकर मौके से फरार हो गया.

घटना की सूचना मिलते ही रींगस थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास के क्षेत्र का निरीक्षण किया. पुलिस ने बैंक व आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी है, ताकि आरोपी की पहचान कर जल्द गिरफ्तारी की जा सके. रींगस थानाधिकारी पवन कुमार ने बताया कि कार से रुपयों से भरा बैग चोरी होने की सूचना मिली है. पुलिस विभिन्न पहलुओं से मामले की जांच कर रही है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश की जा रही है.