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नागौर में रौद्र रूप दिखाने वाला है मौसम, आंधी-तूफान के साथ बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी

Rajasthan Weather: भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के जयपुर केंद्र ने राजस्थान के लिए नई नाउकास्ट चेतावनी जारी की है. नागौर जिले में ऑरेंज अलर्ट घोषित किया गया है, जबकि बीकानेर, चूरू, सीकर, झुंझुनूं, जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, बूंदी और डीडवाना-कुचामन सहित कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है. अगले तीन घंटों के दौरान तेज हवाएं, मेघगर्जन, बिजली चमकने और हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है.

Edited byAnsh Raj
Published: Jul 06, 2026, 08:47 AM|Updated: Jul 06, 2026, 08:47 AM
नागौर में रौद्र रूप दिखाने वाला है मौसम, आंधी-तूफान के साथ बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी
Image Credit: AI GeneratedSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Nagaur Weather Update: जयपुर भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के मौसम विज्ञान केंद्र, जयपुर ने सोमवार सुबह 7:45 बजे राजस्थान के लिए नई नाउकास्ट (Nowcast) मौसम चेतावनी-04 जारी की है. यह चेतावनी अगले तीन घंटों तक प्रभावी रहेगी. विभाग के अनुसार प्रदेश के कई जिलों में मौसम अचानक करवट ले सकता है. कहीं तेज मेघगर्जन, बिजली चमकने, तेज हवाएं और हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है. मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क रहने और खराब मौसम के दौरान अनावश्यक रूप से घरों से बाहर नहीं निकलने की अपील की है.


नागौर जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट

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मौसम विभाग ने इस बार नागौर जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. विभाग के अनुसार जिले में कहीं-कहीं मध्यम से तीव्र मेघगर्जन, बिजली चमकने और 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. इसके साथ ही हल्की से मध्यम बारिश होने की भी संभावना जताई गई है. मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि तेज हवाओं के कारण कमजोर निर्माण, अस्थायी ढांचे, बिजली के खंभों और पेड़ों को नुकसान पहुंच सकता है. ऐसे में लोगों को विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है.


इन जिलों में येलो अलर्ट जारी

वहीं बीकानेर, चूरू, डीडवाना-कुचामन, सीकर, झुंझुनूं, जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा और बूंदी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है. इन जिलों में कहीं-कहीं हल्के से मध्यम स्तर की मेघगर्जना, बिजली चमकने, 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने तथा हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना व्यक्त की गई है. हालांकि इन क्षेत्रों में खतरे का स्तर ऑरेंज अलर्ट वाले जिले की तुलना में कम है, लेकिन मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने और मौसम संबंधी अपडेट पर नजर बनाए रखने की सलाह दी है.


तेज हवाओं और बिजली गिरने का खतरा

मौसम विभाग के अनुसार ऑरेंज अलर्ट वाले क्षेत्रों में तेज हवाओं और मेघगर्जन के कारण पेड़ गिरने, बिजली के खंभों को नुकसान पहुंचने, कच्चे और कमजोर निर्माण प्रभावित होने तथा अस्थायी संरचनाओं के क्षतिग्रस्त होने की आशंका बनी हुई है. बिजली चमकने के दौरान खुले स्थानों, खेतों, नदी-तालाबों और ऊंचे स्थानों पर मौजूद लोगों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है. येलो अलर्ट वाले जिलों में भी स्थानीय स्तर पर मौसम अचानक खराब हो सकता है, जिससे यातायात और दैनिक गतिविधियां प्रभावित हो सकती हैं.


मौसम विभाग की महत्वपूर्ण सलाह

आईएमडी ने लोगों से अपील की है कि खराब मौसम के दौरान पेड़ों के नीचे शरण न लें, खुले मैदानों और ऊंचे स्थानों से दूर रहें तथा सुरक्षित भवनों में ही रुकें. वाहन चालकों को तेज हवाओं, बारिश और कम दृश्यता को देखते हुए सावधानीपूर्वक वाहन चलाने की सलाह दी गई है. किसानों से भी कहा गया है कि वे खेतों में कार्य करने से पहले मौसम की ताजा जानकारी अवश्य प्राप्त करें और बिजली चमकने के दौरान खुले खेतों में जाने से बचें.


अगले कुछ घंटों तक सतर्क रहने की जरूरत

मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि प्रदेश में सक्रिय मौसमी प्रणाली के कारण अगले कुछ घंटों तक कई जिलों में मौसम तेजी से बदल सकता है. अचानक तेज हवाएं, गरज-चमक के साथ बारिश और स्थानीय स्तर पर मौसम की तीव्र गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं. ऐसे में नागरिकों को मौसम विभाग द्वारा जारी चेतावनियों का पालन करने, अनावश्यक यात्रा से बचने और किसी भी आपात स्थिति में सुरक्षित स्थान पर रहने की सलाह दी गई है. प्रशासन और संबंधित एजेंसियों को भी अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए गए हैं ताकि किसी भी संभावित स्थिति से समय रहते प्रभावी ढंग से निपटा जा सके. मौसम विभाग लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है और आवश्यकता पड़ने पर आगे भी नई चेतावनी जारी की जा सकती है.

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Ansh Raj

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैंRead More

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