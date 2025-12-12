मेड़ता रोड रेलवे शेड में बड़ा खुलासा, ठेका कर्मियों ने लगाया सैलरी वसूली का आरोप

Nagaur News:नागौर जिले के मेड़ता रोड रेलवे डेमू शैड में कार्यरत ठेका कर्मचारियों ने जोधपुर की कंपनी सुमन एंटरप्राइजेज के प्रतिनिधियों पर गंभीर शोषण और मानदेय वापस वसूलने का आरोप लगाया है. कर्मचारियों का कहना है कि ठेकेदार के प्रतिनिधि उनके मासिक मानदेय का 50 प्रतिशत से भी अधिक हिस्सा अवैध रूप से वापस लेकर उनका वित्तीय शोषण कर रहे हैं.



आधी सैलरी की वसूली का आरोप

सुमन एंटरप्राइजेज के लिए काम कर रहे अर्जुन और अनुराग नामक ठेका कर्मचारियों ने बताया कि उन्हें प्रतिमाह ₹22,950 का मानदेय मिलता है, लेकिन कंपनी के प्रतिनिधि (मैनेजर गुलाम मोहम्मद, विक्रम और सुपरवाइजर विनोद) इसमें से ₹12,950 हर महीने नकद या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के जरिए वापस ले लेते हैं. इस वसूली के कारण कर्मचारियों को उनके श्रम का पूरा भुगतान नहीं मिल पा रहा है.कर्मचारियों ने यह भी बताया कि उन्हें सुरक्षा के लिए दिए गए जूते की गुणवत्ता इतनी खराब है कि वे महज दो महीने में ही खराब हो जाते हैं, जबकि उनका मूल्य ₹1000 बताया जाता है.

आवाज उठाने पर नौकरी से निकाला

कर्मचारियों का आरोप है कि जब उन्होंने इस अवैध वसूली का विरोध किया और अपने हक के लिए आवाज उठाई, तो ठेकेदार प्रतिनिधियों ने उन्हें तुरंत नौकरी से निकाल दिया और उनका 40 दिन का बकाया मानदेय भी रोक लिया. इस कार्रवाई ने आवाज उठाने वाले कर्मचारियों को एक बार फिर बेरोजगारी की ओर धकेल दिया है.



रेल अधिकारियों ने झाड़ा पल्ला

सबसे चौंकाने वाला पहलू यह है कि जब पीड़ित ठेका कर्मचारियों ने इस गंभीर शोषण के संबंध में रेल अधिकारियों से संपर्क कर अपनी परेशानी बताने का प्रयास किया, तो अधिकारियों ने उनकी बात सुनने से इनकार कर दिया. अधिकारियों ने यह कहकर पल्ला झाड़ लिया कि "आप ठेकेदार के पास काम करते हो, इसमें हमारा कोई लेना-देना नहीं." कुछ अधिकारियों ने ऑफ कैमरा इस मामले को ठेकेदार और कर्मचारियों के बीच का "व्यक्तिगत लेनदेन" बताकर अपनी जिम्मेदारी से बचने की कोशिश की.

केंद्र सरकार के सबसे बड़े उपक्रम (रेलवे) में इस प्रकार का शोषण और रेल अधिकारियों की उदासीनता, अनुबंधित निविदादाता की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करती है, और युवाओं के हक के हनन को उजागर करती है.

