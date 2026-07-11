/Nagaur News: खेत से थाने तक घसीटा गया बुजुर्ग किसान, पुलिस पर गंभीर आरोप

Merta, Nagaur News: राजस्थान के नागौर जिले के मेड़ता रोड पुलिस का अमानवीय चेहरा उस समय सामने आया, जब उपखंड प्रशासन की उपस्थिति में निजी कंपनी से मुआवजा मांग रहे 65 वर्षीय वृद्ध किसान को पुलिस घसीटते हुए थाने ले जाकर उसे शांति भंग में गिरफ्तार कर लेती है.

मेड़ता रोड पुलिस ने किसान परिवार की ओर से दी गई रिपोर्ट को भी यह कहते हुए दर्ज करने से इनकार कर दिया कि सरकारी तंत्र के खिलाफ हम रिपोर्ट दर्ज नहीं कर सकते हैं.

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आपको बता दें कि एक निजी कंपनी द्वारा 732 केवी बिजली लाइन डालने का काम जारोड़ा क्षेत्र में किया जा रहा है. कंपनी द्वारा किसानों को किसी प्रकार का कोई मुआवजा राशि नहीं दिए जाने पर किसानों द्वारा विरोध कर मुआवजा राशि की मांग की जा रही है.

किसानों के विरोध के बाद मेड़ता उपखंड अधिकारी व तहसीलदार ने मौके पर पहुंच किसानों को मुआवजा दिलाने की बजाय मुआवजा राशि बाद में दिलाने का दबाव बनाकर खेत में जेसीबी से गढ्ढा खोदने का काम शुरू करवाना चाहा. जिस पर किस परिवार द्वारा विरोध करने पर पुलिस ने एक 65 वर्षीय वृद्ध नेनाराम को घसीटते हुए ले जाकर शांति भंग में गिरफ्तार कर लिया.

मेड़ता प्रशासन का निजी कंपनी के समर्थन में किसान परिवार के साथ किया गया, यह बर्ताव प्रशासन की कार्य शैली पर सवालिया निशान उठा रहा है. वहीं, इस संबंध में थाना प्रभारी से बात करनी चाहिए तो उन्होंने कैमरे पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया, जबकि तहसीलदार ने वीसी में होने की बात कह कर टाल दिया.

पढ़िए नागौर की एक और खबर

नागौर शहर के बीकानेर रोड पर शनिवार को तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां एक स्कॉर्पियो गाड़ी ने पहले स्कूटी और फिर एक पिकअप वाहन को जोरदार टक्कर मार दी. इस सड़क हादसे में स्कूटी सवार दो युवतियां घायल हो गईं.

हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत राहत कार्य शुरू करते हुए दोनों घायलों को निजी वाहन की सहायता से नागौर के जेएलएन अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका उपचार किया जा रहा है.

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, टक्कर इतनी तेज थी कि स्कूटी सड़क पर दूर तक घिसटती चली गई, जबकि पिकअप वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गया. हादसे की सूचना मिलते ही कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लेकर यातायात को सुचारु कराया.

पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को सड़क से हटवाकर मामले की जांच शुरू कर दी है. इस बीच, सड़क हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें तेज रफ्तार स्कॉर्पियो स्कूटी और पिकअप को टक्कर मारते हुए दिखाई दे रही है. पुलिस फुटेज के आधार पर दुर्घटना के कारणों की जांच कर रही है और स्कॉर्पियो चालक की भूमिका की भी पड़ताल की जा रही है.

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, हादसे में घायल दोनों युवतियों की हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है. पुलिस ने बताया कि मामले में आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है और सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की जांच जारी है.