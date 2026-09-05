/नागौर की सियासत में नया ट्विस्ट! भाजपा नेता बोले- नहीं बनने देंगे पार्टी का बोर्ड, कांग्रेस-रालोपा के पक्ष में मांगे वोट

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Nagaur News: निकाय चुनाव 2026 को लेकर नागौर जिले में सियासी हलचल तेज हो गई है. मूण्डवा नगरपालिका में भाजपा के एक नेता का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वह अपनी ही पार्टी के खिलाफ वोट मांगते नजर आ रहे हैं. भाजपा नेता लक्ष्मीनारायण मूण्डेल वार्डों में जाकर कांग्रेस और रालोपा के समर्थन में लोगों से मतदान की अपील करते दिखाई दे रहे हैं.
वायरल वीडियो में लक्ष्मीनारायण मूण्डेल भाजपा का नगरपालिका में बोर्ड नहीं बनने और कांग्रेस व रालोपा का बोर्ड बनाने की बात करते नजर आ रहे हैं. उन्होंने पिछले नगरपालिका चुनाव का भी जिक्र किया. इसमें भाजपा के दो पार्षदों द्वारा रालोपा के समर्थन में वोट देने के बाद मूण्डवा में रालोपा का बोर्ड बनने की बात कही जा रही है.
पार्टी से नाराजगी के बीच सामने आया वीडियो
मूण्डवा में सामने आए इस घटनाक्रम ने स्थानीय राजनीति को चर्चा में ला दिया है. भाजपा नेता का अपनी ही पार्टी के खिलाफ प्रचार करना चुनावी माहौल में खासा अहम माना जा रहा है. वार्डों में जाकर कांग्रेस और रालोपा के पक्ष में वोट की अपील किए जाने से भाजपा के सामने स्थानीय स्तर पर चुनौती बढ़ती नजर आ रही है.
राठौड़ बोले- अधिकांश बागियों को मनाने में सफल रही भाजपा
दूसरी ओर जयपुर में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने दावा किया कि पार्टी अधिकांश बागियों को मनाने में सफल रही है. उन्होंने कहा कि जो नाम वापस नहीं ले पाए, वे अब भाजपा उम्मीदवारों का समर्थन करेंगे. मदन राठौड़ आज अजमेर संभाग के शहरी निकायों के दौरे पर हैं.
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