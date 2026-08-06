/नागौर में 15 बीघा जमीन के लिए खूनी जंग, एक ही परिवार के लोग बने दुश्मन

Nagaur News: राजस्थान के नागौर जिले के थांवला थाना क्षेत्र के पीपलिया गांव में 15 बीघा जमीन के विवाद ने खूनी संघर्ष का रूप ले लिया. एक ही परिवार के दो पक्ष आमने-सामने आ गए. आरोप है कि एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष के चार सदस्यों पर जानलेवा हमला कर दिया.

हमले में चारों गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद अजमेर के जेएलएन अस्पताल रेफर किया गया. पुलिस ने शांति भंग की आशंका में तीन लोगों को गिरफ्तार किया है. वहीं, मामले में दोनों पक्षों से विस्तृत रिपोर्ट लेकर आगे की कार्रवाई की जा रही है.

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पड़ोसी के बाड़े में बैठे थे, तभी घेरकर किया हमला

पीड़ित पक्ष के अनुसार, राजूराम गांव में पड़ोसी राधेश्याम के बाड़े में काम कर रहा था. इसी दौरान उसका दोस्त चेतन उससे मिलने पहुंचा. दोनों बातचीत कर रहे थे, तभी सोहनलाल, शंकरलाल, बाबूलाल, दिनेश, सुरेश, अंकित, राकेश, गीता, संतोष, रुक्मणी, गुड्डी, प्रियंका, ममता, राजूराम पुत्र घासीराम और भागचंद सहित कई लोग वहां पहुंचे और दोनों को घेर लिया.

शिकायत में आरोप लगाया गया है कि बाबूलाल और शंकरलाल ने राजूराम और चेतन का गला दबाया, जबकि अन्य आरोपियों ने लाठी-डंडों और लकड़ियों से उनके सिर व शरीर पर ताबड़तोड़ वार किए. बीच-बचाव करने पहुंचे परिवार के अन्य सदस्य और महिलाएं भी मारपीट में घायल हो गईं. गंभीर चोट लगने से राजूराम और चेतन मौके पर ही गिर पड़े.

चार घायलों को किया अजमेर रेफर

शोर सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे, जिसके बाद आरोपी वहां से भाग गए. घायलों को पहले स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद राजूराम, चेतन, कमला देवी और शेरा देवी की गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें अजमेर के जेएलएन अस्पताल रेफर कर दिया गया. पीड़ित पक्ष ने सभी आरोपियों के खिलाफ निष्पक्ष जांच कर कठोर कानूनी कार्रवाई की मांग की है.

15 बीघा जमीन को लेकर चल रहा है विवाद

घायल के भाई प्रकाश ने बताया कि विवाद 15 बीघा जमीन को लेकर है. उनके अनुसार, यह जमीन उनके दादा के नाम आवंटित हुई थी. दादा की मृत्यु के बाद जमीन दादी, पिता और चाचा के नाम दर्ज है. परिवार ने दादा के भाई के बेटे को आधी जमीन खेती के लिए दी थी, लेकिन अब वह उस जमीन पर कब्जा कर रजिस्ट्री कराने का दबाव बना रहा है. प्रकाश का कहना है कि उन्होंने इस मामले में एसडीएम कोर्ट, रियाबड़ी से स्टे भी ले रखा है. इसके बावजूद खेत पर कब्जे का प्रयास किया गया और इसी रंजिश में उनके भाइयों पर हमला किया गया.

पुलिस बोली- तीन गिरफ्तार, रिपोर्ट के बाद होगी आगे की कार्रवाई

थांवला थानाधिकारी उमराव ने बताया कि मारपीट की सूचना पर पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाया. सिर और अंदरूनी चोटें गंभीर होने के कारण चारों घायलों को अजमेर रेफर किया गया. प्रारंभिक शिकायत के आधार पर तीन लोगों को शांति भंग की आशंका में धारा 151 के तहत गिरफ्तार किया गया है.

औपचारिक रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई

थानाधिकारी ने बताया कि दोनों पक्षों को मेडिकल और रिपोर्ट के लिए थाने बुलाया गया था, लेकिन अभी तक किसी भी पक्ष ने औपचारिक रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई है. दोनों पक्षों को दोबारा बुलाया गया है. शिकायत मिलने के बाद उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी.

वहीं, दूसरे पक्ष के दिनेश ने बताया कि मेरे पिता सोहनलाल शाम को खेत की तरफ जा रहे थे रास्ते में मेरे चाचा का लड़का राजू मिला और गाली-गलौच करने लगा और मेरे पिता के पैर पर मार दी और गाली-गलौच करते हुए पड़ोसी के बाड़े में चला गया. वहीं, मेरे पिता सोहन लाल भी राजू के पीछे बाडे में चले गए.

पत्नी के साथ मारपीट

उनके बीच जोर-जोर से कहासुनी होने लगी तो पास में ही मेरे चाचा का घर है. उन्होंने मुझे सूचना दी, जिसमें बाद हम सब वहां पहुंचे, उससे पहले मेरी पत्नी वहां बीच-बचाव करने पहुंची थी, तब पास में बैठे चेतन ने मेरी पत्नी के साथ मारपीट कर दी. इसी बीच में भी वहां पहुंचा और झगड़ा बढ़ गया और इसमें मेरे पिता सोहन लाल घायल हो गए, जिनका इलाज अभी भी अजमेर में चल रहा है, जबकि सामने वाला पूरा पक्ष घर आ गया है. हमने भी थांवला थाने में रिपोर्ट दी थी, लेकिन पुलिस ने हम पर ही कार्रवाई कर रही है.

