Nagaur: अवैध बजरी खनन पर कार्रवाई, आरोपियों ने पुलिस से की मारपीट और फाड़े कपड़े

Nagaur News: राजस्थान के नागौर के रियांबड़ी क्षेत्र के पास लूणी नदी में अवैध बजरी खनन की सूचना पर कार्रवाई करने पहुंची जसनगर पुलिस टीम पर हमला होने का मामला सामने आया है. इस दौरान बजरी माफिया से जुड़े लोगों ने जसनगर थाना प्रभारी राजमल के साथ मारपीट की और उनके कपड़े फाड़ दिए, जिससे उनके हाथ में चोट भी आई. घटना के बाद पुलिस ने एक ट्रैक्टर-ट्रॉली जब्त कर उसे जसनगर थाने ले आई और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है.

जानकारी के अनुसार, जसनगर पुलिस को लूणी नदी में अवैध बजरी खनन की सूचना मिली थी. इस पर थाना प्रभारी राजमल के नेतृत्व में पुलिस टीम मौके पर पहुंची. वहां बजरी से भरी एक ट्रैक्टर-ट्रॉली खड़ी मिली, जिसे पुलिस ने पकड़ लिया. पुलिस ने ट्रैक्टर चालक महावीर जाट को हिरासत में लेकर ट्रैक्टर-ट्रॉली को थाने ले जाने की कार्रवाई शुरू की.

रास्ते में ट्रैक्टर से बजरी की खाली

इसी दौरान सूचना मिलने पर महावीर का पिता राजू राम जाट मौके पर पहुंच गया. आरोप है कि उसने पुलिस से झड़प करते हुए ट्रैक्टर-ट्रॉली को छुड़ाने की कोशिश की और ट्रैक्टर को पुलिस के साथ ही अपने घर ग्राम दासावास ढाणी की ओर भगा ले गया. उस समय थाना प्रभारी राजमल ट्रैक्टर पर ही मौजूद थे. राजू राम ने रास्ते में ट्रैक्टर से बजरी खाली कर दी, जबकि पुलिस टीम लगातार उसका पीछा करती रही.

धक्का-मुक्की और मारपीट

मौका देखकर राजू राम ने ट्रैक्टर को पड़ोस के एक बाड़े में डाल दिया और चलते ट्रैक्टर से उतरकर फरार हो गया. जब पुलिस टीम बाड़े में पहुंची, तो वहां पहले से मौजूद कालू राम ने पुलिस पर हमला कर दिया. इस दौरान थाना प्रभारी राजमल के साथ धक्का-मुक्की और मारपीट की गई, जिससे उनके कपड़े फट गए और हाथ में चोट आई. हमले के दौरान उत्पन्न अफरा-तफरी का फायदा उठाकर राजू राम मौके से भागने में सफल रहा.

ट्रैक्टर-ट्रॉली को अपने कब्जे में लिया

घटना की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर एकत्र हो गए. स्थानीय लोगों ने बीच-बचाव कर पुलिस टीम को संभाला. इसके बाद पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करते हुए ट्रैक्टर-ट्रॉली को अपने कब्जे में लिया और जसनगर पुलिस थाने ले आई.

पुलिस के मुताबिक…

थाना प्रभारी राजमल ने बताया कि अवैध बजरी खनन की सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची थी, जहां महावीर जाट बजरी से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली सहित मिला. उसे पकड़कर थाने लाया जा रहा था, तभी उसके पिता राजू राम जाट ने ट्रैक्टर-ट्रॉली छुड़ाकर भगा दिया. पीछा करने पर कालू राम के मकान में पुलिस टीम पर हमला किया गया. उन्होंने कहा कि हमले में शामिल आरोपियों की पहचान कर ली गई है और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

इस घटना के बाद क्षेत्र में अवैध खनन को लेकर पुलिस की सख्ती और बढ़ने की संभावना है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अवैध बजरी खनन और पुलिस पर हमले जैसी घटनाओं को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे.

