Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

Nagaur: अवैध बजरी खनन पर कार्रवाई, आरोपियों ने पुलिस से की मारपीट और फाड़े कपड़े

Nagaur News: राजस्थान के नागौर के रियांबड़ी क्षेत्र के पास लूणी नदी में अवैध बजरी खनन पर कार्रवाई के दौरान आरोपियों ने पुलिस से मारपीट की और उनके कपड़े फाड़ दिए.

Sneha Aggarwal
Edited By Sneha Aggarwal
Reported By Damodar inaniya
Published: Feb 08, 2026, 08:12 PM IST | Updated: Feb 08, 2026, 08:12 PM IST

Trending Photos

मारवाड़ी स्टाइल में घर पर बनाएं ढोकला, जानें रेसिपी और फायदे
6 Photos
Marwari Dhokla

मारवाड़ी स्टाइल में घर पर बनाएं ढोकला, जानें रेसिपी और फायदे

राजस्थान में मौसम ने मारी पलटी! 9 फरवरी से बदलेगा Weather
6 Photos
Rajasthan Weather

राजस्थान में मौसम ने मारी पलटी! 9 फरवरी से बदलेगा Weather

खाटू श्याम जी के भक्तों के लिए खुशखबरी, फाल्गुन मेला पर चलेंगी 16 स्पेशल ट्रेनें
7 Photos
khatu shyam ji

खाटू श्याम जी के भक्तों के लिए खुशखबरी, फाल्गुन मेला पर चलेंगी 16 स्पेशल ट्रेनें

Rajasthan Project: जयपुर को मारवाड़ से जोड़ेगा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, 11,492 करोड़ की मदद से बन रहा है राजस्थान की आंखों का तारा!
7 Photos
Rajasthan Government Project

Rajasthan Project: जयपुर को मारवाड़ से जोड़ेगा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, 11,492 करोड़ की मदद से बन रहा है राजस्थान की आंखों का तारा!

Nagaur: अवैध बजरी खनन पर कार्रवाई, आरोपियों ने पुलिस से की मारपीट और फाड़े कपड़े

Nagaur News: राजस्थान के नागौर के रियांबड़ी क्षेत्र के पास लूणी नदी में अवैध बजरी खनन की सूचना पर कार्रवाई करने पहुंची जसनगर पुलिस टीम पर हमला होने का मामला सामने आया है. इस दौरान बजरी माफिया से जुड़े लोगों ने जसनगर थाना प्रभारी राजमल के साथ मारपीट की और उनके कपड़े फाड़ दिए, जिससे उनके हाथ में चोट भी आई. घटना के बाद पुलिस ने एक ट्रैक्टर-ट्रॉली जब्त कर उसे जसनगर थाने ले आई और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है.

जानकारी के अनुसार, जसनगर पुलिस को लूणी नदी में अवैध बजरी खनन की सूचना मिली थी. इस पर थाना प्रभारी राजमल के नेतृत्व में पुलिस टीम मौके पर पहुंची. वहां बजरी से भरी एक ट्रैक्टर-ट्रॉली खड़ी मिली, जिसे पुलिस ने पकड़ लिया. पुलिस ने ट्रैक्टर चालक महावीर जाट को हिरासत में लेकर ट्रैक्टर-ट्रॉली को थाने ले जाने की कार्रवाई शुरू की.

रास्ते में ट्रैक्टर से बजरी की खाली

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

इसी दौरान सूचना मिलने पर महावीर का पिता राजू राम जाट मौके पर पहुंच गया. आरोप है कि उसने पुलिस से झड़प करते हुए ट्रैक्टर-ट्रॉली को छुड़ाने की कोशिश की और ट्रैक्टर को पुलिस के साथ ही अपने घर ग्राम दासावास ढाणी की ओर भगा ले गया. उस समय थाना प्रभारी राजमल ट्रैक्टर पर ही मौजूद थे. राजू राम ने रास्ते में ट्रैक्टर से बजरी खाली कर दी, जबकि पुलिस टीम लगातार उसका पीछा करती रही.

धक्का-मुक्की और मारपीट

मौका देखकर राजू राम ने ट्रैक्टर को पड़ोस के एक बाड़े में डाल दिया और चलते ट्रैक्टर से उतरकर फरार हो गया. जब पुलिस टीम बाड़े में पहुंची, तो वहां पहले से मौजूद कालू राम ने पुलिस पर हमला कर दिया. इस दौरान थाना प्रभारी राजमल के साथ धक्का-मुक्की और मारपीट की गई, जिससे उनके कपड़े फट गए और हाथ में चोट आई. हमले के दौरान उत्पन्न अफरा-तफरी का फायदा उठाकर राजू राम मौके से भागने में सफल रहा.

ट्रैक्टर-ट्रॉली को अपने कब्जे में लिया

घटना की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर एकत्र हो गए. स्थानीय लोगों ने बीच-बचाव कर पुलिस टीम को संभाला. इसके बाद पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करते हुए ट्रैक्टर-ट्रॉली को अपने कब्जे में लिया और जसनगर पुलिस थाने ले आई.

पुलिस के मुताबिक…

थाना प्रभारी राजमल ने बताया कि अवैध बजरी खनन की सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची थी, जहां महावीर जाट बजरी से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली सहित मिला. उसे पकड़कर थाने लाया जा रहा था, तभी उसके पिता राजू राम जाट ने ट्रैक्टर-ट्रॉली छुड़ाकर भगा दिया. पीछा करने पर कालू राम के मकान में पुलिस टीम पर हमला किया गया. उन्होंने कहा कि हमले में शामिल आरोपियों की पहचान कर ली गई है और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

इस घटना के बाद क्षेत्र में अवैध खनन को लेकर पुलिस की सख्ती और बढ़ने की संभावना है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अवैध बजरी खनन और पुलिस पर हमले जैसी घटनाओं को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Nagaur Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news