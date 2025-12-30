Zee Rajasthan
नागौर में जाट समाज की पहली महिला CA बनीं अनुष्का सांगवा, मुंबई तक गूंजा नाम

नागौर की अनुष्का सांगवा की इस शानदार कामयाबी पर परिवार और पूरा जिला बधाई दे रहा है. जाट समाज की बेटी ने मुबंई में सम्मान पाया है.

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Damodar inaniya
Published: Dec 30, 2025, 12:06 PM IST | Updated: Dec 30, 2025, 12:19 PM IST

नागौर में जाट समाज की पहली महिला CA बनीं अनुष्का सांगवा, मुंबई तक गूंजा नाम

Nagaur News : नागौर जिले में जाट समाज की पहली महिला चार्टेट एकाउंटेंट बनी अनुष्का सांगवा को मुंबई मे मेंबरशिप सर्टिफिकेट मिला है. इस दौरान नागौर से अनुष्का के दादा एडवोकेट राधेश्याम सांगवा, दादी गीता देवी, पिता सुरेंद्र सांगवा, माता सुमित्रा , भुआ सरला, संतोष मांजू, सुमित्रा और भाई ध्रुव कार्यक्रम में मौजूद रहे.

इस दौरान अनुष्का सांगवा के दादा एडवोकेट राधेश्याम सांगवा ने बताया की ये अपने परिवार,समाज और जिले के लिए गौरवान्वित पल है. आज के समय मे बेटियां भी बेटो से आगे बढ़ रही है. इसी का एक उदाहरण अनुष्का ने कर दिखाया है.

अनुष्का सांगवा नागौर जिले में जाट समाज मे पहली चार्टर्ड एकाउंटेंट बनी है. जो अभी मुंबई की एक निजी कंपनी मे चार्टर्ड एकाउंटेंट के पद पर कार्यरत है. वहीं अनुष्का सांगवा ने मेंबरशिप सर्टिफिकेट मिलने के बाद अपने दादा - दादी और परिजनों के साथ खुशी जाहिर की. और कहा की बेटियां भी अगर मन मे ठान लें तो वो कुछ भी कर सकती हैं.

चार्टर्ड एकाउंटेंट का परिणाम मे नागौर जिले के साडोगन गांव की लाडली अनुष्का सांगवा का प्रथम प्रयास में ही चयन हुआ. इस दौरान अनुष्का सांगवा के दादा राधेश्याम सांगवा ने बताया कि अनुष्का का आठवीं कक्षा से ही सीए बनने का सपना था. लगातार वह सीए बनने के लिए मेहनत करती थी वही प्रथम प्रयास मे ही बिना कोचिंग किए चार्टर्ड एकाउंटेंट में चयन हुआ है.

देश भर में 10 प्रतिशत ही परीक्षार्थी इस परीक्षा में पास हुए है. वहीं अनुष्का ने इस परीक्षा मे टोटल 600 अंको में से 405 अंक प्राप्त कर ये उपलब्धि हासिल की है.

चार्टर्ड एकाउंटेंट बनने पर अनुष्का सांगवा ने बताया कि लगातार पांच साल से तैयारी की.और पढाई के दौरान परिवार से दूर रहकर मेहनत की. अनुष्का ने बताया की इस सफलता का श्रेय अपने दादा राधेश्याम सांगवा,दादी गीता देवी,पिता सुरेंद्र सांगवा, माता सुमित्रा को दिया.

अनुष्का ने बताया कि उसकी इस मेहनत को देखकर उसकी छोटी बहिन वंशिका सांगवा भी सीए की तैयारी कर रही है. सीए बनने के बाद घर पर शुभकामनाएं देने के लिए प्रसंशको का तांता लगा रहा.

