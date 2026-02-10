नागौर में फिर भरा गया करोड़ों रुपये का मायरा, 25 तोले के सोने के साथ दिए गए 81 लाख का कैश

Nagaur News: राजस्थान में भरा जाने वाला मायरा काफी चर्चा में रहते हैं. ऐसे में एक बार फिर से नागौर जिले में भरा गया मायरा सुर्खियों में है. ये मायरा जायल कस्बे की है, जहां भाई-बहन के प्रेम की एक अनोखी मिसाल देखी गई.

1 करोड़ 61 लाख रुपये का मायरा

नागौर के जायल कस्बे में दो भाइयों ने अपनी बहन के बेटे यानी भांजे की शादी में 1 करोड़ 61 लाख रुपये का मायरा भरा, जो काफी चर्चा में बना हुआ है. ये इस साल का सबसे ज्यादा भरा जाने वाला मायरा बताया जा रहा है.

ऐसे तो मारवाड़ की सभी जातियों में मायरा भरने का रिवाज है लेकिन जाट और बिश्नोई समाज में बड़े मायरे भरे जाते है. ऐसे में दो ब्राह्मण भाइयों ने बड़ा मायरा भरा, जिसने इतिहास रच डाला.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

25 तोले के सोने के गहने

व्यवसायी श्याम सुंदर व्यास के दोहिते निलेश की शादी के मौके पर उनके मामा ललित व्यास एवं ओमप्रकाश व्यास ने अपनी बहन गायत्री रूंथला के बेटे की शादी में कुल 1 करोड़ 61 लाख रुपये का मायरा भरा है इस दौरान 81 लाख नकद, 25 तोले के सोने के गहने व चांदी के जेवर के साथ पारंपरिक उपहार दिए. बीते साल नागौर के झाड़ेली के पोटलिया परिवार ने 21 करोड़ 11 लाख रुपये का मायरा भरा था.

चुनड़ी ओढ़ाकर मायरा भरा

जायल के माहेश्वरी भवन में मायरा की रस्म निभाई गई. इस मौके पर बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए. इस दौरान दोनों भाइयों ने अपनी बहन गायत्री देवी को चुनड़ी ओढ़ाकर मायरा भरा.

एक पुरानी परंपरा

बता दें कि राजस्थान में मायरा यानी भात एक प्राचीन परंपरा है, जिसमें भाई अपनी बहन के बच्चों की शादी में उपहार (नकदी, सोना-चांदी, जमीन) लेकर बहन के घर जाता है. यह भाई-बहन के प्रेम का प्रतीक माना जाता है. नागौर में करोड़ों के रिकॉर्ड तोड़ मायरे (13-21 करोड़) चर्चा का विषय रहे हैं.

नागौर के ढीगसरा और मेड़ता सिटी में 13.71 करोड़ रुपये से लेकर 21 करोड़ रुपये तक के भव्य मायरे भरे गए हैं. इन मायरों में जमीन, सोना-चांदी, ट्रैक्टर, गाड़ियां और भारी नकद राशि दी गई.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Nagaur Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-