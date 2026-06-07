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'जयपुर आओगे तो गोली मार दूंगा', मंत्री के बेटे को मिली जान से मारने की धमकी

Nagaur News: राजस्थान के नागौर जिले में चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर के बेटे धनंजय सिंह को जान से मारने की धमकी मिली. 5 जून को एक अज्ञात कॉल आया और कहा कि जयपुर आने पर गोली मार दूंगा. 
 

Edited bySneha AggarwalReported byDamodar inaniya
Published: Jun 07, 2026, 01:17 PM|Updated: Jun 07, 2026, 01:17 PM
'जयपुर आओगे तो गोली मार दूंगा', मंत्री के बेटे को मिली जान से मारने की धमकी
Image Credit: Rajasthan Crime

Nagaur News: राजस्थान में जनप्रतिनिधियों और उनके परिवारों को धमकियां मिलने का सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा है. चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर के बेटे धनंजय सिंह को जान से मारने की धमकी मिली है.

एक अज्ञात कॉलर ने उन्हें फोन कर सीधे तौर पर गोली मारने की बात कही है. इसके अलावा उनके सोशल मीडिया अकाउंट पर भी लगातार धमकियां दी जा रही हैं. घटना के बाद खींवसर पुलिस थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है.

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'जयपुर आओगे तो ध्यान रखना, गोली मार दूंगा'
पुलिस को दी गई लिखित रिपोर्ट के अनुसार, 5 जून की सुबह करीब 08:30 से 09:30 बजे के बीच धनंजय सिंह अपने खींवसर फोर्ट स्थित निजी कार्यालय 'अटल भवन' में बैठे थे. इसी दौरान उनके मोबाइल पर एक 'अननोन कॉलर आईडी' से फोन आया, जिसमें नंबर दिखाई नहीं दे रहे थे.

कॉलर ने पहले धनंजय सिंह का नाम पूछा और फिर उनके खींवसर में होने की पुष्टि की. जब कॉलर ने उनसे जयपुर आने के बारे में पूछा, तो धनंजय सिंह ने बताया कि वे दो दिन बाद जयपुर में होने वाली आरसीए (RCA) की मीटिंग में शामिल होने के लिए आएंगे.

इस पर सामने वाले व्यक्ति ने कहा कि ध्यान रखना. जब धनंजय सिंह ने पूछा कि आप क्या कहना चाहते हैं और उनका नाम जानना चाहा, तो आरोपी ने कहा'ध्यान रखना, गोली मार दूंगा'. जवाब में जब धनंजय सिंह ने कहा कि उनके साथ भी क्यूआरटी (QRT) का जाब्ता तैनात है और उनके पास भी हथियार हैं, तो आरोपी ने तुरंत फोन काट दिया.

फेसबुक पेज पर भी मिल रहे लगातार धमकी भरे मैसेज
धनंजय सिंह ने पुलिस को बताया कि केवल फोन ही नहीं, बल्कि उनके ऑफिशियल फेसबुक पेज पर भी पिछले कुछ समय से लगातार इसी तरह के धमकी भरे मैसेज और कमेंट मिल रहे हैं. उन्होंने इन धमकियों के स्क्रीनशॉट और यूआरएल भी पुलिस को साक्ष्य के रूप में सौंपे हैं. धमकियों के इस सिलसिले से परिवार की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है.

पुलिस ने दर्ज की एफआईआर, खींवसर थाना पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए अज्ञात आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 308(2) और 351(2) के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है. पुलिस अब साइबर सेल की मदद से उस अननोन नंबर और फेसबुक यूआरएल को ट्रेस करने का कोशिश कर रही है, जहां से यह धमकियां भेजी गई थीं.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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