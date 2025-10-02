गांधी जयंती पर नागौर में दिखी खास तस्वीर, डॉ.ज्योति मिर्धा ने ऐसे दी बापू को श्रद्धांजलि

Rajasthan News: नागौर में महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर विभिन्न कार्यक्रम हुए. गांधी चौक पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा हुई, जबकि कांग्रेस कार्यालय में श्रद्धांजलि दी गई और भाजपा कार्यालय में सफाई अभियान चलाया गया.
Nagaur News: नागौर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती को पूरे श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाया गया. इस अवसर पर शहर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें अलग-अलग राजनीतिक दलों और सरकारी अधिकारियों ने हिस्सा लिया.
गांधी चौक पर सर्वधर्म प्रार्थना
शहर के मुख्य गांधी चौक पर एक सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन हुआ. इस सभा में सभी धर्मों के लोगों ने एकजुट होकर भजन गाए और महात्मा गांधी को याद किया. भाजपा की प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ. ज्योति मिर्धा, किसान आयोग के अध्यक्ष सी.आर. चौधरी, विधायक रेवंतराम डांगा, जिला कलेक्टर अरुण कुमार पुरोहित और पुलिस अधीक्षक मृदुल कच्छावा सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी. इस दौरान डॉ. मिर्धा ने खादी भंडार से खरीददारी कर यूपीआई से भुगतान किया, जो आज के डिजिटल युग में बापू के विचारों को अपनाने का एक संदेश था.
नेताओं और अधिकारियों का संदेश
किसान आयोग अध्यक्ष सी.आर. चौधरी ने युवाओं से महात्मा गांधी के अहिंसा के मार्ग को अपनाने की अपील की. वहीं, जिला कलेक्टर अरुण कुमार पुरोहित ने गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका के संस्मरण सुनाकर बताया कि कैसे उन्होंने विदेशों में भी भारतीय संस्कृति को बनाए रखा. जिला कलेक्ट्रेट में भी अधिकारियों ने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की.
कांग्रेस और भाजपा के कार्यक्रम
शहर में राजनीतिक दलों ने भी अपनी-अपनी तरह से इन महान नेताओं को याद किया. कांग्रेस कार्यालय में महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री को पुष्पांजलि अर्पित की गई. कांग्रेस पदाधिकारियों ने उनके बताए सिद्धांतों पर चलने की शपथ ली और "वोट चोर गद्दी छोड़" अभियान में हिस्सा लेने का संकल्प लिया. दूसरी ओर, जिला भाजपा कार्यालय में सफाई अभियान चलाया गया, जिसकी शुरुआत डॉ. ज्योति मिर्धा ने झाड़ू लगाकर की. इस दौरान सी.आर. चौधरी और अन्य भाजपा नेता भी मौजूद रहे.
