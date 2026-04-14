नागौर की पूर्व MP ज्योति मिर्धा ने डोटासरा और हनुमान बेनीवाल पर किया पलटवार, दिया ये बड़ा बयान

Nagaur News: राजस्थान के नागौर की पूर्व सांसद ज्योति मिर्धा आज एक दिवसीय दौर पर सीकर रही. इस दौरान पूर्व सांसद ज्योति मिर्धा ने सीकर भाजपा कार्यालय में अंबेडकर जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुई.

जिला भाजपा कार्यालय में आयोजित अंबेडकर जयंती कार्यक्रम के बाद नागौर पूर्व सांसद ज्योति मिर्धा ने सीकर शहर के प्राचीन कल्याण जी का मंदिर में भगवान के दर्शन कर देश-प्रदेश की खुशहाली की कामना की. इस दौरान भाजपा प्रदेश मंत्री नीलम मिश्रा, भाजपा जिला अध्यक्ष मनोज बाटड़ सहित भाजपा नेताओं व कार्यकर्ताओं ने पूर्व सांसद ज्योति मिर्धा का स्वागत किया.

पूर्व सांसद ज्योति मिर्धा ने क्या कहा?

पूर्व सांसद ज्योति मिर्धा ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि डॉ. भीमराव अंबेडकर की जयंती आज सभी भाजपा कार्यालय में कार्यकर्ताओं की ओर से मनाई जा रही है. इसका मुख्य उद्देश्य बाबा साहब का देश के लिए संविधान निर्माण, पिछड़े वर्गों का उत्थान, बालिका शिक्षा सहित उनके योगदान को आम जनता तक पहुंचना है.

उन्होंने कहा कि बाबा साहब अंबेडकर के लिए भाजपा की ओर से क्या किया गया, यह बात जब सामने आती है तो भाजपा कार्यकर्ता यह है संदेश देना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व प्रधानमंत्री स्व अटल बिहारी वाजपेई ने भारत रत्न देने का काम किया. संसद में उनका पोर्ट्रेट लगाया गया और उनके जीवन से जुड़ी पांच जगह को पंच तीर्थ के रूप में तैयार कर अलग पहचान दिलाई. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी इसमें काफी योगदान रहा है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संदेश दिया कि डॉ. भीमराव अंबेडकर सिर्फ पिछड़े वर्ग के ही नेता नहीं थे बल्कि इस देश के मॉडर्न निर्माताओं में से एक है. उन्होंने बताया कि बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर का जो योगदान देश के लिए रहा वह अलग-अलग क्षेत्र में जाकर भाजपा कार्यकर्ता आमजन को बता रहा है.

पीसीसी चीफ डोटासरा पर पलटवार

पीसीसी चीफ डोटासरा के भाजपा द्वारा संविधान की धज्जियां उड़ाने के बयान पर पलटवार करते हुए पूर्व सांसद ज्योति मिर्धा ने कहा कि कितने साल कांग्रेस की सरकार रही. कांग्रेस ने इतने साल बाबा अंबेडकर साहब को इतना काबिल क्यों नहीं समझा कि उन्हें भारत रत्न देना चाहिए. कांग्रेस से यह भी पूछना चाहिए कि जिस व्यक्ति ने देश का संविधान बनाया और देश के लिए बड़ी भूमिका निभाई उनका इतने सालों में पोर्ट्रेट सेंट्रल हॉल में क्यों नहीं लगाया गया.

भाजपा सरकार ने डॉ. भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती पर 125 रुपये व 10 रुपये के सिक्के जारी किए. भाजपा का अपनी बात रखने का एक तरीका होता है. उन्होंने कांग्रेस पर निशाना चाहते हुए कहा कि जब डॉ. भीमराव अंबेडकर ने 1952 में चुनाव लड़ा था तब कांग्रेस की क्या भूमिका रही थी. इस पर भी थोड़ा डोटासरा जी प्रकाश डालें. उन्होंने डोटासरा को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर इस मुद्दे पर वह आमने-सामने बैठकर चर्चा करना चाहे तो हम तैयार हैं.

महिला आरक्षण को लेकर बोली पूर्व सांसद ज्योति मिर्धा

महिला आरक्षण को लेकर डोटासरा के केंद्र सरकार पर दिए बयान पर पलटवार करते हुए पूर्व सांसद ज्योति मिर्धा ने कहा कि महिला आरक्षण को लेकर सामान्य से बनाना बहुत ही जरूरी है. इसी को लेकर संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है और उम्मीद है कि विशेष सत्र में महिला आरक्षण बिल पास हो जाएगा. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चाहते हैं कि महिलाओं का सरकार में अधिक प्रतिनिधित्व हो इसीलिए विशेष सत्र बुलाया गया. हालांकि इसके परिणाम तो विशेष सत्र के बाद ही पता चल पाएंगे. उन्होंने कहा कि जिस तरह से भाजपा काम कर रही है, उससे कहा जा सकता है कि निश्चित रूप से कोई दो राय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी महिलाओं की सरकार में अधिक सहभागिता चाहती है.

प्रदेश में लगातार होते महिला अत्याचार पर बोलते हुए पूर्व सांसद ज्योति मिर्धा ने कहा कि मेरा मानना है कि ऐसे मामलों को राजनीति से दूर रखना चाहिए. उन्होंने कहा कि अगर महिलाओं का किसी भी सोसाइटी में अत्याचार हो रहा है या उन्हें किसी अलग भावना से देखा जा रहा है तो उसे पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि यह सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, इसमें समाज की भी जिम्मेदारी होती है और रमजान को भी इसमें अपनी भूमिका अदा करनी चाहिए.

उन्होंने कहा कि परेशानी जब है कि कोई मामले पर संज्ञान लिए और फिर उसमें कोई कार्रवाई नहीं हो, अगर इस तरह की बात कोई सामने आती है तो क्षेत्र के प्रशासनिक अधिकारियों, भाजपा के कार्यकर्ता, नेता को बताएं निश्चित रूप से कार्रवाई होगी.

सांसद हनुमान बेनीवाल पर हमला

आरएलपी सुप्रीमो एवं नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल के बार-बार विवादित बयान देने के सवाल पर बोलते हुए नागौर की पूर्व सांसद ज्योति मिर्धा ने कहा कि सांसद हनुमान बेनीवाल कहीं जागरण में जाते हैं तो भी राजनीतिक भाषण देते हैं, उनके भतीजे का फौज में सिलेक्शन होने पर भी बधाई देने के दौरान राजनीतिक मंच बनाकर बड़े बुजुर्गों को भाषण देते हैं.

उन्होंने कहा कि कल परसों भी मैंने उनका एक बयान सुना जो मुझे बड़ा अजीब लगा, कहीं हनुमान बेनीवाल भाषण दे रहे थे. वह इस तरह का भाषण होश में तो नहीं दे सकते और मुझे लगता है कि डोज थोड़ी ज्यादा हो गई दिखती है, जिसके कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, राज्य के गृहमंत्री, दिव्या मदेरणा वह मेरे को भी लपेटे में लेते हुए अनर्गल बयान दे रहे हैं.

उनके लिए यह कोई नई बात नहीं है. नागौर की पूर्व सांसद ज्योति मिर्धा ने हनुमान बेनीवाल पर तंज कसते हुए कहा कि जब से उनकी पत्नी चुनाव हारी है तब से ही मुझे लगता है कि उनका थोड़ा संतुलन बिगड़ा हुआ है और वही हर मंच पर दिखाई दे रहा है. उन्होंने कहा कि अगर राजनीतिक मंच हो तो उसे पर राजनीतिक भाषण देना चाहिए अगर कोई धार्मिक मंच होता है तो वहां पर भी हनुमान बेनीवाल राजनीतिक भाषण देते हैं.