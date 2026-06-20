/नागौर में बड़ा पट्टा घोटाला, फर्जी दस्तावेजों से जमीन का पंजीकरण, बैंक से भी उठा लिया लोन

Jayal, Nagaur News: राजस्थान के नागौर के जायल में ग्राम पंचायत जौचीणा में बड़ी तादाद में आबादी भूमि के पट्टे जारी हो गया. पट्टा जारी कर तहसील कार्यालय में विधिवत पंजीकरण तक हो गया, लेकिन इस संबंध में पट्टा जारी कर्ता प्रशासक और ग्राम विकास अधिकारी तक को भनक तक नहीं लगी. कथित रूप से जाली पट्टा का विधिवत पंजीकरण के बाद पट्टों से बैंक से ऋण तक उठा लिया.

ग्राम विकास अधिकारी लादूराम ने बताया कि ग्राम अड़सिंगा निवासी चेनाराम पुत्र उमाराम जाट ने शिकायत प्रस्तुत की थी कि उसकी भूमि पर ग्राम पंचायत ने उसके भाई हड़मान राम और उनकी पत्नी के नाम पट्टा कैसे जारी करवा दिया. ग्राम पंचायत ने जब रिकॉर्ड चैक किया था, उक्त नाम से कभी पट्टा जारी ही नहीं किया गया था.

Add Zee News as a Preferred Source

प्रशासक कमली व ग्राम विकास अधिकारी लादूराम ने पुलिस थाना जायल में परिवाद प्रस्तुत कर बताया कि अज्ञात व्यक्ति ने ग्राम पंचायत जौचीणा के नाम से जाली पट्टा बुक संख्या 96 के अनुसार, पट्टा संख्या 9 चुकली पत्नी कालूराम सोलंकी निवासी जौचीणा, पट्टा संख्या 4 हड़मान राम पुत्र उमाराम निवासी अड़सिंगा, पट्टा संख्या 12 बीरमा पत्नी हड़मानराम निवासी अड़सिंगा, पट्टा संख्या 11 भूराराम पुत्र नंगा राम निवासी नोखा जौधा, पट्टा संख्या 7 शोभा पुत्र आत्माराम निवासी नोखा जौधा के नाम फर्जी तरीके से मिसल जारी कर किसी अज्ञात व्यक्ति ने ग्राम विकास अधिकारी व प्रशासक ग्राम पंचायत जौचीणा के फर्जी हस्ताक्षर व मोहर बनाकर दुरुपयोग किया गया है.

उक्त पट्टों का तहसील कार्यालय जायल से पट्टा पंजीकरण भी करवा लिया गया है. कथित रूप से जाली पट्टों में चुकली ने पट्टे का पंजीकरण करवाने के बाद किसी प्राइवेट फाइनेंस बैंक से ऋण आवेदन कर ऋण का बंधक पत्र भी तहसील कार्यालय से पंजीकृत करवा लिया है.

इस संबंध में पुलिस में भी परिवाद दर्ज करवा दिया है और जांच व अनुसंधान जारी है. ग्राम विकास अधिकारी लादूराम ने बताया कि कथित रूप से जाली पट्टा बुक पर फर्जी सील और साइन करके पट्टे जारी होने की सूचना मिलते ही पुलिस थाना सहित उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई है.