Nagaur: 100 से अधिक लोगों का करवाया धर्म परिवर्तन, झुंझुनू का रहने वाला है आरोपी

Deedwana News: राजस्थान के डीडवाना में जबरन धर्म परिवर्तन धर्मांतरण का एक बड़ा और संगठित मामला सामने आया है, जिसने इलाके में सनसनी फैला दी. पिछले 9 वर्षों से लालचंद करा रहा है धर्म परिवर्तन वाल्मीकि समाज के 100 से अधिक लोगों को करवाया.

धर्म परिवर्तन मिली जानकारी अनुसार, लालचंद मूलत झुंझुनू का रहने वाला है. वर्ष 2004 में वह बीटीएस की पढ़ाई के लिए जयपुर गया. इसी दौरान अपनी मां की गंभीर बीमारी के चलते उसने एक पादरी से संपर्क किया. पादरी द्वारा मां की बीमारी ठीक होने का दावा किए जाने के बाद 2005 में लालचंद ने धर्म परिवर्तन कर लिया. इसके बाद वह अपने पैतृक गांव लौटा और अपने परिवार का भी धर्मांतरण करवाया.

साल 2005 से 2017 तक अलग-अलग राज्यों में पादरी के सभी गुर सीखने के बाद 2017 में उसने डीडवाना में किराए के मकान में अपना ठिकाना बनाया.

मजदूर और गरीबों को टारगेट करने की रणनीति बनाई

डीडवाना आने के बाद उसने सबसे पहले मकान मालिक का धर्म परिवर्तन कराया. इसके बाद लालचंद ने मुख्य रूप से वाल्मीकि समाज और गरीब तबके के मजदूरों को निशाना बनाना शुरू किया. वह किसी न किसी बहाने उनकी आर्थिक सहायता करता, उन्हें संपर्क में लाता और फिर पैसे का लालच देकर धर्मांतरण करवा देता था.

सूत्रों के अनुसार, लालचंद ने 100 से अधिक लोगों का धर्म परिवर्तन करवाया और अब ये सभी धर्मांतरित लोग चेन रिएक्शन की तरह अन्य लोगों का भी धर्मांतरण करवा रहे हैं. लालचंद पुलिस से बचने के लिए लगातार ठिकाने बदलता रहता था ताकि किसी को इस रैकेट की भनक न लगे.

5000 सक्रिय सदस्य होने की आशंका

मामले की जांच में यह भी गंभीर जानकारी सामने आई है कि केवल डीडवाना ही नहीं, बल्कि पूरे राजस्थान में 'पादरी गैंग' के 5000 से अधिक सदस्य सक्रिय हैं, जो अलग-अलग क्षेत्रों में इसी तरह धर्मांतरण करवा रहे हैं. धर्मांतरण का तरीका भी स्पष्ट हुआ है. इसमें पहले व्यक्ति को क्रिश्चियन धर्म की पूरी पढ़ाई कराई जाती है, और 'परफेक्ट' होने के बाद उसे पवित्र जल में डुबोकर विधिवत धर्म परिवर्तन करवाया जाता था. पुलिस अब इस संगठित रैकेट के राज्यव्यापी कनेक्शन को खंगालने में जुटी है.

